"Centralista y vertical", plan de ciencia del Conacyt: ProcienciaMX

La Red ProcienciaMX manifestó que es preocupante el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por el Conacyt, ya que limita la libertad de investigación a una agenda de Estado y que es una propuesta centralista y vertical, por lo que llaman a la comunidad científica a solicitar que haya debate antes de que sea promulgada.

El próximo lunes a las 11:00 de la mañana los integrantes de la Red ProcienciaMX van a presentar un posicionamiento oficial, pero en tanto destacaron 10 aspectos preocupantes de este anteproyecto que fue presentado por la directora General del Consejo Nacional de ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buylla, el pasado 14 de diciembre.

Cabe recordar que el documento de 75 páginas se filtró algunos días después y que hasta entonces sólo lo conocían la doctora Álvarez Buylla y el grupo que convocó para redactarlo. Por esta razón la comunidad científica solicita que haya un debate para que se logre un consenso.

"El anteproyecto deja todo el control al Conacyt"

La Red ProcienciaMX señaló que "el anteproyecto contiene una propuesta de ley que confunde sus atribuciones y supedita la libertad de investigación a una ´Agenda´ y a un ´Consejo de Estado´, que determinarán prioridades y financiarán selectivamente. ¿Dónde va a quedar la posibilidad de hacer investigación que no siga las líneas definidas por la Agenda de Estado?, ¿Los temas que no formen parte de dicha agenda tendrán apoyo financiero para ser desarrollados? La libertad de investigación no es prebenda del gobierno, es una condición necesaria para la actividad científica".

Asimismo, indicó que se trata de una propuesta de ley centralista, en el que no cabe la participación de actores independientes al gobierno ni la participación de otras entidades, y que con el anteproyecto es vertical y se pretende que el Conacyt tenga el control en materia de gobernanza, lo que limita la participación de otras voces.

"Privilegiar una sola visión sobre la ciencia que no tenga contrapesos es muy riesgoso, sobre todo en un campo en el que las decisiones deben tomarse con base en datos, argumentos y perspectivas multidisciplinarias, multiregionales y multigeneracionales", expresó.

Preocupa falta de seguridad presupuestal para la ciencia

Otra de las preocupaciones de Red ProcienciaMX es que en esta nueva ley no establece ninguna propuesta para asegurarle al sector científico un financiamiento estable y suficiente. Asimismo, criticó que se ignora el papel que tienen las instituciones de educación superior en la producción de investigación científica y en el ámbito de la innovación.

Destacó que "es importante que quede claro que el contenido de esta ley determinará el futuro de la ciencia mexicana, marcando la conformación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sentando las bases para la construcción de políticas públicas en la materia".

Por eso solicitó que haya un debate y que se escuchen otras voces, ya que antes de aprobar este anteproyecto se debe garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a gozar de los beneficios de la ciencia; organizar el sistema, su gobernanza y sus mecanismos de financiamiento, y distribuir las competencias y obligaciones entre la Federación, los estados y los municipios e identificar las concurrentes.