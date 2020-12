CDMX requeriría 9 mil camas si persisten hospitalizaciones covid-19

Ante el cambio a semáforo rojo, el subsecretario hizo un llamado a la población a no hacer compras de pánico. (Cuartoscuro)

En la Ciudad de México se podrían requerir 9 mil 600 camas si la pandemia de covid-19 continúa la trayectoria que lleva hasta ahora, alertó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Éstas son más de las que se requirieron en el primer pico, cuando había 8 mil 200 camas y se llegó a un 80% de ocupación.

Luego de que se declaró el semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México para frenar los contagios, López-Gatell señaló que trabajan en ampliar la capacidad hospitalaria, pero que el personal de salud ya está agotado.

Indicó que de acuerdo con estimaciones del equipo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, si se cierra del 19 de diciembre, la curva epidémica empezaría a tener un cambio sustancial el 3 de enero, sólo si se cumplen las medidas de que las empresas cierren y la gente se abstenga de salir al espacio público.

López-Gatel destacó que las intervenciones se hicieron para lograr que disminuya la propagación de virus, que haya menos casos y por lo tanto menos personas hospitalizadas respecto a las camas disponibles. Recordó que en el Valle de México el punto máximo previo de la epidemia ocurrió en mayo, después empezó a descender la curva epidémica y hasta la primera semana de octubre volvió a aumentar.

"Las hospitalizaciones han superado lo que teníamos en el punto máximo de mayo, cuando llegamos al punto máximo de mayo, voy a dar números gruesos, tuvimos 8 mil 220 camas necesarias disponibles y llegamos a una ocupación máxima del 80%, nunca se rebasó. En este momento, estimamos que por la trayectoria y la velocidad del cambio de la epidemia podríamos llegar a necesitar 9 mil 600.

"Hay algunos factores limitantes, hoy ya no son los ventiladores, porque en su momento adquiriremos los ventiladores o se fabricaron en México con la ayuda de Conacyt, hoy el factor limitante es el personal, en número y desde luego en cansancio", dijo.

Ante el cambio a semáforo rojo, el subsecretario hizo un llamado a la población a no hacer compras de pánico, a que no hagan adquisiciones masivas de papel higiénico ni de otros productos, ya que todos los insumos y alimentos están garantizados, y no habrá escasez.

TRES ESTADOS TIENEN SEMÁFORO DE RIESGO MÁXIMO

A partir de este sábado, la capital del país y el Estado de México estarán en semáforo rojo ante el aumento de los contagios y las hospitalizaciones. A ellos se sumará Baja California, que también estará en el nivel de riesgo máximo.

De acuerdo con el semáforo epidemiológico de riesgo covid, sólo Chiapas y Campeche se mantienen en color verde, habrá 24 estados en color naranja y tres en amarillo, que permanecerán así durante los siguientes 15 días.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, alertó que seis estados tienen el mayor riesgo de regresar al nivel de riesgo máximo debido al incremento en los contagios, se trata Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Aguascalientes.

Durante la quincena del 21 de diciembre al 3 de enero, los 24 estados que estarán en color naranja, que es de riesgo alto son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En tanto, disminuyó a tres la cifra de estados que permanecerán en color amarillo del semáforo las próximas dos semanas: Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. Tlaxcala, Oaxaca y Colima.

REPORTAN 12 MIL 248 CASOS NUEVOS DE COVID-19

México cerró la semana con 12 mil 248 nuevos casos confirmados de covid-19, ya que la Secretaría de Salud, lo que eleva el total a un millón 301 mil 546, mientras que los casos estimados son un millón 481 mil 994 y los casos activos estimados suman 90 mil 397.

Las muertes por coronavirus aumentaron a 117 mil 249, que representan 762 decesos más que ayer. Asimismo, hay 16 mil 890 fallecimientos en estado de sospechosos, por lo que si se confirmaran ya podría haber 134 mil 139.

Cortés Alcalá indicó que hay un millón 620 mil 840 casos negativos, 404 mil 462 casos sospechosos de covid-19 y 962 mil 397 personas que ya se recuperaron de la enfermedad.

