CDMX registra su cifra más alta de muertes por covid-19 desde mayo

Con 158 muertes confirmadas por covid-19 en las últimas 24 horas, la Ciudad de México registró este jueves 12 de noviembre la cifra más alta desde el pasado mes de mayo, de acuerdo con las cifras del gobierno capitalino.

El promedio de muertes a causa del coronavirus Sars-CoV2 en el quinto mes del año, fue de 181 al día.

Desde el 4 de noviembre, cuando se reportaron 101 muertes por coronavirus en la CDMX, el número de fallecimientos va en aumento, hasta llegar al acumulado de este día 12, de 15 mil 997.

Las hospitalizaciones por covid-19 en el Valle de México también han incrementado en las últimas semanas

175 mil 946 casos confirmados son los acumulados desde el inicio de la pandemia en la capital.

Los casos activos son 12 mil 948.

Buenas noches, les comparto el informe diario de la situación de la Ciudad frente al #Covid19 https://t.co/G0GdPJGTiK#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/dwAZ8thSWp — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 13, 2020

SE REBASAN LOS 97 MIL MUERTOS EN EL PAÍS



La pandemia de covid-19 continúa aumentando en México, que hasta ahora reporta 97 mil 056 muertes y 991 mil 835 casos confirmados, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Respecto a la vacuna elaborada por Pfizer, que requiere estar a menos 70 grados centígrados, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró que el contrato sólo se firmará si se garantiza el sistema de ultracongelación que se requiere.

En las últimas 24 horas se confirmaron 626 fallecimientos por covid-19, para un total acumulado desde marzo de 97 mil 056. Asimismo, hay 15 mil 648 decesos en estatus de sospechosos, que si se confirman sumarían un total de 112 mil 704 muertes.

Actualmente, los casos confirmados son 991 mil 835, que representan 5 mil 658 contagios más que ayer. Los casos estimados por la Secretaría de Salud son un millón 150 mil 013 y los casos activos estimados suman 50 mil 549.

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología indicó que en este momento hay 12 mil 419 personas hospitalizadas, esto quiere decir que hay 35% de ocupación en camas generales y 26% en camas con ventilador.

Asimismo, hay 374 mil 339 casos sospechosos de coronavirus, un millón 207 mil 633 dieron negativo a la prueba de diagnóstico del virus Sars-CoV2 y 736 mil 197 personas ya se recuperaron de la enfermedad.

COMPRA DE VACUNA DE PFIZER, EN VILO POR ULTRACONGELACIÓN

Los avances en el desarrollo de las vacunas contra covid-19 son el tema que ha causado expectativa en los últimos días: El lunes pasado la empresa farmacéutica Pfizer anunció que su inmunización demostró tener una efectividad de 90%; sin embargo, una de sus características es que debe mantenerse por debajo de los 70 grados centígrados.

En la conferencia de esta tarde, el subsecretario López-Gatell fue cuestionado sobre qué planea hacer nuestro país para distribuir las vacunas y si se cuenta con una red que permita mantenerlas a la temperatura adecuada.

"No, México no tiene una red de ultracongelación, como no lo tiene ningún país del mundo", señaló López-Gatell, quien recordó que la vacuna de Pfizer debe permanecer a ese nivel de congelación y sólo cinco días antes de ser usada se puede descongelar.

Sobre qué hará el gobierno mexicano, ya que hay un acuerdo de precompra de entre 15.5 y 34.4 millones de dosis, el subsecretario indicó que sólo se firmará el contrato si el laboratorio garantiza una forma adecuada de manejo.

"Una de las consideraciones importantísimas para firmar o no los contratos depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultracongelación que nos permita llevar en tiempo, forma y con las condiciones adecuadas este producto", declaró López-Gatell.

"Este es un reto muy grande, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha expresado, todos los países del mundo que quieran utilizarla deben considerar que no pueden adquirirla a menos que haya una red de ultracongelación", dijo.