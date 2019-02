Caso Ayotzinapa tendrá su Fiscalía especial

REDACCIÓN 07/02/2019 07:07 p.m.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que se creará una Fiscalía Especial sobre el caso Ayotzinapa, que trabajará en estrecha coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 a fin de dar con el paradero de los estudiantes normalistas.

"El Fiscal General (de la República, Alejandro Gertz Manero), se comprometió a crear una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, que reponga y dé un nuevo cauce a la investigación penal en el caso", indicó la dependencia en un comunicado.

El objetivo principal de la Fiscalía Especial será dar con el paradero de los estudiantes, para lo cual trabajará en coordinación estrecha con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, señaló Gertz Manero.

Durante una reunión entre integrantes de la referida Comisión de la Verdad, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el Fiscal General reiteró que no alcanzar la verdad en casos como el de Ayotzinapa socavaría la credibilidad de la recientemente reformada institución de procuración de justicia.

A su vez el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, resaltó que toda la Administración Pública Federal estará colaborando con la investigación penal, como fue instruido en el Decreto Presidencial respectivo.

En el encuentro, que forma parte de los compromisos adquiridos en la primera reunión de la Comisión para la Verdad, también estuvo una representación de los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Además el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristopher Ballinas, y el secretario técnico de la Comisión, Félix Santana.

PRIORIDAD, SABER DÓNDE ESTÁN JÓVENES DE AYOTZINAPA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en Iguala, Guerrero, que es una prioridad para su gobierno saber el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

Para hacerle un homenaje a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, no sólo con estas acciones de justicia social sino también con el compromiso de que se tiene que esclarecer lo sucedido, tenemos que saber la verdad, eso es una prioridad del nuevo gobierno, saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa", lanzó ante estudiantes guerrerenses.

En el marco de la presentación del programa de becas para 6 millones de estudiantes de primaria y secundaria, recalcó la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y poder así saber la verdad sobre dónde están los jóvenes desparecidos aquel 26 de septiembre de 2014.

Comentó que se abrirán los procesos de las personas encarceladas por este caso que aseguran son inocentes.

López Obrador señaló que se abre de nuevo la investigación y que quien quiera ayudar a que se conozca la verdad pueda tener protección y ser considerado de forma legal.

Nos importa mucho saber la verdad y saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa", agregó.

Asimismo, apuntó que el objetivo es limpiar este asunto conociendo la verdad para poder iniciar una etapa nueva en Iguala, en Guerrero y en todo México.

Va contra "monstruosa desigualdad"

El presidente López Obrador presentó el nuevo programa de becas para estudiantes de nivel básico y aseguró que acabará con la corrupción.

No farsa, no demagogia, no simulación, cambio es cambio y es cambio de régimen", aseveró.

El mandatario mexicano señaló que por mandato del pueblo su primera acción es limpiar a México de la corrupción.

Por mandato del pueblo, lo primero es limpiar a México de la corrupción, ya que –dijo- esta es la causa de la inseguridad, la pobreza y de que se niegue el derecho a la educación.

Detalló que no es que falte presupuesto sino que el dinero de todos se lo robaban y se quedaban unas cuantas manos, lo que dio pie a una "monstruosa desigualdad".





