Cárteles y gobierno se aliaron en Nayarit e imperó 'régimen de terror': Segob

La Comisión Nacional de Búsqueda señala que desde el gobierno "se protegía" a un grupo criminal -al que después 'traiciona' con otro- y se "eliminaba a integrantes de las organizaciones contrarias que acechaban la plaza".

Un informe realizado el año pasado por la Comisión de Búsqueda órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y cuya versión pública se dio a conocer esta semana revela que durante el periodo 2011-2017 en Nayarit operó una "alianza" entre el cártel de los Beltrán Leyva y la "estructura criminal" construida por el entonces exgobernador Roberto Sandoval Castañeda y Edgar Veytia, exfiscal del Estado y actualmente preso por narcotráfico en Estados Unidos.

El informe busca informar sobre la posible relación entre casos de desaparición de personas y otras violaciones de derechos humanos en Nayarit, durante la administración de Sandoval Castañeda.

"Como parte de ese pacto, desde el Estado se protegía a ese grupo criminal y se eliminaba a integrantes de las organizaciones contrarias que acechaban la plaza, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Su recompensa no sólo era monetaria sino permitía también ensalzar al gobierno en el combate contra el crimen organizado. No obstante las autoridades nayarita no detenían ni ejecutaban a los líderes de las bandas criminales, sino a las personas más vulnerables dentro de la cadena de distribución de drogas: las relacionadas con el narcomenudeo", apunta.

El reporte señala que en febrero de 2017, el fiscal de Nayarit "le retira su apoyo al cártel de los Beltrán Leyva para asociarse con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)".

"Los Beltrán Leyva consideran esto una traición, por lo que buscan llevar a cabo acciones en contra de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sin embargo no lo consiguen hasta que encuentran condiciones favorables, lo que ocurre cuando la fiscalía se debilita y pueden atacar a las personas que estaban directa e indirectamente relacionadas con el grupo ejecutor de la Fiscalía en la distribución de drogas, práctica que se conoce como ´limpia de plaza´. En ese marco tienen lugar las desapariciones masivas de 2018. Desde entonces, la disputa por el territorio nayarita sigue activa y posiblemente la estructura criminal de la fiscalía sigue operando, ahora para otra organización criminal", expone el informe de la Comisión.

La desaparición de personas en Nayarit son sólo un indicador del régimen de terror que imperó en esa entidad durante el periodo en que gobernó Roberto Sandoval y Edgar Veytia al frente de la Fiscalía.

Las desapariciones que se presentaron durante el sexenio de Sandoval Castañeda continúan incluso luego de la detención de ambos.

En conclusión este reporte determina tres factores:

1- Permite ver las desapariciones como parte de un continuum que revela existencia de estructuras criminales que posiblemente trascienden los periodos en el poder de sus ejecutores clave.

2- Posibilita enmarcar las desapariciones en un periodo más amplio

3- Explica por qué las familias han acudido a instancias internacionales

El informe señala que de 2017 a 2020, el promedio anual de desaparición fue de 206, cuando años previos era de 16 personas.

Entre las fuentes de información utilizadas para la elaboración de este documento se encuentran los datos recopilados a través del Protocolo Homologado de Búsqueda, donde fueron analizadas todo tipo de fuente desde medios de comunicación impreso, electrónica y digital, sitios web, motores de búsqueda, estadísticas oficiales, redes sociales, documentación contenida en expedientes institucionales de cualquier tipo, informes o publicaciones producidos por organizaciones civiles, organismos internacionales, universidades y centros académicos de investigación, e información de expedientes de averiguaciones previas o carpetas de investigación, entre otras.

