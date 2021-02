CFE saca "neoporfirismo" y al "Canelo" para defender tema eléctrico

Con tres expositores la Comisión Federal de Electricidad defendió en el parlamento abierto convocado por diputados federales, la iniciativa de ley de industria eléctrica (LIE) que envió el presidente López Obrador al Congreso y a la cual, aseguró el martes, "no cambiará ni una coma". En resumen, los directores de energía, finanzas y el abogado de CFE señalaron que la comisión beneficia a la empresa española Ibedrola porque la subsidia directa e indirectamente; y aseguraron que en cuanto a las leyes del T-MEC en estos momentos no existe "piso parejo" de competencia sino un escenario de antidumping que es ilegal en la legislación internacional.

Cabe destacar que las exposiciones de los dos primeros destacaron por utilizar un lenguaje burlón, retador y por momentos retomando términos utilizados por el titular del Ejecutivo: neoporfirismo, porfiristas, neoliberales, entre otros.

La Silla Rota ha informado en los últimos dos años la confrontación del presidente con la empresa española, pues no es nuevo. En octubre ésta abrió la posibilidad de dejar de invertir en México en caso de no lograr acuerdos con el mandatario.

Miguel Reyes, director general de CFE Energía e Internacional, afirmó que CFE subsidia a las empresas privadas que generan energía. "La afectación financiera es de 200 mil millones de pesos en ingresos y 50 mil millones de pesos en utilidades, con esos ingresos CFE no tendría déficit", afirmó.

Aseguró en este momento hay sobreoferta en el mercado eléctrico por crecimiento desmedido en los permisos de generación y que la comisión aporta 43,800 megawatts mientras que los permisos LIE aportan 7,400 y 16,700 por producción independiente. "La LIE no pretende regresar a una situación de empresa única, sino poner piso parejo con los participantes de competencia nacional" y señaló que la información manejada por medios de comunicación contra la LIE es por estar financiados por intereses ajenos al CFE. "Dejemos de manipular a la opinión pública nacional e internacional además de la población".

Luego señaló "hay desgarramiento de vestiduras sobre si vamos a ir a un país con energías sucias". Y crítico que los legisladores del bloque opositor apoyen al sector privado en detrimento de la CFE pues aseguró que con la actual legislación a los privados les está permitido realizar todo tipo de transacciones mientras CFE los subsidia y compra energía de manera obligatoria.

Acusó que las grandes empresas beneficiadas "están asociados al gobierno de Carlos Salinas". Y con gráficas señaló los beneficios económicos de Iberdrola.

"QUE COFECE Y SUS MUCHACHITOS INVESTIGUEN"

Edmundo Sánchez, director corporativo de finanzas CFE afirmó que la legislación actual no promueve la libre competencia y retó a la Cofece a investigar el tema.

"Lo que no se vale es decir que los monopolios privados y los públicos no... Ojalá todos los empresarios mexicanos se vieran beneficiados hoy pero hay una libre competencia simulada porque el sector privado tiene el control y es un grupúsculo muy pequeño de empresas y para rematar no es de capital nacional sino de capitales internacionales", dijo.

La reforma eléctrica actual, continuó, "póngale mañosa y truculenta hace infinitamente ricos a un grupo de, yo no diría empresarios sino gángsters" y ejemplificó que en Monterrey hay dos empresas de ficción que simulan competir.

"Es como si yo voy a decir que le voy a ganar en el box a ´El Canelo´ pero súbanlo al ring con las manos atadas y es lo que han hecho con la CFE porque Iberdrola gana una licitación porque pone frente a su planta, una planta fantasma. Y en la licitación la empresa fantasma cotiza al triple para que gane dizque las más barata, pero son los mismos... Es falso que los particulares compiten: hay un monopolio. Y que lo diga bien la Cofece y todos sus muchachitos porque de las setenta y tantas dizque generadoras, cuarenta y tantas pertenecen a un conglomerado que se llama Iberdrola y que usa fantasmas para disque competir en la subastas. Entonces se compiten a ellos mismos y por supuesto ganan".

