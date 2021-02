Celulares "comen" la atención en el desfile desde los balcones de Palacio Nacional

La historia los juntó por segundos. Ahí estaban ambos, en el Zócalo capitalino un 16 de septiembre. Se miraron de frente. Benito Juárez lo hizo desde la segunda transformación a bordo del carro alegórico nombrado "Reforma", mientras que el presidente López Obrador lo observó desde el palco principal de Palacio Nacional.

Más que una mera tradición, el presidente estuvo flanqueado todo el tiempo por sus tres hombres de confianza en el proyecto que políticamente ha prometido hacer historia en el delicado rubro de la seguridad nacional para lograr pacificar el país. Crescencio Sandoval, titular de la Defensa; el almirante Rafael Ojeda, cabeza de la Marina; y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana. Junto a ellos, pasó revista a las tropas que desfilaron por dos horas en el circuito del Zócalo.

Al igual que en el grito de Independencia de la noche anterior, el presidente impuso su sello personal pues si bien cumplió con el protocolo de dejarse acompañar por los representantes del Poder Legislativo y Judicial, ellos fueron asignados al balcón adjunto ubicado a su izquierda. Y ahí los dejó encargados con su hombre de confianza: Marcelo Ebrard.

Sí, el secretario de Relaciones Exteriores fungió como "dama de compañía" de la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández; la presidenta de la cámara baja, la panista Laura Rojas; y el titular del Poder Judicial, ministro Arturo Zaldívar. Atrás quedaron aquellos años donde la mano derecha del presidente se encontraba en la secretaría de Gobernación.

Como pez en el agua de mostró la senadora Fernández quien por su filiación política, disfrutó el desfile del 209 aniversario de la Independencia sin convivir con sus acompañantes. A su lado, el ministro Zaldívar cumplió con su papel y siguió los pasos de la legisladora: ambos al margen, sin necesidad de hablar con nadie, excepto cruzar algún comentario ocasional y mantenerse absortos con el mejor aliado en las situaciones incómodas: sus propios celulares.

Laura Rojas no estaba a gusto y no era solo por su filiación política, sino por el papel que indirectamente jugó, para relevar al morenista Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia de la Cámara de Diputados bajo la batuta del PAN; lo que significó no contar con el respaldo político necesario para blindar el palacio de San Lázaro en las últimas dos protestas de la sección 22 de la CNTE.



Su rostro adusto, serio, el ceño fruncido... Todo hablaba por ella. Pero apechugo el momento y cedió a los varios intentos de Ebrard por hacerle plática para romper la tensión. Y aunque el rostro del funcionario era también más político que cortés, cumplió con la enmienda asignada.

No hubo más invitados del presidente. Cómo estila la nueva administración, mientras menos rostros mayor atención al mandatario, quien en todo momento aplaudió con emoción a los innumerables contingentes que integraron la GN y Petróleos Mexicanos. A su derecha, el general Sandoval le brindaba detalles adicionales. Mientras que el almirante Ojeda se mantuvo atento a las necesidades informativas de Beatriz Gutiérrez Müller. Durazo no tuvo inconveniente en mostrarse feliz, ya fuera solo o acompañado, durante el desarrollo del desfile.

Terminado este, twitter confirmó que en política, fondo es forma: mientras la diputada Rojas destacó el papel de la mujer en el desfile, el ministro Zaldívar no comunicó nada; excepto lo que la cuenta oficial de la Suprema Corte hizo por él: destacar su asistencia al acto. Por su lado el secretario Ebrard resaltó el papel del presidente junto a las Fuerzas Armadas; pero paradójicamente fue la senadora Fernández quien regaló al ciberespacio la única sonrisa forzada que se registró en el balcón izquierdo.

JGM