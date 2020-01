Caso García Luna, prueba de que el narco se filtró en gobiernos anteriores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la prueba de que los líderes del narcotráfico tenían representante en las altas esferas del gobierno es el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Ello luego de que en su mensaje con motivo del fin de año, el mandatario federal aseveró que en administraciones pasadas, líderes del narco como Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, preso en Estados Unidos, tenían tanto poder e influencia como el presidente de la República.

"Nada más esa prueba, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón). Estuvo con Fox, con Salinas y sí, viene de más atrás pues está acusado de proteger a una organización delictiva, esa es la prueba, falta que lo demuestren, falta, pero ahí está ese indicio", señaló López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

"Luego lo que es evidente es que cómo suele pasar en estos casos todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, ora si que como decía mi finado paisano Chico Che ¿Quién pompó? ¿De dónde las casas y los departamentos?

"Y todo eso se ve normal, entonces a eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne porque eso es gobernar, no es que Guzmán Loera estuviese aquí en Palacio, en Los Pinos, pero tenía representantes en el gobierno, eso es gravísimo", añadió.

El jefe del Ejecutivo federal criticó que ante hechos como el de García Luna, la oposición se siga dando "baños de pureza", y dijo que aún espera que los que le pidieron enfrentar la violencia con más violencia le pidan una disculpa luego de saberse la colusion del exfuncionario federal con el crimen organizado.

"Yo dije aquí, y es cierto, el estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas, de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo llevaba a periodistas a sus centros de operación, tenían pantallas y salían del centro de operación de García Luna hablando maravillas. ¡Oooh! ¡Oooh, qué adelanto! ¡Qué avance tecnológico!", mencionó.

Aunque reconoció que debería matizar sus comentarios, el presidente López Obrador expuso que prefiere ser directo y "sarandear" a sus detractores pues para él es más importante la honestidad que la experiencia, "les mueve todo porque en su concepción, la honestidad es secundaria y lo importante es el profesionalismo y la experiencia".

NO PODEMOS FLAQUEAR EN TEMA BOLIVIA: AMLO













López Obrador dijo que su gobierno no puede flaquear en el tema de darle protección a perseguidos políticos, pues se estaría acabando con un derecho que para México "es sagrado".

"No podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos, que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo, se produjeron ordenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado", afirmó el presidente quien agregó que no se caerá en ninguna provocación.

EZLN NO TIENE TODA LA INFORMACIÓN SOBRE TREN MAYA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no tienen toda la información en lo que respecta al Tren Maya, pues no afectarán a comunidades indígenas, al contrario, se verán beneficiadas.

"Antes se respetaba, admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, ideológico y no se hacia nada por el indígena vivo que padece de pobreza y marginación. Ahora las comunidades indigenas reciben apoyos como nunca", dijo en Palacio Nacional.

Asimismo, dijo que su gobierno no actuará de forma autoritaria, "somos pacifistas".

El martes pasado, durante la celebración de su aniversario de nacimiento, el EZLN se pronunció en contra de "megaproyectos" del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya.

SEGUNDA REUNIÓN CON LOS LEBARÓN

El presidente informó que se reunirá con integrantes de la familia Lebaron el próximo 12 de enero, en la comunidad de La Mora, Sonora, y que estará acompañado por el gabinete de seguridad.

Asimismo, dijo que aprovechará ese fin de semana para realizar una gira en el norte del país y que la reunión de seguridad del 10 de enero será en Ciudad Juárez, Chihuahua.

EU RATIFICARÁ TMEC EN ESTE MES

El presidente adelantó que probablemente la próxima semana el Senado de Estados Unidos ratificará el Tratado de México Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que ayudaría a que llegue más inversión extranjera, se impulse el crecimiento y haya más empleos.

Explicó que faltaría la firma en Canadá, donde se llevaría más tiempo por sus procesos parlamentarios.

AMLO SE RETIRARÁ EN 2024

El presidente también aseguró que gobernará hasta septiembre de 2024 y ya no aspira a ningún otro cargo político; se retiraría por completo.

En conferencia matutina, un reportero le cuestionó lo que cambiaría en este 2020 de su gobierno, a lo que López Obrador respondió que trabajaría más.

"Me debo entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No debemos perder el tiempo. Me toca alentar a todos de quienes me ayudan para que se apliquen a fondo".

cmo