Casas de narcos, invendibles; prefieren autos y joyas: "Chucho el Roto", el subastador de la 4T

"Si el problema que usted plantea existe, no se nos informó en la entrega recepción de gobierno. Y en el año que tengo aquí -le hablo con franqueza-, hasta el momento solo he sabido de un caso en Sinaloa de un terreno de Ferronales donde el comprador quiso devolverlo porque ya no le gustó; y como trabajamos con liquidadoras, están viendo ese asunto. En cuanto a casas y ranchos no he tenido conocimiento de ninguna devolución por ese motivo, que haya incomodidad por amenaza u hostigamiento. En Colombia no se venden estas casas, aquí sí porque el precio que damos es menor al precio de mercado, más o menos del 25 por ciento".