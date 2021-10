"CCE es defensor de empresas que no pagan a la CFE", acusa Bartlett

Bartlett Díaz aseguró que las sociedades de autoconsumo y los grandes consumidores de este país no realizan los pagos correspondientes en relación a su consumo de energía eléctrica. (Cuartoscuro)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan los servicios de la red ni de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusó Manuel Bartlett Díaz en respuesta al comunicado "Sí al diálogo respetuoso. No a la provocación ni a la polarización" emitido por el CCE el pasado 18 de octubre.

En una carta, el director general de la empresa productiva del Estado aseguró que las sociedades de autoconsumo y los grandes consumidores de este país no realizan los pagos correspondientes en relación a su consumo de energía eléctrica.



Por eso Manuel Bartlett explicó que, "el título se refiere a las recientes declaraciones que di en una conferencia de prensa sobre la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico".

Asimismo, sostuvo que el CCE considera que estas declaraciones ponen en riesgo el cumplimiento de las leyes y la Constitución del país, además de calificar que el nacionalismo es utilizado como pretexto para atender el Estado de Derecho.

En este sentido, lamentó que el organismo empresarial hiciera menciones donde se expresa que la reforma de ley energética tiene bases en ideologías y manipulación de ciertos sectores de la ciudadanía, por eso proponen que "no a la provocación y a la polarización, sí al diálogo".

El pasado viernes por el director de la CFE, Manuel Bartlett, advirtió que no se indemnizará a empresas a las que se les cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal.

"Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar). Por eso los estamos invitando a que se sumen bajo nuevas reglas, no creo que lo rechacen porque los dueños lo que buscan es el negocio y van a tener una opción mejor que la que tiene porque su crecimiento ordenado. Y eso de que los vamos a indemnizar, no, aunque en la expropiación petrolera sí ocurrió", y descartó que esto pueda traer problemas de frente al T-MEC.

"Esto es un arreglo, no hay aquí indemnizaciones", reiteró.

Por lo que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal pidió prudencia y recato a funcionarios de la CFE: "debe esperar que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas", advirtió.

Así como Monreal señaló en un tuit que las personas servidoras públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el Congreso decida sobre las modificaciones constitucionales.

