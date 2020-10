Catean casa de familiar de Luis Serna, exsecretario de Mancera

La Fiscalía General de la República (FGR) realiza un cateo en la casa de Carlos Jiménez Rodríguez, familiar de Luis Serna, exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con fuentes federales y de la Ciudad de México, el cateo que se lleva a cabo en la calle Calero 7, en la colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, por una investigación que se inició por una denuncia presentada tras una revisión a sus cuentas bancarias, las cuales no corresponden a sus egresos reportados como funcionario público.

Los agentes ministeriales buscan oficios de entre los años 2006 y 2017, cuando Jiménez Rodríguez fue funcionario local.

Las fuentes consultadas mencionaron que la investigación está relacionada con el otorgamiento de contratos para la construcción de edificios que se llevó a cabo en la administración anterior de la capital del país.

En 2016 Carlos Jiménez Rodríguez, fue asesor de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de La Ciudad de México.

Su cargo lo obtuvo a través de estar afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD). El salario que entonces percibía era de 108 mil 633.46 pesos, mayor al del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, actual Senador.

Es yerno de Luis Serna, quien fue secretario particular de Migue Ángel Mancera. Esteban Arcos, el represente legal de Luis Serna, asegura que no le han permitido pasar al domicilio. "No me han dejado pasar".

Luis Serna es investigado por las irregularidades que se registran en sus estados de cuenta, relacionados con el llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera.