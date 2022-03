Caso Alberto Elías Beltrán, cerca de llegar a la SCJN

Un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reasumir el análisis de un amparo presentado por Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), en el que solicita acceso a una carpeta de investigación que se inició en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

El expediente se inició a partir de un procedimiento administrativo que abrió la Secretaría de la Función Pública (SFP) "por el presunto incremento injustificable en su patrimonio cuando desempeñaba los cargos de Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público y de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la -entonces- Procuraduría General de la República".

La Silla Rota le ha dado seguimiento a este a través de diferentes publicaciones en las que el ex encargado de despacho de la PGR, ha pedido tener acceso al expediente que se inició en su contra.

A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cuerpo colegiado consideró que la SCJN debe analizar ya que no existe una causal de improcedencia que limite al máximo tribunal del país analizar el caso.

"Este Tribunal Colegiado considera que la presente revisión corresponde a la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

La solicitud para conocer la carpeta de investigación (FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021) iniciada en su contra fue presentada por Alberto Elías Beltrán en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Al analizar el caso el juzgado determinó negar el acceso a través de una sentencia emitida el 16 de diciembre de 2021, quien determinó que por el momento no se habían hecho imputaciones en su contra, que no había sido citado a declarar, que las investigaciones no son de forma directa contra él.

Contra esa determinación Alberto Elías Beltrán presentó un recurso de revisión en un Tribunal Colegiado. La solicitud fue admitida a trámite por el tribunal, sin embargo, el Ministerio Público de la Federación adscrito al Equipo de Investigación B-I de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR interpuso un recurso de revisión adhesiva (impugnación).

Entre los argumentos presentados por el cuerpo colegiado para que la SCJN reasuma el estudio, se encuentra el que en la sentencia emitida por el juez quien desestimó la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, alegada por la autoridad responsable en su informe justificado (al aducir que el Alberto Elías Beltrán no acreditó la afectación que le conllevó el acto reclamado en sus derechos fundamentales), puesto que no expuso las razones y fundamentos por los cuales -la autoridad responsable- estimaba que se actualizaba en el caso concreto.

También, en base a tesis jurisprudenciales, que llevaron a considerar no existe "restricción que limite el derecho del imputado a acceder a los registros de la investigación únicamente a los supuestos que se desprenden de su texto o si bien, si es enunciativo y por lo cual, legal o interpretativamente, como por ejemplo, a través del principio de progresividad (de ser aplicable), es posible abstraer otros casos en los que el imputado pueda tener tal acceso, así como la condigna expedición de copias".