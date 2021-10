Celebran fin de vacunación contra covid... con 83%

La campaña de vacunación contra la covid-19 a personas de 18 años en adelante concluyó este viernes, declararon el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

"Hoy informamos con mucho gusto la conclusión de esta importante etapa y el cumplimiento de la meta a la que nos comprometimos en haber puesto a disposición y buscado que se vacunara toda la población adulta de México", expuso el subsecretario en la mañanera de este 29 de octubre.

"Llegamos ya a 83% y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar", aseguró López-Gatell.

#EnLaMañanera | @HLGatell anunció formalmente el cumplimiento de la promesa de @lopezobrador_: vacunar contra COVID-19, al menos con una dosis, a toda la población adulta de #México.

Las 74 millones 229 mil 073 personas que hasta este viernes 29 de octubre contaban con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, no obstante, representan el 77.6% de la meta señalada en la Política Nacional de Vacunación.

El funcionario de la Secretaría de Salud destacó que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 se preguntó a la población específicamente sobre la disposición a ser inmunizados contra la covid-19: el porcentaje de aceptación fue de 62%, 10% se mostraba dubitativa y el porcentaje restante decía que la rechazaría.

"Mucha gente se ha ido convenciendo de que es importante la vacuna", resaltó el presidente López Obrador.

"Hay que reconocer que la gente se portó muy bien. Esperaron de acuerdo a las edades cuando les correspondía, no tuvimos problemas en la aplicación de la vacuna", expuso el mandatario federal en su conferencia matutina dictada desde Campeche.

Aseguró que durante la campaña de vacunación no se permitió el influyentismo. "Nada de ´voy a presionar con mi gremio para que me vacunen´, no funcionó nada de eso", dijo.

El cierre de la campaña se da justo como adelantó el subsecretario López-Gatell el pasado martes. Durante el evento se contó con la presencia de los gobernadores de la Ciudad de México y Baja California, Claudia Sheinbaum y Jaime Bonilla, respectivamente.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE VACUNAR A LOS ADULTOS?

López-Gatell anunció cuatro pasos posteriores a la conclusión de la campaña de vacunación contra el coronavirus Sars-CoV-2. 1.- En primera instancia se buscará completar los esquemas de vacunación, es decir, aplicar segundas dosis en 953 municipios del país, donde la campaña continúa en operación o ya está programada.

2.- Completar vacunación a mujeres embarazas. El subsecretario instó al personal médico a no interferir en la voluntad de las mujeres embarazadas para vacunarse, pues las vacunas "son seguras, de calidad y efectivas".

3.-Completar la vacunación conforme las personas vayan cumpliendo 18 años "en cuento lo cumplan, son elegibles para la vacunación".

4.- Continuar el operativo para vacunar a niños, niñas y adolescentes con comorbilidades.