SEGURIDAD PÚBLICA

Celebra AMLO que Iglesia y criminales dialoguen por la paz

El candidato de Morena dice que ve con buenos ojos que pastores de diferentes iglesias busquen la reconciliación a través del diálogo

REDACCIÓN 04/04/2018 02:33 p.m.

AMLO en su evento en Moclova, Coahuila (Cuartoscuro)

El candidato de lo coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, celebró que ministros religiosos, evangélicos o católicos dialoguen con criminales para buscar la paz.

Lee también en La Silla Rota: Se acabaron los fraudes y las migajas para el pueblo: AMLO

"Yo veo con buenos ojos que tanto pastores de las iglesias evangélicas y sacerdotes y obispos de la iglesia católica busquen también la reconciliación, el diálogo para que se garantice la tranquilidad, para que haya paz en México", remarcó López Obrador.

Entrevistado luego de realizar un mitin en Monclova, Coahuila, el abanderado de Morena-PT-PES manifestó su beneplácito ante la reunión del Obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa con integrantes del crimen organizado para evitar más ejecuciones en la región.

"No le reprocho al Obispo de Chilapa que tuvo esa reunión, porque yo conozco la situación tan difícil que están viviendo en la Montaña de Guerrero y en toda esa región de Chilapa, donde hay mucha violencia (...) Entonces qué bien que él se atrevió a hacer eso, que se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie, ni a candidatos ni a los ciudadanos", lanzó el tabasqueño.

LEA TAMBIEN Así habla el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel "No conozco a un gobernador pobre", afirma y añade que "los narcotraficantes son dueños de Guerrero"

Ante la pregunta de si buscaría diálogo con capos de la droga, el ahora tres veces presidenciable indicó que siempre buscarán el diálogo con todos los mexicanos y bajo cualquier circunstancia antepondrá la voluntad del diálogo y la reconciliación.

"Que quede claro, diálogo, reconciliación, amor y paz", remarcó.

Asimismo, reiteró que si gana no aplicará la misma estrategia de combate al crimen, basada en el uso de la fuerza.

"No vamos nosotros a utilizar los mismos métodos, vamos a conseguir la paz mediante la atención a las causas que originaron la inseguridad y la violencia, con reconciliación y amor al prójimo", apuntó.





LEA TAMBIEN AMLO promete a PT detener persecuciones de sus líderes La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una acusación contra dirigentes petistas





lrc