Cede Gobernación, semáforo será regional

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reviró su postura sobre la implementación del semáforo epidemiológico para regresar gradualmente a la normalidad, ahora la encargada de la política interior dijo que el semáforo dependerá de cada región.

Sánchez Cordero difundió esta mañana un video donde explica “el semáforo va a ser regional porque no va a ser para toda la república, no podría ser para toda la República, no es lo mismo lo que está aconteciendo en el Norte que lo que está aconteciendo en el Centro, en el Sureste o en el Oriente de México o en el Poniente de México, es una situación totalmente distinta”.

"El semáforo va a ser regional porque no podría ser igual para toda la República no podría ser, no es lo mismo lo que pasa al norte o al oriente, son situaciones distintas" asegura la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

La funcionaria destaco que el semáforo epidemiológico estará a cargo de la administración federal porque el Consejo de Salubridad General es presidido por autoridades de ese rango.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ante la intención de varios mandatarios de implementar sus propias estrategias de reapertura, acorde con la ley y en desacato con el plan nacional, indicó que será la federación quien dictaminará el color del semáforo.

Ayer, la funcionaria advirtió que abrir la posibilidad de semáforos locales conllevaría una "descoordinación total".

La secretaria indicó que hay gobernadores que todavía no quieren empezar con la apertura de algunas industrias, mientras que a otros se “les queman las habas” por empezar, por lo que debe haber una coordinación permanente entre la federación y los estados.

GOAN semáforo

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dio a conocer que se alcanzaron tres acuerdos con el gobierno federal en torno los semáforos de reapertura Covid-19 previsto para el 1 de junio como parte del regreso a la “nueva realidad”.

3) Estados reservan su potestad de endurecer criterios para proteger a las familias.



Gracias a nuestros estados la emergencia no ha sido peor: somos parte de la solución.



Dada la confusión en la opinión pública, pedimos a la @SSalud_mx la ratificación pública de este acuerdo. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) May 27, 2020

La GOAN pidió a la Secretaría de Salud federal la ratificación pública de este acuerdo que se alcanzó con autoridades del gobierno federal, dada la confusión en la opinión pública.



Ayer mismo, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que estados y Federación irán juntos, aplicarán la misma metodología del semáforo con cuatro indicadores para medir y evaluar cómo se dará la reactivación.

"Cada estado, junto con la Federación, irá observando, evaluando, midiendo su propia realidad local".

En reunión por videoconferencia con la comisión de Salud de CONAGO y secretarios del Gobierno de México para analizar la situación y las acciones para un regreso paulatino, ordenado y seguro.

Cabe mencionar que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá confrontación con los gobernadores para la operación del semáforo de reapertura.

En Quintana Roo cumplimos con los parámetros que se requieren para iniciar con la reactivación gradual de la economía y trabajamos con el Gobierno de México para que el turismo sea considerado como una actividad esencial para nuestro Estado.

En la mañanera ofreció diálogo y se dijo abierto a construir un consenso sobre ese mecanismo, que entrará en vigor a partir del primero de junio.

El mandatario señaló que en la reunión de mañana se realizará una nueva evaluación sobre la reapertura, incluida la posibilidad de un regreso a clases regional y la decisión de cómo funcionaria el semáforo de regreso a nueva realidad será anunciado el viernes.

Operación del semáforo

El gobierno federal planteó la reapertura de la actvidad en base a los colores de un semáforo epidemiológico:

- Rojo: sólo se pueden realizar actividades esenciales

- Naranja, actividades esenciales y no esenciales de manera reducida.

- Amarillo:actividades esenciales y no esenciales, así como actividades en espacio público de forma reducida.

- Verde: Permitirá la reapertura de todas las actividades sociales, económicas, culturales y es hasta esta etapa cuando se permitirá el regreso presencial a las escuelas.





