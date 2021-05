Caso Lozoya es un lastre para AMLO: Mario Maldonado

El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos es un lastre para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desaprovechó la oportunidad de probar que sí se pueden hacer las cosas bien en un caso importante de corrupción, destacó el periodista Mario Maldonado, autor del libro "Lozoya, el traidor".

Maldonado logró retratar en su libro a Lozoya Austin, a quien la soberbia, el egocentrismo y el hambre de poder lo llevó a ser pieza clave de la trama de corrupción de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Tras su detención, pactó con el gobierno de la 4T y destapó a 70 personas que presuntamente formaron parte de este crimen, pero a la fecha sólo hay un legislador vinculado a proceso.

La promesa de que otros altos funcionarios cayeran junto con Lozoya se desvaneció por falta de pruebas, explicó Maldonado, quien señaló que todo esto terminó desvirtuando la investigación.

A esto se sumó la politización y el impacto mediático, hechos que a decir del periodista ensuciaron el proceso y lo convirtieron en algo negativo para la Cuarta Transformación, sea cual sea el desenlace que tenga Lozoya Austin.

P: En "Lozoya, el traidor" nos cuentas como creció, que tuvo una cuna de oro, estudios en el extranjero, que es alguien preparado, ¿qué crees que lo llevó a formar parte de esta trama de corrupción?

R: La historia de Emilio Lozoya creo que es muy interesante no sólo como funcionario público, los casi 3 años que duró como director de Petróleos Mexicanos, sino su historia personal, profesional. Fue esta es la razón por la que busqué profundizar, escudriñar en su personalidad, en su psicología y en su vida más personal.

Él es hijo de un exsecretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari, creció precisamente con los hijos de Salinas y de políticos priístas de aquellas épocas y de alguna manera, pues él se fue relacionando o fue conociendo este mundo político de ese entonces que era una política distinta a la de hoy, aunque no exenta por supuesto de corrupción, de cosas de utilizar los puestos públicos para enriquecimiento personal.

Él llega de las grandes ligas muy joven. Lo invita Luis Videgaray a integrarse a la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y luego le dan esta encomienda de ser director de Pemex al inicio del sexenio, a los 37 años, en realidad es una persona muy joven que ya había visto mucho mundo y había hecho muchas buenas relaciones a nivel internacional, por él, por su familia, por su padre, pero también por la familia de su esposa.

Entonces llega con todo este reconocimiento y credenciales, el problema de Emilio Lozoya creo que tuvo que ver, además de con los malos manejos, con la corrupción, los derroches de dinero público, pues con un tema personal de soberbia, de egocentrismo, de narcisismo, de lucha de poderes, donde él creía que era casi el más importante del gabinete o de la estructura de mando de la presidencia y por supuesto de Pemex.

P: Mario, tú mencionas que es "Lozoya, el traidor", ¿crees que él en algún momento antes pensó que podría ser el Judas de la administración Peña Nieto?

R: Yo creo que hay una serie de traiciones mutuas entre Lozoya y sus examigos como Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto y otros funcionarios de alto rango del sexenio pasado. De entrada, él se siente traicionado porque cuándo comienzan los escándalos de Odebrecht, que es parte de lo que termina echándolo del gabinete y de Petróleos Mexicanos, él culpa a Videgaray, yo lo entrevisté un año después de que salió de Pemex y me dijo ´todo es obra de Videgaray´.

Él sintió como que lo dejaron solo, desprotegido y luego cuando entra el gobierno de López Obrador pues como que lo avienta a los leones. Huye en el primer año, precisamente cuando las investigaciones comienzan a acelerarse, además, todo el gobierno pasado dejó la investigación inconclusa a pesar de que el ex procurador (Raúl) Cervantes cuando se va de la entonces Procuraduría General de la República dice ´este caso está listo para judicializarlo´.

Luego llega Elías Beltrán como suplente y como interino de la Procuraduría y archiva el caso, lo mete a la congeladora, dejándole a este gobierno en charola de plata lo que es un caso emblemático de corrupción y, evidentemente, no iban a dejar pasar esta oportunidad en el gobierno de López Obrador.

Comienzan a perseguirlo a tratar de judicializar efectivamente los expedientes y todo el caso, él huye y luego viene ese acuerdo que hace su padre con el fiscal general, Alejandro Gertz, para regresar extraditado después de que lo detienen en España, en febrero del año pasado, y ya desde ahí el caso tomó un tinte muy oscuro.

Creo que comienza desvirtuarse desde entonces con este acuerdo como en lo oscurito, debajo del agua, acepta la extradición, pero con el que criterio de oportunidad.

Se llama la traición porque es una traición para el gobierno, para el Estado mexicano, para Pemex y sobre todo para 70 personas a las que denunció en esa declaración que hizo a mediados del año pasado ante la Fiscalía General de la República, que después se filtró y por eso digo que se desvirtuó el caso, porque el presidente López Obrador se metió de lleno al asunto dijo que era un caso estaba fuertísimo, que dio por verdaderas muchas de las declaraciones de Lozoya.

Es una serie de traiciones muy interesante, pero a Lozoya el adjetivo del traidor yo no se lo puse, se lo pusieron muchas de estas 70 personas a las que entrevisté, donde dicen bueno, eso a todas luces es una traición lo que hizo, porque le compró la historia al gobierno de la 4T diciendo yo voy a declarar todo y si quieren lo voy a exagerar, yo creo que hubo más de una pluma en esa denuncia y entonces pues sí, consideran un traidor a Emilio Lozoya.

