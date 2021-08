Causa en Común denuncia manipulación de cifras oficiales de delitos

La organización Causa en Común alertó sobre un subregistro en los delitos, de acuerdo con la agrupación las autoridades estatales no registran los delitos adecuadamente, y probablemente manipulan u ocultan las cifras reales, ante la indolencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En un comunicado, la organización detectó alarmantes anomalías en las cifras de delitos reportados, entre el primer semestre de 2020 y el mismo periodo de 2021; en particular, en los delitos de feminicidio, extorsión, secuestro, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo.

Algunas entidades no registran estos delitos, y las autoridades federales, responsables de las cifras, no hacen aclaración alguna al respecto. El subregistro indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva.

Según Causa en Común en el caso de feminicidios, por ejemplo: Tamaulipas registró una caída del 83% en 2021, respecto a 2020. La fiscalía de esta entidad reportó 32 mujeres víctimas de homicidio doloso y sólo un feminicidio.

Mientras que en Nayarit, Baja California y Yucatán reportan disminuciones del 71%, 67% y 50%, respectivamente.

El Estado de México reportó en el primer semestre de 2021, 68 feminicidios, un total de mil134 homicidios dolosos; es decir, el 6%.

La entidad mexiquense cuenta con Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, para 11 de sus municipios. Sin embargo, ningún municipio de la entidad se encuentra en los primeros lugares de incidencia de este delito.

En el caso de los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes destaca un subregistro de feminicidios desde que este delito se tipifica a nivel federal. En el primer semestre de 2021, Colima reportó solo 4 casos, mientras que Tlaxcala y Aguascalientes, 5 casos cada uno.

Otro dato que resalta la organización son los resultados en materia de violencia familiar, donde Tlaxcala y Campeche únicamente registraron 19 y 15 casos, respectivamente, de enero a junio de 2021. Mientras que Michoacán reportó en el mes de junio de 2021, 90 casos de violencia familiar y Morelos registraron 420 casos.

En materia de secuestro, Durango solo informó de un secuestro desde 2020, mientras que Chiapas y Sonora reportaron sólo tres secuestros en el periodo de enero a junio de 2021. Michoacán reportó 17 víctimas de secuestro en el primer semestre de 2021, 10 de ellas en Uruapan, lo que indicaría un alto subregistro en el resto del estado.

Ante las cifras de subregistros y anomalías en las cifras sobre delitos, Causa en Común propone tres cosas:

1. Capacitar a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, a fin de proporcionar un esquema homologado de información sobre incidencia delictiva, con los ajustes legales que ello implique.

2. Establecer mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas y transparencia.

3. Promover la denuncia ciudadana mediante campañas permanentes, multiplicar los mecanismos y canales para realizar las denuncias, y proveer acompañamiento y apoyo especial para personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres y niños que sufren violencia familiar.









kach