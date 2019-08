Causan disturbios en marcha de mujeres; mayoría protestó en paz

El fuego y humo emergen de dentro de la estación de Policía de la Ciudad de México en medio de la noche en la que las consignas "¡Justicia!, ¡No más violaciones" es la música de fondo mientras el incendio avanza. Se trata de las instalaciones públicas que fueron atacadas minutos atrás, alrededor de las 21:00 horas, por un grupo de mujeres -y hombres- que rompieron cristales, arrojaron objetos y finalmente lograron quemar las oficinas.

Algunos reporteros corren al sentir que le caen objetos en la cabeza mientras intentan grabar las agresiones del grupo.

Es el fin de lo que empezó como la manifestación #NoNosCuidanNosViolan en la que más de mil mujeres exigieron alto a la violencia, acoso contra mujeres, y abusos de parte de policías; esto, después de la denuncia por violación de parte de una menor de edad en Azcapotzalco.

Algunas mujeres piden "tranquilidad y no violencia", otras dicen que "no pararán hasta tener justicia". Son casi dos bandos claros: las que participan en los daños y las que piden parar las agresiones y se retiran.

Una mujer policía se toca la cara llena de sangre producto de, al parecer, una golpe por una piedra. Es ayudada por un grupo y llevada recibir atención médica. Había intentado hacer una valla con otras compañeras agentes de seguridad pública, haciendo ademanes de paz, pero no fue suficiente.

Bomberos crean una cadena afuera de la estación quemada para ayudar a sus compañeros a entrar a y controlar el incendio.

En ese momento, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum publica un tuit con una carta fijando postura sobre lo que sucede. "Respetamos a la mayoría que lo hicieron de manera pacífica, no se puede justificar la violencia de unos cuantos. El gobierno no caerá en la provocación de utilizar la fuerza pública", señala en una misiva publicada en esa red social.

"Denunciamos mala atención de los ministerios públicos"

Una hora antes, de la esquina de una puerta de acceso del paradero de Metrobús Insurgentes también salía humo y fuego, mientras los gritos de mujeres festejaban el momento con exclamaciones eufóricas.

El grupo de mujeres, la mayoría vestidas de negro, logra quemar parte del mobiliario y quebrar los cristales de la estación, alrededor de las 19:50 horas. Otras no participan y sólo observan.

"A mi hija la golpearon en el MP (Ministerio Público), se me ha puesto mal... si no pueden con el cargo que renuncien", grita Mary, una mujer en las inmediaciones de la Glorieta Insurgentes en la Ciudad de México. Viste playera negra y sostiene entre sus manos una pancarta en la que pide justicia para las mujeres; a su lado la acompaña su hija, quien supuestamente fue maltratada en el ministerio público después de que fue a denunciar intento de secuestro y violación.

Más de mil mujeres se aglomeran, acompañadas de ellas mismas, con las mismas consignas "No nos cuidan, nos violan", "Alto a la violencia a mujeres", "mujer consciente, se une al contingente", y otras relacionadas a la exigencia de que se frenen violaciones, acoso y feminicidio en la Ciudad de México.

La Glorieta Insurgentes, una zona de encuentro tradicional en el metro de mismo nombre y entre las colonias Roma y Juárez, es el punto de encuentro principal de las manifestantes. Otras se concentran sobre reforma para caminar hacia el Zócalo, pero el contingente mayor se enfiló desde alrededor desde las 19:30 horas hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a unos dos metros de ahí, en la colonia Juárez, después de permanecer un ahora en esa glorieta donde un grupo dio unas palabras. Ahí gritan consignas y truenan cohetes.

Otros grupos realizan pintas en paraderos de Metrobús aledaños y en paredes y macetas de la glorieta.

Para las 20:30 horas la estación de Metrobús Insurgentes está inservible.

El reportero Juan Manuel Jiménez, David Rodríguez y otros representantes de los medios de comunicación que documentaban la manifestación fueron golpeados. A algunos les quitaron sus celulares. Micrófonos y cámaras de medios de comunicación fueron dañadas y pintadas por las manifestantes.

El agresor del periodista Juan Manuel Jiménez.

