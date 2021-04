Chiapas, el estado con el mayor rezago social en 2020: Coneval

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los resultados de las estimaciones correspondientes al Índice de Rezago Social (IRS) 2020, donde Chiapas fue la entidad con mayor rezago social y Nuevo León la que presentó el menor rezago.

El Índice de Rezago Social incorpora indicadores como rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y activos en el hogar.

De esta forma, el IRS permite clasificar a los estados, municipios y localidades en cinco grados de rezago social: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

Con ello de las 32 entidades federativas, cuatro se ubican en muy alto rezago social y cuatro presentaron un grado muy bajo de rezago social. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

En contraste, las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima.

Mientras que por municipios, el Coneval ubica tres con fuerte rezago social Batopilas de Manuel Gómez Morín en Chihuahua, Mezquital en Durango y Del Nayar en Nayarit, mientras que los tres municipios con menor rezago social fueron la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, Apodaca en Nuevo León y Coacalco de Berriozábal en el Estado de México.

El IRS no es una medición de pobreza, ya que no incorpora el conjunto de dimensiones que la medición multidimensional de la pobreza contiene de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, no obstante, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que Coneval contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social.

Además, el IRS destaca los indicadores del porcentaje de la población de 15 años o más con educación básica incompleta y el porcentaje de viviendas que no disponen de lavadora, al ser los indicadores con la incidencia más alta en 2020, con 29.6 por ciento y 27.2 por ciento.

Por otro lado, los indicadores que presentan la menor incidencia en 2020 son el porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica y el porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario, con 0.8 por ciento y 1.9 por ciento, respectivamente.

CONEVAL CONTABILIZA AUMENTO DE LA POBREZA EN MÉXICO

En febrero pasado, el Coneval estimó un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos por la crisis de covid-19, durante 2020.

El reporte también señala que los apoyos gubernamentales para jóvenes que no estudian y no trabajan pueden tener un efecto adverso al estimular la deserción escolar.

El Coneval, organismo público que mide la pobreza en México, presentó este martes el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020, cuyo escenario pesimista calcula 70.9 millones de pobres por ingreso, el 56.7% de la población.

Estos datos contrastan con el escenario de 2018, en el que 61.1 millones de mexicanos ganaban por debajo de la línea de pobreza, lo que representaba 48.8% del total de habitantes.

Asimismo, el informe calculó un aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, hasta un total de 31.7 millones de mexicanos, un 25.3% de la población.

Esto significa que uno de cada cuatro mexicanos padecerían ahora una pobreza extrema por ingresos.

Esta estimación se compara con los datos de 2018, cuando 21 millones de personas ganaban por debajo de la línea de pobreza extrema, el equivalente a 16.8% de los habitantes.

"México se encontraría ubicado como el cuarto país que vería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región, y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos", expuso el informe.

Además, la economía de México se contrajo 8.3% en 2020, su peor caída desde la Gran Depresión de 1932, con base en estadísticas preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Coneval señaló que septiembre pasado cerró con una pobreza laboral de 44.5% frente a 35.7% de abril, el primer mes de restricciones económicas por la pandemia.

También citó un aumento de 3.4% a 5.2% en la desocupación registrada entre el primer y el tercer trimestre de 2020 y apuntó a la pérdida de 709,211 empleos formales entre marzo y diciembre registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

México había reducido a 41.9% la proporción de mexicanos en situación de pobreza multidimensional en 2018, desde un 44.4% 2008.

Para calcular la pobreza por ingresos derivada de la pandemia, Coneval consideró dos escenarios: una caída generalizada del ingreso per cápita de 5%, y una caída también del 5% pero con más afectaciones a la población en función del ingreso y de la incidencia de pobreza urbana.

"Estas proyecciones muestran pérdidas importantes en los avances que se han logrado en materia de desarrollo social, amenazando la capacidad de recuperación de los ingresos de los hogares y de las unidades económicas", advirtió.

Los datos definitivos de Coneval, que se dan una vez cada dos años, sobre la evaluación de la pobreza en México se darán a conocer en agosto.





kach