Acusó también que la empresa española no paga peaje de autopista en carreteras. "Tienen autopista gratis desde Tijuana hasta Chetumal", dijo. "Si se eliminaran eso subsidios ocultos, las tarifas no aumentarán al consumidor final sino que podrían bajar hasta 20 o 30% (340 mil mdp)... A ellos se les puede acusar de pillos pero no de tarugos porque son muy inteligentes. La LIE es para que sí haya libre concurrencia.

Finalmente, Raúl Jiménez, abogado general de CFE aseguró que en términos legales la actual normatividad discrimina a la comisión "por subsidiar a sus competidores y además comprarles energía, y éstas realizan prácticas de dumping".

"SE ESTÁ DICTANDO LA POLÍTICA ELÉCTRICA NACIONAL DESDE CFE", ADVIERTE ESPECIALISTA

Paul Sánchez experto en temas energéticos desde hace 14 años leyó la iniciativa preferente del presidente López Obrador y el debate que sostuvieron diputados federales de la Comisión de Presupuesto en Cámara de Diputados. Su conclusión es clara: "se está dictando la política eléctrica nacional desde CFE". Y en entrevista relata a La Silla Rota porque LIE (ley de industria eléctrica) no es nueva porque nació en 2019.

Refiere que es una copia al carbón de un pliego petitorio que la CFE en diciembre de 2019 dirigió y envió a la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) . Y señala que ese documento se filtró a la prensa.

"Contenía un sinfín de puntos y decía las autoridades tienen que hacer esto, esto y esto y les pongo tales plazos para que CFE recupere el control del sector eléctrico. El problema es que durante 2020 le cumplieron su pliego: algunas mediante ejecuciones, otras por promesas, otras fueron acuerdos hasta que llegamos a la LIE. Y era una lógica vista desde el punto de vista del monopolio. No se le puede culpar al monopolio de tratar de ejercer prácticas monopólicas porque el Estado busca regular eso. El problema es que el Estado está capturado: está capturado el CRE, Sener y el Cenace. Y se está dictando la política eléctrica nacional desde la CFE".

Sánchez reafirma que LIE va en contra de dos principios constitucionales: la libre competencia y la no retroactividad de las leyes. Por eso adelanta que de aprobarse la ley en Cámara de Diputados, Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) interpondrá de nuevo una controversia constitucional mientras que las empresas privadas se amparan. "Yo esperaría que el Poder Judicial de luz sobre lo que realmente puede hacer el Estado, porque al violar el proceso de retroactividad es un retroceso fundamental".

"¿Quién convenció a quién?", se le pregunta. "¿El presidente López Obrador a Manuel Bartlett ? ¿O viceversa? "No lo podría asegurar", responde tras pensar unos segundos. "Lo único que sí puedo decir es que en la LIE se nota la mano de CFE porque hasta la redacción es torpe. Por ejemplo cuando señala ´pondremos las plantas de CFE para fortalecer a la CFE?: va contra el principio de libre competencia y concurrencia... El presidente expresado claramente en varias maneras: Yo quiero esto, pero en mi opinión su iniciativa parte de un diagnóstico equivocado".

Y argumenta: "él cree que fortalecer a CFE es en función de alcanzar el bienestar nacional de los ciudadanos; y al final del día te das cuenta que a quienes les va bien cuando le va bien a CFE, es a los contratistas y a los empleados de CFE. CFE ve por CFE y en mi opinión, ve por sus beneficios y sus intereses sindicales a costa de todos mexicanos".

¿TIENE RAZÓN EL ESTUDIO QUE RECIBIERON LOS DIPUTADOS?

El estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados emitió una opinión respecto a la LIE. Los diputados de la Comisión de Presupuesto hablaron hoy de ello, tal como informó en tiempo real La Silla Rota.