Las oficinas de la Secretaría de Seguridad en la calle Florencia, en la colonia Juárez, también fueron pintadas patrullas estacionadas en Chapultepec con la calle de Florencia. Estaciones del metro también fueron vandalizadas, sobre todo Balderas, Insurgentes y Copilco.

"Preferimos no caer en provocaciones; esta es nuestra posición. Nosotros condenamos los ataques a reporteros, que no sea una protesta pacífica. Nosotros simpatizamos con las protestas de mujeres, y hemos marchado, pero no así", aseguró en entrevista a Milenio Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.

Personas con los rostros cubiertos agredieron instalaciones públicas también.

"Las mujeres tenemos que responder a lo que vivimos"

"Me parece que las mujeres tenemos que ser las primeras en responder lo que estamos viviendo. Queremos que estén en la cárcel los violadores, que aprendan a tener todos una perspectiva de género, que dejen de cometer violencia", comenta una joven que camina sobre Insurgentes.

Otra joven vestida de negro, como muchas de las asistentes, con paliacate verde con mensajes de "aborto legal", afirma que acudió por el coraje que le provoca ver tanta impunidad. "Que se haya justicia, no queremos a esos policías impunes... yo he sufrido el acoso en la calle", dice.

Mientras, una chica de tenis blancos y playera igual es llevada en una camilla hacia el interior de una ambulancia, al parecer por un ataque de pánico, según dicen sus compañeros.

Afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, a un costado de la glorieta, otro contingente empieza a aumentar el volumen de la voz al dirigirse a las autoridades. Disparan diamantina rosa, se escuchan cohetes a unos metros de ahí.

De enero a mayo de 2019, en la Ciudad de México 31 mil 980 mujeres han denunciado ser víctimas de algún delito; el primero es violencia intrafamiliar y el cuarto acoso sexual. El delito de violencia intrafamiliar es uno de los que más se denuncian en la Ciudad de México por las mujeres.

Antes del anochecer algunos colectivos y asistentes deciden retirarse debido a la violencia; los policías no se ven en las inmediaciones, al menos no vestidos con uniforme, y otros grupos piden que se acaben las manifestaciones.

Autoridades capitalinas calcularon alrededor de mil 500 personas en las concentraciones en estas zonas de la Ciudad de México.

"No nos provocarán", dicen autoridades

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobierno, dijo en entrevista a Elisa Alanís en Milenio Televisión que no frenarían las agresiones, pero que lo que les preocupa son los golpes a algunos reporteros.

"Han habido algunos reporteros agredidos, precisamente está abriéndose una carpeta de investigación, más que los destrozos que pueden arreglarse; lo que es complicado es justificar violencia contra la prensa; se abrió carpeta de investigación por parte de Procuraduría, nosotros no vamos a solucionar violencia con violencia", dijo.

"Hay cosas por atender en temas de materia de género, estamos con al lista de mujeres para avanzar hacia los derechos de las mujeres pero no es con violencia", agregó.

Los daños se pagarán con los seguros de las distintas instalaciones, pero se investigarán los ataques a personas, recalcó la funcionaria.

Las protestas por violencia de género se extendieron a 14 estados del país. En la Ciudad de México se originaron por la supuesta violación por parte de policías de la Ciudad de México a una joven de 14 años en la alcaldía de Azcapotzalco.

Las cientos de mujeres comenzaron su protesta en la glorieta del Ángel de la Independencia hasta extenderse en la glorieta de Insurgentes y la calle de Florencia. La manifestación llevó al destrozo de la estación del Metrobús Insurgentes, la quema del módulo de seguridad en la calle de Florencia, así como diferentes comercios afectados por las pintas y vidrios rotos por el paso del contingente encabezado por mujeres con el rostro cubierto con un aplícate morado p de color negro.

Hasta las 10 de la noche la manifestación se continuaba realizando enfrente del módulo de seguridad de la calle Florencia.

Las manifestantes piden: declarar alerta de género en la Ciudad de México y todo el país; al gobierno capitalino disculpa pública por criminalizar las protestas del pasado 12 de agosto; el retiro de la Guardia Nacional, pues aumenta el riesgo de violaciones a derechos humanos, particularmente de las mujeres, -así como- sanción a filtraciones de casos de violencia de género, reparación y justicia a las víctimas".

