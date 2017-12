INE

Cercano a Meade fiscalizará comicios en 2018

Lizandro Núñez Picazo realizará la fiscalización más exhaustiva y que será un factor adicional de certeza y legalidad de las elecciones del próximo año

NOTIMEX 18/12/2017 08:12 p.m.

Lizandro Núñez Picazo realizará la fiscalización más exhaustiva y que será un factor adicional de certeza y legalidad de las elecciones del próximo año (Especial)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó –por mayoría de votos- la designación de Lizandro Núñez Picazo, como el nuevo Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, en sustitución de Eduardo Gurza Curiel.

Sin embargo, tres consejeros y representantes de partidos opositores rechazaron el nombramiento, pues Núñez Picazo es acusado de tener cercanía con el PRI y con Alfredo del Mazo.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, aseguró que, bajo la supervisión de la Comisión de Fiscalización, Lizandro Núñez Picazo realizará la fiscalización más exhaustiva que lleva a cabo esta autoridad electoral, y que será un factor adicional de certeza y legalidad de las elecciones de 2018.

Confío que el liderazgo de Núñez Picazo contribuirá a consolidar el proceso de integración del personal de la Unidad Técnica derivado del reciente concurso del Servicio Profesional Electoral, a impulsar la investigación de comportamientos de riesgo y aplicarlos a las auditorías, y que además este liderazgo le permita ver esta renovación como una oportunidad para fortalecer técnica y procedimentalmente a esta Unidad"

En sesión ordinaria, Lorenzo Córdova explicó que Núñez Picazo cumple con los requerimientos de la ley, posee los conocimientos necesarios y la experiencia profesional para ejercer esta posición, al contar con 25 años dedicado a tareas tributarias y fiscales.

Destacó además algunos de sus hitos profesionales, como su designación unánime por parte del Senado de la República como Administrador General de Recaudación en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el 2012, y su papel como consultor en materia fiscal para el Fondo Monetario Internacional en materia fiscal.

"Necesitamos pasar a otro nivel de inteligencia y de construcción de modelos de riesgo. El desafío ya no es de tipo contable sino de capacidad de rastrear el dinero y explotar la gran cantidad de información y de fuentes a las que el INE tiene acceso", explicó Córdova.

Rechazan nombramiento

Al someter la votación al Consejo General, las Consejeras Dania Ravel y Pamela San Martín, así como el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, se opusieron al nombramiento de Núñez Picazo.

Los representantes del PAN, Morena y el Partido Encuentro Social revelaron que Núñez, quien se desempeñó como titular de Administración General de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) es cercano a Meade, pues trabajó bajo sus órdenes en dos sexenios distintos cuando el actual precandidato priista encabezó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En su oportunidad, la Consejera Electoral Pamela San Martín expresó que si bien el desarrollo de la función en el servicio público no descalifica a una persona para el ejercicio del cargo, consideró que los perfiles deben atender a los contextos de confianza y legitimidad para la competencia política en que se dan estos nombramientos.

Por su parte, la Consejera Electoral Dania Ravel lamentó que no se haya privilegiado el perfil de una mujer para ocupar este cargo.

La verdad es que me parece muy lamentable que no busquemos tener paridad, sobre todo cuando sí hay perfiles muy sólidos de mujeres que pueden llenar fácilmente la titularidad de la Unidad de Fiscalización. No se trata de meter a una mujer porque sea mujer, sino meter a una mujer que tenga toda la capacidad para estar en ese puesto. Lo tuvimos y no tuvimos esta oportunidad en este momento"

En el mismo sentido, el Consejero José Roberto Ruiz expresó su oposición: "de ninguna manera puedo acompañar esta propuesta, creo que aún sin entrar en un análisis de valoración, la historia ahí está. Es cierto que, en la trayectoria de esta persona, ha participado en un lugar muy específico y creo que ese dato debiera ser suficiente como para que tuviésemos el debido cuidado en quiénes proponer para una función tan delicada en el Proceso Electoral".

¿Quién es el nuevo fiscal?

En junio de 2013, Lizandro Núñez Picazo fue denunciado por una de sus subalternas ante el Órgano Interno de Control, por acoso sexual y laboral.

De acuerdo con la queja presentada por Carmen Maribel Vázquez Acosta, quien se desempeñaba como Administradora de Garantías y Pago a Plazos, tras haberse negado a las pretensiones sexuales de Núñez Picazo, fue despedida bajo el argumento de que había "pérdida de confianza" hacia su persona por dos presuntas irregularidades en las que habría incurrido en el ejercicio de sus funciones.

En la queja, de acuerdo con el diario AM, Vázquez detalló que el 27 de mayo, durante una comida en un restaurante cercano a sus oficinas del SAT, Núñez Picazo le propuso que fueran amantes.

"Quiero tener una amante dentro del SAT, y te he elegido a tí, porque tú eres una mujer que siempre me ha gustado por tus nalgas, porque a mí me gustan las mujeres nalgonas", le dijo Núñez Picazo a la mujer, de acuerdo con la denuncia.



A pesar de la negativa de la ahora ex funcionaria, Núñez Picazo le pidió que lo besara y que lo acompañara a su oficina para que tuvieran sexo.

"Volvió a insistir que le diera un beso, que solamente era un beso, que fuéramos a su oficina a hacer el amor, que ahí nadie se daría cuenta y sería muy rápido", declaró la mujer.

Luego de ser despedida, la mujer presentó su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la del Distrito Federal, así como una denuncia ante la PGR.

