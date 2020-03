CDMX, NL y Guerrero, los estados que más pierden armas en el país

Cerca de 8 mil armas se han extraviado o sido robadas a las corporaciones policiacas en México entre 2012 y 2019, de acuerdo con datos que policías estatales y federales reportaron a la Secretaría de la Defensa, dependencia que respondió una solicitud de información a La Silla Rota.

Según el documento oficial proporcionado a este portal, la Sedena afirma que de 2012 a 2019 fueron robadas y/o extraviadas un total de 7 mil 932 armas, de las cuales el 75 por ciento (5 mil 978) corresponden a armas cortas y el 25 por ciento (mil 954), largas. Sin embargo, esto no significa que no exista una cifra negra por parte de aquellas entidades que pudieron no haber reportado la totalidad de los robos/extravíos de su armamento.

En dicho periodo, las entidades con mayor número de robo/extravío de armas son: CDMX (mil 22), Nuevo León (916), Guerrero (610), Veracruz (544), Chihuahua (434) y Michoacán (308). Es importante destacar que estas entidades son grandes en términos territoriales, en comparación con aquellas donde los robos/extravíos son mínimos: Campeche (14), Aguascalientes (18), Yucatán (26), Baja California Sur (24) y Sonora (63).

LSR encontró en la base de datos brindada, que el denominador común de las 32 entidades es que solo reportan el uso de armas por dos corporaciones: la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Procuraduría/Fiscalía de Justicia estatal.

De las 7 mil 932 armas, el 87 por ciento (6 mil 656) fue robado o extraviado a policías municipales, mientras que 13 por ciento (mil 276) fue robado o extraviado a policías federales. A pregunta expresa sobre del número de armas robadas /extraviadas por soldados, la Defensa informó que "después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría, no se localizó evidencia documental que dé respuesta a su requerimiento".









El pasado 14 de enero, la Silla Rota dio a conocer la alerta que la Defensa hizo a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y al gabinete de seguridad, respecto a la falta de certidumbre para saber cuándo, cómo y qué policías extraviaron su arma de trabajo, o bien, que fueron despojados de la misma; por lo que exhortó a los 32 gobernadores del país a reportarle en tiempo y forma estos hechos.

Sin embargo, Michoacán es la única entidad que reportó el robo/extravío de armas en una tercera corporación que es la Policía de tránsito; y un comparativo entre estas tres autoridades señala que es Tránsito quien pierde más armas que la policía estatal aunque la diferencia entre ambas, no es muy grande.

Otro caso a destacar es Coahuila, que reporta que de 2012 a 2015, la policía estatal perdió 115 armas; pero a partir de 2016 la cifra se reduce drásticamente a entre cero y cuatro. Esto tampoco permite determinar si este logro se debe a mejoras en el control de su armamento en cada corporación; o bien, porque esa fue la cantidad que el estado decidió reportar.

Caso similar es Guerrero donde el robo/extravío de armas de 2012 y 2013 fue de 292, bajando a 66 en 2015 y a solo seis en 2014. Pero de 2015 a 2019 se vuelve a incrementar a un promedio anual de entre 50 y 70. En Nuevo León sucede los mismo; en 2012, 2013 y 2014 el robo/extravío de armas fue de 153, pero de 2015 a 2019 bajó a un promedio de 15 por año.

Hidalgo es otro caso, pues la entidad solo reportó el robo/extravío de armas en la policía estatal. Puebla reportó en ceros las cifras de robo/extravío en 2015, 2016 y 2017. Tamaulipas igual, ningún robo/extravío en 2018 y 2019. Y el Estado de México es otro caso pues sus reportes anuales son irregulares, destacando primero un mayor robo/extravío de armas por parte de la Procuraduría estatal, para luego entregar reportes en ceros.

Con base en la información entregada por la Sedena —que no incluye a las policías municipales— encontramos que, a nivel nacional, la corporación que encabeza la pérdida de armamento son las secretarías de Seguridad Pública en los estados. Mientras que, a nivel federal es la Fiscalía General de la República seguida de la Policía Federal.

Reportes en cero

El sexenio del presidente Calderón cerró 2012 con mil 428 armas robadas/extraviadas en el país. Durante el primer trienio del presidente Peña Nieto (2013-2015) esta cifra bajó hasta mil 199, y en el segundo trienio se reduce más, oscilando entre 639 y 533.

Este descenso no necesariamente conlleva una explicación política, en el sentido de que un partido político gobierna mejor porque algunas entidades reportaron en ceros el robos/extravíos de armamento durante esos años. No obstante, cabe precisar que a partir de la base de datos entregada por la Sedena no es posible interpretar si esa cifra es resultado de mejoras en el cuidado del armamento por parte de las corporaciones policiacas; o bien que éstas, pese a registrar robo/extravío de armamento, reportaron a la Defensa que no hubo tal.

En el conteo de armas robadas/extraviadas por autoridades federales sucede algo similar. Por ejemplo, el reporte del año 2017 se encuentra en ceros, lo que no permite distinguir si no hubo ningún reporte o bien, ninguna corporación extravío armamento. Caso similar ocurre en 2018 pues según las cifras, ese año solo se extraviaron nueve armas en cuatro corporaciones, cuando el promedio de años anteriores fue de entre 50 y cien.

En tanto, en 2019 (primer año de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador) se registra de nuevo un conteo más preciso, según el cual en solo dos entidades se reportó cero pérdida de armamento: Sonora y Tamaulipas.





Respecto a las armas federales, la Sedena englobó cuatro corporaciones: la Fiscalía General de la República, Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Protección Federal (SPF). Como se mencionó, la FGR encabeza el robo/extravío de armas, seguido de la PF. Mientras que el CNI y SPF señalaron robos/extravíos mínimos, un promedio de cero a cuatro por año.

Similar al caso del registro de robo/extravío de armas por estado, 2017 es un año en el que no se reportaron pérdidas pues el todo el rubro federal se encuentra en ceros.

Durante la reunión con la Conago y el gabinete de seguridad federal, la Defensa informó el robo/extravío de 819 armas en 2019. De estas 600 eran cortas y 219 largas. Hoy, con la información entregada por la Sedena, se sabe con mayor precisión que son 712 cortas y 227 largas, en total mil 24.