Paul Sánchez lo revisó y con base en ello explica. "El estudio lo que hace, para decirlo de forma sencilla, es quiero hacer más tortillas de lo que me da un kilo de harina" ejemplificó. "Yo creo que ellos se equivocaron o algo les explicaron mal, porque creen que pueden modificar el factor de planta a su criterio. No se trata de decir yo decido cuánto quiero producir porque en realidad estás limitado a la tecnología, el mantenimiento y los sistemas", afirmó. "El factor de planta no es un elemento controlable por decisión política ni económica".

Sánchez se refirió a la página 3 del estudio en el que -cita textual- señala con base en una tabla que "a mayor porcentaje de factor de planta, aumentará la utilidad por incremento en ventas de energía". Y de ahí se desprende la frase qué convenció a los legisladores de la banca oficialista a avalar el estudio con la frase "generaría un efecto positivo en las finanzas de la CFE".

CFE: VERDADES A MEDIAS

Paul Sánchez ejemplifica la actual situación de CFE de una manera burda pero comprensible.

"Es como si Blockbuster dijera yo quiero seguir vendiendo DVD's aunque no haya demanda, y no quiero despedir gente ni cerrar sucursales; entonces vamos a ponerle un impuesto a Netflix para que yo pueda seguir subsistiendo. Lo mismo dice CFE: yo no quiero cerrar plantas, ni despedir gente, ni ser eficiente, ni cambiar mi forma de organización, ni modificar la edad de jubilación, ni mi cantidad de pasivos, ni reestructurar mi deuda, ni cambiar las plantas viejas que están paradas. Pero garantícenme vender toda mi energía, aunque le salga más cara para los consumidores".

El estudio del CEFP destacó en su página 1 que la CFE desde 2010 "sólo utiliza el 53% de su capacidad instalada y subutiliza el otro 47%". Luego actualiza las cifras. "CFE utiliza en promedio 51.3% de su capacidad instalada".

A primera vista la lectura del dato sugiere para cualquiera, que es correcta la LIE para explotar el 100% de capacidad de CFE y no solo el 51.3%. Pero Sánchez explica cuidadosamente el trasfondo de ese dato cómo lo leen los expertos. "Esas plantas no están paradas por una maldad de exterior, de los privados; sino porque son caras, ineficientes, contaminantes y algunas de ellas ya se habían retirado y las volvieron a recuperar", dice. Y se refiere en general a ellas como "fierros" donde está asignado personal que no puede ser reubicado y que numéricamente, hay en exceso.

¿POR QUÉ AMLO ELIGIÓ ESTE CAMINO?

El analista consideró que el presidente envió una iniciativa preferente por simple estrategia política. "Vamos a darle plumazo la ley de la industria eléctrica porque no tengo la cantidad suficiente de senadores para pasar una reforma constitucional que le dé plumazo a la reforma de 2013 y 2014. Quizá lo hacen en este momento si el escenario que vislumbra es ver perdidas las elecciones del 6 de junio. Y este sería el momento de pasarla si lo ven como su última oportunidad", advirtió.

¿POR QUÉ SÍ AUMENTARÁ EL COSTO DE LA LUZ?

El también doctor en políticas públicas precisa que LIE no generará un alza inmediata en los recibos de luz que llegan a los mexicanos; pero sí aumentará.

Ejemplificó que un recibo de luz que llega por 500 pesos, no subirá a 700 porque lo que se incrementará es el subsidio que el gobierno federal aporta en cada recibo y que se precisa con la leyenda "aportación gubernamental". Y es ésta última la que repercute directamente en las transferencias anuales vía presupuesto que hace el gobierno federal a CFE y que nosotros llamamos subsidio.

"Ese es el problema de fondo, la gente de pie no verá un aumento en su recibo porque el recibo está bajo la protección de mercado de tarifa regulada controlada, que no sube más de la inflación. La tarifa no se ajusta para reflejar la realidad, por eso no se ve en el recibo", abundó. "Lo que aumentará es el subsidio del gobierno a CFE que es lo que nosotros pagamos mediante el ISR, IVA, IETU o cualquier otro tipo de impuesto".