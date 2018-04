NARCOTRÁFICO

Caro Quintero asegura que está retirado de los cárteles

El capo cuenta que nunca duerme más de dos noches en el mismo lugar debido a la persecución

REDACCIÓN 04/04/2018 10:03 a.m.

El narcotraficante Rafael Caro Quintero (Especial/Archivo)

Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, otorgó una entrevista en la Sierra Madre, al sur de El Paso, donde aseguró que ya no está vinculado a ningún cártel de la droga y que ahora se dedica a huir de autoridades mexicanas y estadounidenses.

Lee también en La Silla Rota: Los narcos que la ley y la corrupción dejaron escapar

Entrevistado por Anabel Hernández, cuyo texto y video fueron publicados en el Huffington Post, el capo cuenta que nunca duerme más de dos noches en el mismo lugar debido a la persecución.

Aunque se dice retirado del narcotráfico, la DEA (Agencia Antidrogas de EU) lo acusa de liderar junto a Ismael El Mayo Zambada al Cártel de Sinaloa, organización criminal que tiene presencia en los continentes de América, Europa, Asia y África.

También pesa sobre él la acusación de torturar y asesinar a un agente encubierto de origen estadounidense y a un piloto mexicano, crímenes que no alcanzó a pagar en sus 30 años de encarcelamiento.

"Todo lo que hago es huir, por algo para lo que ya cumplí mi condena", aseguró Caro Quintero.

A sus 65 años de edad, el originario de Badiraguato manifestó que la DEA y el gobierno mexicano mienten, pues ya no es líder del Cártel de Sinaloa.

"¡Quienquiera que lo diga miente! Es una mentira (...) No soy traficante de drogas. Nunca he movido heroína. Nunca he traficado con anfetaminas. No he traído un solo gramo de cocaína de Colombia, contrario a lo que dice la DEA. Lo que vendí fue mariguana en México, hace 33 años. Quien diga lo contrario, ¡repito que está mintiendo!", afirmó.

A pesar de lo anterior, el capo comentó que sí se reunió con El Mayo y con Joaquín El Chapo Guzmán, con este último antes de su captura.

"Nos conocemos desde hace muchos años, al igual que conocía a Zambada. Tengo mi respeto por ellos y eso es todo. No he hecho ningún negocio con ellos. Y ahora que soy libre, no quiero tener nada que ver con las drogas", agregó.





Manda mensaje a las autoridades

Rafael Caro Quintero pidió así a la DEA y al gobierno de México tener más cuidado en sus investigaciones:

"Yo pediría que la DEA sea más cautelosa en sus investigaciones, y también el gobierno de México. Si pueden probar que es realmente cierto, me entregaré, pero no me entregaré para convertirme en informante".

Agregó que aceptó esta entrevista para pedir tranquilidad para él y para su familia, pues todos merecen una segunda oportunidad.

LEA TAMBIEN La esposa de Caro Quintero que fue reina en Puente Grande Tras ser absuelta de los cargos penales en su contra, autoridades de EU la acusan de lavar dinero para su esposo: Rafael Caro Quintero.

LEA TAMBIEN En 2018, Corte analizará casos de Porkys y Caro Quintero Este miércoles, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia anunciaron la decisión

lrc