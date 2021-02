Cártel Santa Rosa de Lima amenaza, directa y nuevamente, a AMLO

El cártel Santa Rosa de Lima amenazó nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazó cn que continuará la violencia en Guanajuato si el Gobierno Federal no retira a la Marina y al Ejército en el estado.

La organización criminal dedicada principalmente al robo de combustible, liderada presuntamente por José Antonio Yépez, alias “El Marro”, colocó una narcomanta en una avenida de Celaya.

En el mensaje se hace alusión a la irrupción ayer de un comando en la Comandancia Norte de la Policía de Celaya para rescatar a Armando Soto González, alias "El Triste", quien murió posteriormente en un enfrentamiento con fuerzas federales.

"Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar", advierte el texto.

"Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar (tu domicilio)”, indicó el mensaje dando la dirección donde vive el mandatario con su familia, al sur de la Ciudad de México.

El 31 de enero, luego del hallazgo de un artefacto explosivo a bordo de una camioneta abandonada en la Puerta 4 de refinería de Salamanca, se localizó una manta donde presuntamente "El Marro" exige al Mandatario mexicano retirar a la Marina y militares de Guanajuato, en el marco la lucha contra el robo de combustible.

"Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del Estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El Señor Marro", se mencionó en aquel entonces.

