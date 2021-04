Caso Zaldívar, "una tormenta en un vaso de agua": Scherer

Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de la Presidencia, dijo que el artículo transitorio que busca ampliar el periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún puede ser impugnado, "aún le queda mucho camino por recorrer".

"Hemos hecho una tormenta en un vaso de agua sobre el asunto que ni siquiera está decidido" dijo Scherer Ibarra.

En entrevista con Carmen Aristegui, el consejero jurídico comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mucha confianza en el ministro Zaldívar y está defendiendo su punto de vista y los únicos que pueden dar su visto bueno al artículo transitorio son los ministros de la Corte.

"El presidente no tiene injerencia en el Poder judicial y tampoco se quiere apropiar de él, él está defendiendo su punto de vista", expuso.

Scherer Ibarra pidió a los analistas que se esperen y no juzguen al presidente. El presidente nunca se ha escondido para decir lo que piensa, es muy transparente.

El consejero pidió a los juristas respetar la decisión de la Corte quienes decidirán la ampliación del mandato del ministro Zaldívar, esto es una campaña contra el presidente, como muchas que hay. Es increíble que digan que el presidente se quiere apropiar del Legislativo.

AMLO Y LA LEY ZALDÍVAR

Ayer, el mandatario aseguró que si los ministros de la SCJN no avalan dos años más el mandato de Zaldívar serán cómplices de la corrupción.

Si no es Zaldívar el presidente de la Corte, no se aplicará reforma al Poder Judicial. "¿Pero no hay otro? De manera categórica, no hay otro", porque la mayoría en la Corte viene del viejo régimen, recriminó López Obrador.

Señaló que si el próximo año Zaldívar termina su periodo los actuales ministros eligen al nuevo presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que puede llevar a cabo la transformar del Poder Judicial y vigilar que los jueces no estén como ahora al servicio de los potentados.

El presidente reiteró que el ministro Arturo Zaldívar es un servidor público íntegro que en dos años podría llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y él termina como ministro en 2024, no es una reelección.





kach