P: Por todo lo que comentas, ¿consideras que la 4T ha sido condescendiente con Lozoya?

R: Por supuesto que sí y tiene que ver con que les siguió el juego, les hizo el juego de venir con este criterio de oportunidad a declarar contra 70 personas, contra tres ex presidentes y además son tres de los enemigos favoritos de López Obrador: Carlos Salinas, Felipe Calderón y Peña Nieto, que es insalvable que no se mencionara, por más que haya este acuerdo o no de no afectarse.

Con Luis Videgaray, con los exsecretarios y sobre todo con los legisladores, porque muchos de los que ahora sí tienen investigaciones más específicas son de ese entonces, los panistas, que por cierto sólo hay uno vinculado a proceso, que es Jorge Luis Lavalle, por asuntos de corrupción de recibir sobornos para la reforma energética y por otra serie de investigaciones que hizo la Unidad de inteligencia Financiera con respecto a sus cuentas.

La verdad es que este caso se utilizó de forma mediática y sobre todo política por el presidente y por este gobierno, por el propio fiscal que supuestamente le compró la idea, la historia a Lozoya de que tenía las pruebas para poder judicializar muchas carpetas de investigación contra estas 70 personas y no, no hemos visto más que la de Jorge Luis Lavalle. Hace unos meses se quiso elaborar, se solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray y el juez se las rechazó porque no estaba integrada, no había pruebas que le permitieran emitir una orden de aprehensión.

En fin, creo que todo eso pone más que en entredicho el buen actuar de la Fiscalía, desde que se hizo este acuerdo por debajo del agua entre el papá de Lozoya y el fiscal, se desvirtuó el caso.

Por eso la bajada un poco del libro es esa, es un caso emblemático de corrupción que pudo haber sido muy bien llevado apegado a derecho, en términos y tiempos jurídicos muy estrictos y desde un inicio se desvirtuó, se usó políticamente, se hizo mediático y estamos donde estamos, que no sabemos qué va a pasar con Lozoya, si van a sentenciarlo por los delitos que se le acusan, si va a haber materia para poder girar órdenes de aprehensión contra otros de los personajes que denunció.

P: ¿Mario consideras que sólo va a quedar en exponer a todos los que aparecen en esta lista y que no va a pasar nada contra los expresidentes o con otros funcionarios de alto nivel?

R: Este show político-mediático que se hizo en torno al caso Lozoya ni siquiera le alcanzó al gobierno para poder llamar a declarar a funcionarios de alto rango de sexenios pasados, por ejemplo, a Luis Videgaray o a algún expresidente. Creo que cuando salió todo este asunto Peña Nieto dijo que él estaba disponible para venir a declarar cuando lo requirieran las autoridades, bueno ni eso pudieron hacer.

Es todo un caso que puso a prueba al gobierno de López Obrador, a la Fiscalía y que rápidamente se vio que no. Lo exhibió muy rápidamente y creo que es de hecho uno de los casos más desaseados que hemos tenido recientemente por parte de las autoridades y que además de todo va a terminar mal, cualquier desenlace que sea para Lozoya, si lo dejan libre, que sería terrible, si le dan dos o tres años, lo que resta del sexenio en la cárcel, sería terrible por todo lo que se le acusa y por todo lo que narro en el libro.

Creo que todavía peor sería que le dieran esta especie de acuerdo reparatorio como a Alonso Ancira, que lo vimos hace unas semanas salir con puro en mano, camioneta de lujo del Reclusorio Norte después de que accedió a pagar en plazos a Pemex 210 millones de dólares y adiós, adiós todos los cargos de lavado de dinero, de corrupción.

P: ¿Crees que de ser un caso emblemático podría terminar siendo un fiasco en el combate a la corrupción de la 4T?

R: Yo creo que ya se desvirtuó, ya está más que en entredicho esta supuesta cruzada anticorrupción del presidente o está procuración de justicia apegada a derecho a lo que dicen las leyes y del combate a la impunidad.

Era una oportunidad invaluable para este gobierno de cómo probar que, si se pueden hacer las cosas bien con casos importantes de corrupción y no, lo hicieron mal muy mal.

Si explotara antes de las elecciones sería terrible, en términos políticos y de imagen para el gobierno, pero no lo van a terminar antes de las elecciones precisamente por eso, porque ya es un caso que se desaseó y que ya es un negativo, ya es un lastre hoy para el gobierno.

P: Por último, me gustaría preguntarte, ¿se sabe de cuánto fue la fortuna que logró amasar de manera ilícita Lozoya?

R: Es una buena pregunta, ya me la han hecho. No hay un cálculo específico que puedas decir cuando fue director de Pemex se embolsó 2 mil millones de dólares, pero yo creo que fue mucho dinero.

Es difícil calcular, pero tiene alrededor de 20 propiedades, oficinas, departamentos en muchas ciudades importantes del mundo como Ginebra, Zurich, Frankfurt, Nueva York. Sin contar con los activos financieros, es decir los fondos de inversión, las cuentas en paraísos fiscales, además de todo tiene casas aquí, esta vida de lujo que se daba personalmente, con o sin el dinero de Pemex, creo que revela mucho de cuánto dinero pudo llegar a amasar.