"Acciones y políticas públicas de gobierno que sean firmes, coherentes, sostenibles y basadas en los Derechos Humanos. Exigimos rotundamente que haya participación social y política de las mujeres en el desarrollo e implementación de las estrategias que permitan que vivamos una vida libre de violencia, como lo establecen nuestras leyes y los estándares internacionales", menciona el comunicado dirigido a autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Miles de mujeres marcharon este viernes, de manera pacífica, en las principales ciudades del país para exigir a las autoridades un alto a la violencia de género, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan. Querétaro, Chihuahua, Guadalajara, Puebla, Toluca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Mérida, Saltillo, San Cristóbal de las Casas, Mazatlán, Xalapa, León, Pachuca, Monterrey y Oaxaca.

El movimiento exige resultados a los gobiernos en materia de seguridad, luego de que el lunes pasado un grupo de mujeres lanzaron brillantina a Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por presuntos abusos de policías en contra de mujeres.

La diamantina rosa volvió a pintar el aire y el piso en el paso de los colectivos que se unieron a la marcha que se realizó simultáneamente en las principales ciudades del país.

Marcha nocturnaAl grito de "ni una menos, vivas nos queremos", cientos de mujeres salieron a las calles regiomontanas para protestar contra la violencia.





Las jóvenes comenzaron la marcha frente a la Fiscalía General de Justicia en la Manifestación Glitter contra la violencia hacia las mujeres.

En la convocatoria que hicieron con antelación se solicitó a las jóvenes llevar diamantina para recordar las protestas en la Ciudad de México, donde las manifestantes aventaron brillantina a Jesús Orta, jefe de la policía de la CDMX.

"No nos cuidan, nos violan", fue la consigna que cientos de jóvenes cantaron.

Condenaron la presunta violación de una menor de edad por cuatro policías de Azcapotzalco en la Ciudad de México y no dejaron de lanzar consignas contra las autoridades y lo que califican de nulos resultados contra las agresiones.

En la avenida Ocampo mostraron músculo y cerraron totalmente la vialidad.

Ellas tomaron las calles del Centro, y avanzaron desde Ocampo hasta Cuauhtémoc, después dieron vuelta en Juan Ignacio Ramón para seguir hasta Juárez, subir por Morelos y, rodear el Palacio Municipal por Zaragoza y Zuazua.

Después volvieron a tomar Morelos, donde concluyó la manifestación en el Barrio Antiguo.

Entregan pliego petitorioEn Querétaro, activistas por los derechos de las mujeres entregaron un pliego petitorio al Poder Ejecutivo, a fin de que se atiendan de manera institucional y responsable los casos de violencia de género.





Decenas de mujeres se presentaron en Oficialía de Partes para dar ingreso al documento petitorio, a fin de que llegue hasta el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Vestidas de negro y con el cabello cubierto de diamantina, las quejosas expusieron el caso de la Diana, joven colaboradora de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, quien fue reportada como desaparecida en julio pasado y encontrada sin vida en Santa Rosa Jáuregui, el pasado 14 de agosto.

Preparense para la brillanteada!

Ni una mujer más abusada por policías!#NoNosCuidanNosViolan#NoEsProvocaciónEsUnGritoDeJusticia#MeCuidanMisAmigasNoLaPolicia



En Chihuahua, los monumentos al Policía Caído y de Pancho Villa, ubicados en la capital, fueron vandalizados, previo a la marcha que se realizó, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan.

En redes sociales circularon fotografías en que los monumentos al Policía Caído, que se encuentra frente a las Fuentes Danzarinas, y el de Pancho Villa, aparecen grafiteados.

"Me cuidan mis amigas, no la policía" y "No nos cuidan, nos violan", son dos frases que se pueden leer en la obra que honra a 543 policías caídos en el cumplimiento de su deber.

