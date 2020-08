Caso Lozoya, corrupción; video de mi hermano, sólo donación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en sus redes sociales este sábado donde celebró la difusión de expediente de la declaración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, documento que consideró "lectura obligada" porque muestra la red de complicidades y muestra cómo operaba el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y sobre el video filtrado donde se ve a su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, dijo que sólo era cooperación al movimiento, como se hizo en la revolución mexicana de 1910 con Francisco I. Madero.

"Ahora sacan videos de mi hermano recibiendo dinero en 2015, desde luego nada qué ver con estas cantidades (del caso Lozoya), de todos modos es dinero, lo dije que cuando luchamos por una causa, todos aportamos, incluso yo viví de la cooperación de mucha gente, abrí una cuenta donde millones de mexicanos aportaron, para erradicar la corrupción.

Ejemplificó que la revolución de 1910, la revolución maderista costó 700 mil pesos, y que se hizo con e apoyo del pueblo; ante ello hizo un símil con su movimiento, "que se hizo también con apoyo del pueblo".

Así, el presidente calificó de corrupción todo lo señalado por Emilio Lozoya en el expediente filtrado esta semana y como muestra el video donde se ve a personajes ligados a panistas recibiendo maletas de dinero.

"Una es corrupción, lo otro es cooperación, pero como el buen juez por su casa empieza pedí que se investigue a David León y a mi hermano".

Ricard Flores Magón también recibió dinero de Madero para una imprenta e imprimir el periódico Regeneración, platicó en su video.

QUE SE SEPA TODA LA VERDAD

Ante ello planteó que se sepa la verdad, que todos los mexicanos conozcan cómo operaba el gobierno neoliberal.

"Esta semana fue muy importante porque se filtró la denuncia de Emilio Lozoya que implica a muchos exfuncionarios públicos, legisladores y empresarios en casos de corrupción como nunca se había visto".

Indicó que la corrupción viene de tiempo atrás, desde hace siglos. Lo que sucedió en el periodo neoliberal no tiene precedente, es el saqueo más grande que se haya cometido en los últimos 36 años, desde 1983 hasta el 1 de diciembre de 2018.

Destacó que el anterior director de Pemex, el señor Lozoya decidió hablar para solicitar protección; decir todo lo que él hizo y sabía y lo que hicieron otros durante el tiempo en que fue director de Pemex, aunque no sólo habla de lo que se hizo en el sexenio pasado, sino de lo que se heredó del sexenio de Felipe Calderón.

"La denuncia de Lozoya es lectura obligada, muestra la red de complicidades, de cómo operaba el régimen de corrupción de injusticias y de privilegios y nunca se había visto algo así", dijo.

Así contribuye y participa como testigo y la autoridad considera de que con la declaración y los datos y pruebas se puede llegar a conocer toda la verdad y castigar a los responsables; recuperar lo robado, entonces se le puede otorgar al señor Lozoya, como testigo protegido, algunas consideraciones, habló como nadie en la historia del país sobre corrupción.

Reconoció que Lozoya acusó a "diestra y siniestra", como 70 personas implicadas, expresidentes, a tres, a Salinas, como cabildero, denuncia a Calderón y Peña, a secretarios de Hacienda, funcionarios y entregas de sobornos a senadores del PAN para aprobar la reforma energética

Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero.https://t.co/pwD79BkKY8 pic.twitter.com/VU6IzlSYJQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 22, 2020

Sin embargo, advirtió que todo tiene que probarse; la Fiscalía tiene que hacer su trabajo de investigación es un momento definitorio en la historia de México para acabar con la peste de la corrupción.

"Es justicia, no venganza y en el marco de la legalidad; no juicios sumarios, no castigar sin pruebas y que no haya linchamientos políticos".

El Ferrari que presuntamente regaló un gobernador a Peña Nieto, habrá que probarse.