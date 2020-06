CFE advierte a Neza, o paga adeudos o corta luz al municipio

La oficina de la Comisión Federal de Electricidad advirtió al alcalde de Neza, Juan de la Rosa, que si no paga, cortarán la luz en el municipio. "Me refiero al pago pendiente de los servicios contratados, que representan un importe de $ 29,050,150.00 (Veintinueve millones, cincuenta mil, ciento cincuenta pesos 80/100 MN... En virtud a lo antes expuesto, se le invita a realizar los pagos correspondientes para que el servicio no se vea afectado con la suspensión de energía eléctrica", le informó hace una semana José García, jefe comercial de esa zona en el oficio SS8DM26-01-321-2020 del cual La Silla Rota tiene copia.

En un oficio dirigido a Manuel Bartlett el alcalde respondió el primero de junio que desde hace semanas solicitó a la propia CFE información para realizar un convenio de pago del que, afirmó, no recibió respuesta. Además, añade que la Ley de Industria Eléctrica permite condonar hasta el 50 por ciento de la deuda para pagar el resto en parcialidades. Por otro lado, advierte que, de cortar la luz, habría afectaciones en el servicio de agua argumentando que este es un derecho humano constitucional por lo que rechaza "cualquier intento de atacar el sistema de distribución de agua potable, como pudiera ser el corte del suministro de energía eléctrica a nuestros pozos o centrales de bombeo".

Y justifica "nuestras dificultades presupuestales se han agravado por los recortes presupuestales, de los últimos años... En estos momentos, estamos viviendo los mayores impactos en enfermos y decesos por COVID 19. Suspender el suministro de energía eléctrica a nuestras instalaciones: alumbrado público, servicios de administrativos, seguridad o infraestructura hidráulica sería terriblemente grave".

De la Rosa no ha recibido aún respuesta formal de lasobre la salida que se dará al problema.