¿Cerrará tu sucursal bancaria por la crisis de la pandemia?

La industria financiera, como muchas otras, ha tenido que ajustarse debido a la pandemia. Los principales factores que provocaron estos cambios son el comportamiento del cliente, movimientos drásticos en la economía, el crecimiento de la competencia, una intensificación en la regulación, y la disrupción tecnológica, de acuerdo con un reporte de KPMG International.

"Esta transformación no solo es un gran reto, sino que se convierte en una oportunidad para diferenciar la propuesta de cada banca comercial. A continuación, describimos los principales factores que han acelerado la revolución de la banca", advierte la firma de consultoría.

En México, de enero a marzo de 2021, con las secuelas de la crisis económica generada por la pandemia de covid-19, los bancos resintieron el impacto, reportando una disminución de 867 sucursales en el país, y la pérdida de más de un millón de contratos de tarjetas de crédito. En contraste la digitalización y el uso de medios alternos al efectivo mostraron un significativo avance.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las sucursales de los 50 bancos en operación del país, reportaron una disminución de 6.7 por ciento, manteniendo 11 mil 912 puntos de contacto con los clientes, cifra menor a las 12 mil 779 que sumaban en el primer trimestre de 2020.

COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE

Las necesidades del consumidor son dinámicas y evolucionan constantemente; es importante interpretar las señales que genera el nuevo entorno. Asimismo, los usuarios aprecian el precio y la oferta de valor para otorgar su lealtad. El estudio Customer Experience in the New Reality, realizado por KPMG International, indica que en los países que experimentaron un impacto económico profundo, la personalización desplaza a la oferta de valor al segundo sitio para obtener la lealtad del cliente; por ello, es fundamental colocar la experiencia en el centro de la operación y brindar al cliente acceso a diversos productos y servicios.

En cuanto a la digitalización, los consumidores demandan una mejor experiencia para acceder a productos, servicios e información mediante canales en línea, expandiendo su confianza al ámbito multidimensional. El mercado de la banca comercial se ha visto inundado por una ola de neo banks con tecnología de punta y una gran agilidad para adaptarse a las nuevas demandas, ofreciendo una experiencia digital inteligente.

NUEVOS JUGADORES

La mayoría de los neo banks están dispuestos a diferir sus utilidades con el fin de obtener un mayor volumen de clientes. En este sentido, la banca comercial debe decidir si sigue a los competidores o se asocia con ellos con el fin de retener su ventaja competitiva, modificando los modelos actuales de negocio y operación para tener una mejor transformación digital.

En todo el mundo, los usuarios han tomado más conciencia sobre el comportamiento de las empresas y las marcas respecto a temas ambientales y sociales, por lo cual es importante que la banca enfoque también sus esfuerzos en el desarrollo de estos aspectos, además de la gobernanza de las instituciones.

FACTORES ECONÓMICOS

Derivado de la actual situación económica, la banca en todo el mundo se ha visto forzada a incrementar sus reservas, anticipando futuras pérdidas una vez que los estímulos de fondeo dejen de operar; asimismo, sus ingresos se verán afectados por clientes morosos y baja en las tasas de interés, lo cual impactará en los márgenes de futuros préstamos.

Los actuales modelos de crédito en el entorno de la pandemia limitan el otorgamiento de nuevas líneas y reducen las existentes, lo que afecta la confianza del cliente. Los modelos deben revisarse y adaptarse a la nueva situación de negocio, pues de no hacerlo esto repercutirá en la rentabilidad de la banca comercial.

Los bancos en México aún padecen los efectos de la crisis económica de 2020, los cuales se han reflejado en un repunte de sus índices de morosidad y en la desaceleración de la cartera de crédito. En los tres primeros meses de 2021, el grupo de los siete bancos más grandes en el país, excluyendo a Banorte, reportó niveles de morosidad por encima del 2% y mantuvieron niveles de incumplimiento superiores al 2019.

Las 50 instituciones financieras que operan en el país dejan atrás 14 meses de reducción en sus utilidades, afectadas principalmente por la generación de reservas preventivas que llevaron a cabo para enfrentar el impacto de la pandemia.

Para el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, todavía no ha pasado lo peor en la crisis de la covid-19, ya que aún falta conocer el impacto de las reestructuras de los clientes de la banca en México, por lo que es posible que el índice de morosidad (IMOR) aumente en los próximos meses.

FACTORES REGULATORIOS

Los reguladores están poniendo especial atención en los riesgos emergentes derivados de los nuevos modelos de negocio apalancados en tecnología, tales como ciberseguridad y protección de datos, entre otros, los cuales buscan la recuperación de las empresas.

Iniciativas como open banking, en la cual el consumidor autoriza compartir sus datos por medio de aplicaciones informáticas, están impulsando a los reguladores a acelerar requerimientos sobre la privacidad de datos. Los ciberataques derivados del uso de canales digitales, así como operar en la nube, han intensificado los requerimientos regulatorios.

Sin duda, la banca comercial necesita reorganizarse para cumplir con todas las obligaciones adicionales que los reguladores solicitan para operar.

FACTORES TECNOLÓGICO

Asimismo, con el fin de incrementar las funciones digitales, la banca comercial tiene la misión de evaluar la tecnología que le permita combinar un crecimiento rentable con la agilidad necesaria para implementar cambios a futuro, lo cual podría generar asociaciones con jugadores como las fintech.

En el ambiente digital se vuelve indispensable el análisis de datos, que permite dirigir productos y servicios de forma personalizada para cada cliente; por ello, adquiere relevancia una estrategia de almacenamiento de datos, que sustituya los centros tradicionales por soluciones en la nube, con la finalidad de incrementar la seguridad, la resiliencia y la escalabilidad.

Una vez que se tengan definidos los perfiles de los clientes que serán atendidos a través de la banca comercial, al tiempo que se han identificado los factores económicos, regulatorios y tecnológicos mencionados anteriormente, es recomendable revisar y, en su caso, redefinir los modelos de negocio actuales.

MJP