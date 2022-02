Carolyn Adams niega haber conocido a dueño de "Casa Gris"

Carolyn Adams, esposa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió vía redes sociales que en México haya trabajado con la firma petrolera estadounidense Baker Hughes o haya tenido relación alguna con ejecutivos de dicha compañía; y afirmó que la casa, ahora conocida como "Casa Gris" que ha sido objeto de sospecha por presunto conflicto de interés entre la familia del mandatario y la firma particular con Pemex, la rentó ella a través de un agente inmobiliario y sin conocer al propietario del inmueble, por lo que calificó de falsas las acusaciones de corrupción o conflicto de interés.

Lo anterior luego del escándalo por el reportaje publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Carlos Loret de Mola que derivó en la exposición por parte del mandatario de supuestos cobros millonarios del periodista durante 2021 en diversas empresas de comunicación.

Adams afirmó además contar con todas las pruebas para demostrar que no había relación con los propietarios.

"Trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos", escribió en una carta difundida en sus redes sociales personales y por su esposo, José Ramón López Beltrán, vía Twitter e Instagram.

Al responder a los señalamientos que ha tenido José Ramón López Beltrán y por la renta de la llamada "Casa Gris", que podría derivar en un presunto conflicto de intereses entre el dueño de la propiedad, entonces un alto ejecutivo de la firma Baker Hughes, firma de servicios petroleros y con contratos millonarios con Pemex, Carolyn Adams criticó que en las últimas semanas "mi familia se ha visto gravemente expuesta por un sinfín de noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, difamándonos y calumniándonos, perturbando nuestra vida privada, algo que es inadmisible. Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es falso", escribió Adams en el documento descargable vía Twitter.

Detalló que al casarse con José Ramón López Beltrán y formar una familia... "por las circunstancias decidimos salir de México para seguir preservando nuestra privacidad y no causar ningún tipo de conflicto de interés. Siempre hemos trabajado y JUNTOS seguiremos construyendo con y para nuestros hijos.

Por ello, continuó, "decidimos rentar una casa en la cual, en la actualidad, ha dado de que hablar y ha generado información distorsionada", por lo que aclaró en siete puntos que ella rentó la casa por un año, mientras que José Ramón seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en Estados Unidos, país en el que se tiene que usar un agente inmobiliario y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario).

Indicó además que todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato, depósito en garantía, rentas mensuales y aunque en México "trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos".

Posteriormente, dijo, adquirió una casa hipotecada como cualquier ciudadano en este país y el banco se encargó de revisar a detalle todo. Además, tengo un vehículo que sigo pagando, detalle que no incluyeron las supuestas "investigaciones".

CONVERSACIONES VÍA WHATSAPP

Carolyn Adams publicó además pantallazos de conversaciones de Whatsapp donde afirma que la ubicación de la casa no era de su preferencia y se le advirtió "que no estaría lista dentro del plazo que yo quería, pero aún así la añadiría en nuestro ´tour´ (nuestro recorrido). Incluso queda probado en la imagen de nuestra conversación que nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios, ni conocimiento de quienes eran, ni cual era su ocupación laboral. En las imágenes se pueden observar las fechas que corroboran todos los datos".

ACCIONISTAS PIDEN EXPLICACIONES

Un grupo de accionistas de Baker Hughes solicitaron a los directivos y las autoridades correspondientes que abran una investigación en torno a la casa de José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, así lo dio a conocer el exsecretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda Gutman el pasado viernes.

En la carta que publicó Castañeda Gutman en Twitter, fechada el 9 de febrero y firmada por Juan Carlos Luna, quien se presentó como representante de los accionistas, se lee: "Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación".

Escala el #Houstongate

Carta de un grupo de accionistas de #BakerHughes a los altos ejecutivos de la empresa. pic.twitter.com/pFecqgQdpp — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) February 11, 2022

"Por circunstancias que aún no están claras y que generan una válida justificación de posibles acciones legales, el señor Keith Schilling, un ejecutivo de Baker Hughes, otorgó una de sus residencias en Conroe, Texas, al hijo del presidente mexicano y a su esposa", dice la carta.

CONFLICTO CON LORET DE MOLA POR REPORTAJE

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en conferencia mañanera los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

Desde Hermosillo, Sonora, el mandatario mexicano expuso una lista con el sueldo de 35 millones de pesos que, según los datos de AMLO, Loret percibió el año pasado.

El mandatario comparó el sueldo de Loret con el suyo, lo que resultó en que el periodista ganaría 15 veces más que él. Incluso, dijo que en 2021 Loret recibió, dentro de sus ingresos, 11 millones de pesos por parte de Televisa aunque ya no trabaja para dicha empresa.

Otras empresas que, de acuerdo con los datos difundidos, le pagaron el año pasado a Loret son: Latinus, Radiópolis, El Universal y The Washinton Post (SIC) en lugar de The Washington Post.

RESPONDE LORET

El periodista Carlos Loret de Mola respondió al instante en su cuenta de Twitter y aseguró que la información es falsa.

Loret de Mola señaló que el presidente utiliza datos de Hacienda para perseguir a un periodista, con lo que refirió como "datos falsos, montos inflados".

"El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", lanzó en otro tuit.

?#VIDEO | "El presidente está enfurecido, está fuera de sí"; así es como respondió @CarlosLoret a al presidente @lopezobrador_ tras exponer su supuesto sueldo. ?? https://t.co/cYv16eWiRd pic.twitter.com/mKFjekecxL — La Silla Rota (@lasillarota) February 11, 2022

Loret apuntó que AMLO ha desviado el punto de interés hablando de lo que él gana trabajando para no explicar de dónde vienen los recursos que tiene su hijo sin trabajar.

"Yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagando mis impuestos. El que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario es él (el presidente). Nada de este ataque en mi contra que lleva escalando sin parar dos semanas estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston o los vídeos de sus hermanos Pío y Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel; o de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo; o los contratos de la prima Felipa, las casas de Bartlett, las empresas Fantasma de Santa Lucía... por todos estos escándalos el presidente quiere intimidarme, callarme, que la gente no se entere".