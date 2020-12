CFE con muchas fallas; alertaron de "apagones marca 4T"

Esta tarde usuarios de redes sociales reportaron apagones en diversos puntos del país, como en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Sonora, Coahuila, Yucatán y Aguascalientes.

Y es que el sistema eléctrico es tal vez uno de los sistemas más complejos cuyo control está a cargo del Estado, según Nexos, pues la operación del sistema y su planeación deben ser quirúrgicas.

Aunado a ello, entre más crece un país económicamente se requiere cada vez más energía, como es el caso de México, al menos antes de la pandemia, a un ritmo de 3% y hasta 5% en horarios de máxima demanda.

Cuando en una región eléctrica no hay suficiente energía para satisfacer la demanda, ya sea porque no se genera ahí lo suficiente o no llega por líneas de transmisión desde otra región, simplemente hay un apagón, tal y como pasó este 28 de diciembre.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SATISFACER LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD?

De acuerdo con información de Nexos, para satisfacer esa demanda de electricidad se debe incrementar la oferta de energía. De no satisfacerse la cantidad de energía disponible, habrá que programar apagones regionales o de plano habría apagones totales.

De acuerdo con un artículo en dicha revista, firmado por Víctor Florencio Ramírez Cabrera, "¿Apagones marca 4T?" no existe garantía de que la base de generación actual se mantendrá en el tiempo. Incluso los generadores "firmes" cómo se usa llamarles a los de combustibles, van teniendo el desgaste propio del uso y del paso del tiempo y cada vez requieren mayor mantenimiento, por lo que no están disponibles para generar en algún momento. De no hacerse esos mantenimientos, la degradación del equipo puede llegar al grado de inutilizarlo de forma prematura.

Asimismo, mientras envejecen los equipos, estos mantenimientos van encareciendo la energía, pues los costos de mantenimiento, son cada vez mayores, más costosos y más frecuentes.

EL PAPEL DE LA 4T

México tiene actualmente, de forma legal, dos mecanismos para ir incrementando la capacidad instalada de generación de energía:

1- Las subastas de energía eléctrica: Organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía y en las que el suministrador de servicios básicos compra la energía para asegurarse así que sea barata.

2- El mercado eléctrico: En el mercado eléctrico llegan generadores que ofrecen energía y suministradores que compran esa energía y la venden al usuario final. A este mercado sólo pueden acceder los grandes consumidores, cuya demanda de energía es mayor a un megawatt.

Sin embargo, el gran problema es que el actual gobierno primero frenó las subastas y ahora, con pretexto de la pandemia, ha ido frenando permisos de generación.

Además, han frenado proyectos que están en desarrollo.

OTROS APAGONES

El 8 de marzo de 2019, un apagón de aproximadamente 20 minutos afectó a casi todo el estado de Yucatán, así como Quintana Roo y Campeche la noche de este viernes.

Fuentes del gobierno de Yucatán informaron a La Silla Rota que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó "que fue una falla en la línea de transmisión en Campeche".

Autoridades estatales señalaron que no hubo afectaciones en hospitales o en algunas otras áreas estratégicas.

En junio de 2019, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró en estado de emergencia en la zona tras la notificación de la empresa subsidiaria Generación V de la Comisión Federal de Electricidad, la Península de Yucatán, la cual viviría en los próximos meses una crisis de energía.

(MJP)