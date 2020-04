CDMX y BC concentran contagios; 80% de alcaldías del país, sin casos

La dispersión del virus Sars-CoV2 no ha sido igual en todo el país. La Ciudad de México y Baja California concentran seis de los 10 municipios con más casos confirmados de covid-19, en la lista también se encuentran Sinaloa, Quintana Roo, Puebla y Tabasco. Mientras que, del lado contrario, hay mil 956 municipios en los que no se reportan contagios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Los 10 municipios con más contagios suman en total mil 824 casos confirmados de coronavirus, lo que representa el 28.9% de los que hay en el país, que hasta el jueves eran 6 mil 297.

A la cabeza de este listado se encuentra Tijuana, en Baja California, con 271 personas confirmadas con covid-19. Este municipio ha llamado la atención durante la emergencia sanitaria por las denuncias de falta de insumos del personal de salud, a los que se sumó después la declaración del gobernador, Jaime Bonilla, quien dijo que los médicos estaban cayendo como moscas.

En el segundo sitio se encuentra Culiacán, en Sinaloa, donde hasta ahora se han registrado 223 personas que dieron positivo a coronavirus. En toda la entidad también han fallecido 40 personas a causa de este virus.

El municipio Benito Juárez, en Quintana Roo tiene el tercer lugar de contagios, ya que 198 personas se han infectado con el virus Sars-CoV2. La paradisiaca playa de Cancún es la cabecera municipal y limita al norte con Isla Mujeres, por lo que es probable que las cifras se deban a la afluencia de turistas que tuvieron hasta principios de este año.

Iztapalapa es la alcaldía de la Ciudad de México con más casos positivos, ya que hasta ahora suma 193, por lo que ocupa el cuarto lugar del listado, le sigue en el quinto puesto el municipio de Puebla, capital del estado del mismo nombre, que tiene 189 contagios.

El estado de Baja California aparece dos veces en el listado, ya que Mexicali es el sexto municipio con 169 casos confirmados de coronavirus, en donde también han habido señalamientos de falta de insumos para el equipo de protección del personal de salud que atiende a los pacientes.

Los puestos siete y ocho son dos alcaldías de la Ciudad de México, se trata de Gustavo A. Madero, con 167 contagios, y Miguel Hidalgo, en donde suman ya 146 casos confirmados de coronavirus.

El municipio Centro de Tabasco, donde se ubica su capital Villahermosa, es el noveno lugar en contagios de covid-19, porque ha registrado hasta ahora 146 casos.

Mientras que en el décimo lugar repite la Ciudad de México, pero ahora con la alcaldía de Tlalpan, donde suman ya 122 personas que dieron positivo a coronavirus. En esta zona es donde se ubican los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Ciencias Médicas y Nutrición, y de Cardiología, tres de los principales "hospitales covid".

La República mexicana tiene un total de 2 mil 457 municipios, en 501 de ellos se reporta al menos un caso confirmados de coronavirus, esto significa que hay mil 956 a los que el virus no ha llegado. Estos podrían ser los primeros que salgan de la cuarentena y reanuden actividades el 17 de febrero, como dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aún no se ha establecido el plan de cómo será esa reactivación.

Algunos de los municipios que no tiene casos de coronavirus son Dolores Hidalgo, en Guanajuato; Juchitán, en Guerrero; Salina Cruz, en Oaxaca; Papantla, en Veracruz; Ixmiquilpan, en Hidalgo, e Iturbide, en Nuevo León.

Zacatecas, la capital con menos casos de covid-19

Al analizar el avance del virus Sars-CoV2 en las capitales del país, Culiacán, en Sinaloa es la que más casos tiene, ya que 223 personas se han contagiado, le sigue la ciudad de Puebla, con 189 casos confirmados, mientras que en tercer lugar está Mexicali, en Baja California, en donde se han registrado 169 contagios.

Sin embargo, la capital con menos casos de covid-19 en Zacatecas, en el estado del mismo nombre, con sólo tres casos confirmados, también se encuentra la ciudad de Durango, con un total de cinco contagios hasta ahora y Xalapa, en Veracruz, donde seis personas han dado positivo a la prueba de coronavirus; sin embargo, en esta entidad el mayor número de personas con el virus está en el puerto.

La Ciudad de México, capital del país, es en donde el covid-19 de ha propagado con mayor fuerza, ya que se han contagiado más de mil 800 personas. Iztapalapa concentra el mayor número de casos, con 193 personas afectadas, así como Gustavo A. Madero, con 167, y Miguel Hidalgo con 146.

Las tres alcaldías con menos casos de coronavirus hasta ahora son Milpa Alta, con sólo 24 personas contagiadas; Tláhuac, con 26 casos confirmados, y Magdalena Contreras, con 40 personas que dieron positivo al virus Sars-CoV2.

La Ciudad de México tiene una tasa de incidencia de 20.26%, y de letalidad de 6.02, ya que se han registrado 110 decesos. Mientras que en Sinaloa, la incidencia es de 10.35% y la letalidad de 12.23%, porque se han registrado 40 muertes. Respecto a Baja California, la tasa de incidencia es de 13.89% y de letalidad de 6.14%, puesto que se han reportado 31 decesos de personas por este virus.

El gobernador de este estado, Jaime Bonilla, denunció que los registros de muertes que reporta la Secretaría de Salud no son reales, ya que en las entidades ha habido más casos.

"No me gusta, hay que decir la verdad, al menos en Baja California no es real, pues hay más muertos. Los expertos deben reportar en tiempo real", dijo Bonilla, quien resaltó que es muy peligroso que se omitan las cifras actualizadas.

LA SILLA ROTA dio a conocer este lunes que al menos 12 entidades del país tienen cifras superiores de decesos por covid-19 que los que está reportando el gobierno federal. De hecho, uno de esos casos es el de Baja California, donde desde ese día ya había un desfase de ocho muertes.