#Ciudadanía | Querétaro se suma a #Brillanteada



¿Quién nos cuida?En Puebla, mujeres protestaron en la ciudad de Puebla para demandar el cese de agresiones de policías en contra de ellas y la criminalización por parte de autoridades, al tiempo que portaron mensajes como "¿Quién nos cuida de la policía?".





Las inconformes, quienes llevan pancartas, diamantina y la mayoría porta ropa negra, arribaron a la Fiscalía General del Estado, en donde se manifestaron para pedir que las autoridades hagan algo para reforzar su seguridad.

"¡Autodefensa feminista! Si nosotras paramos, se para el mundo. ¡Por la vida, la autodeterminación y el amor!", se lee en una manta colocada en la entrada de la dependencia.

En los muros de esta fiscalía, algunas asistentes que se cubrieron el rostro, pintaron mensajes contra la violencia hacia las mujeres y respecto a la falta de respuesta para esclarecer los feminicidios.

"Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo", "Me cuidan mis amigas no la policía", "Ojalá les importara la integridad de las mujeres tanto como les importan los buenos modales" y "No más machos ni fascistas, somos todas feministas", es algo de lo que se pudo leer en pancartas.

Que no sean revictimizadasEn Toluca, las voces de las integrantes de los colectivos feministas se hicieron escuchar en punto de las 17:00 horas, para exigir a las autoridades impartir justicia, mayor capacitación en equidad de género y que en los Ministerios Públicos dejen de revictimizar a las mujeres.





El punto de reunión para la marcha de 250 mujeres se dio en la Plaza González Arratia, donde los gritos provocaron que mujeres de la tercera edad y niñas se unieran, para luego caminar hacia la Plaza Mártires y tomar la calle de Lerdo de Tejada frente al Palacio Municipal de Toluca.

Consignas a una sola voz de "Ni una más, ni una mexicana más" y "Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer" y pancartas con leyendas como: "Me revelo quiero estar viva", "Nací para ser libre", "Antes violentas que muertas", "Quiero vivir sin violencia".

El movimiento "Juntas Brillamos Más" se manifiesta en Toluca pacíficamente en la Plaza González Arratia.



Las mujeres llamaron la atención de los transeúntes, que se quedaron a escuchar los datos duros de que el municipio de Toluca tiene el primer lugar en embarazos infantiles adolescentes y que el uno por ciento de las denuncias en el Estado de México se resuelven, no sin antes ser revictimizadas las mujeres afectadas.

Exigieron que se cumplan los protocolos y que se deje de infiltrar la información y videos en medios de comunicación. "Exigimos que los Ministerios Públicos sean capacitados en materia de género y atención ciudadana, porque nunca muestran interés en los casos", plantearon.

En las demás ciudadesEl grupo Feministas Universitarias Zona Oriente dio a conocer que mujeres de San Luis Potosí se unieron a la protesta nacional, por lo que convocaron a todas las mujeres, en el quiosco de la Plaza Armas.





"Morritas de Morelia, nos vemos mañana en Plaza de Armas las 18:00 horas para exigir justicia", escribió, por otra parte, una usuaria en su cuenta de Twitter", junto a una imagen que dice "porque exigir justicia no es provocación".

En Aguascalientes, mujeres también se integraron a esta manifestación, por lo que la reunión fue a las 19:00 horas en el monumento Exedra, ubicado en la Plaza de la Patria, en la zona centro de la ciudad; media hora antes arrancó la "brillanteada" en la Plaza Grande de Yucatán.

Otras ciudades donde se llevó a cabo la Brillanteada fueron Saltillo, Coahuila (Plaza Manuel Acuña), así como en la Plazuela de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Parque de la Marimba a Parque Central).

Asimismo, en Puebla (frente a la fiscalía); Mazatlán, Sinaloa (en el malecón); Culiacán, Sinaloa (Fiscalía del estado, en el Bulevar Enrique Sánchez Alonso); Xalapa, Veracruz (Plaza Regina); Puerto de Veracruz (Auditorio Benito Juárez).

León, Guanajuato (presidencia municipal); Toluca, Estado de México (quiosco de la plaza González Arratia); Monterrey, Nuevo León (Fiscalía del estado) y Oaxaca (Fuente de las 8 Regiones).

