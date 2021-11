Carmen Salinas y Caro Quintero: el día que se conocieron y las propuestas que lanzaron

Carmen Salinas, actualmente hospitalizada y en grave estado de salud, alguna vez recibió una propuesta por Rafael Caro Quintero, narcotraficante reconocido como uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, quien creyó que la actriz y conductora y exdiputada era hermana del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

El encuentro entre estos personajes se suscitó luego de que "Carmelita" visitara el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para visitar al comediante Pepe Magaña, penal en el que se encontraba el narcotraficante, según cuenta ella misma en un video para su canal de YouTube.

Durante su estancia, unos hombres se acercaron a ella y le indicaron que "el jefe" la invitaba a comer. Carmen aceptó pensando que se trataba del director del reclusorio, pero se llevó una sorpresa cuando quien la recibió fue Caro Quintero.

"Me dijo que le echara la mano con ´mi sobrino´ pero yo no entendía, hasta al final porque pensó que Carlos Salinas era mi familiar, ya que su padre se llamaba Raúl Salinas Lozano y yo me llamo Carmen Salinas Lozano", cuenta la actriz en el video.

Carmen Salinas explicó que Caro Quintero le propuso pagar la deuda externa e interna de México, así como darle dinero para que no le faltara nada en lo que le quedara de vida, a cambio de interceder por él ante Salinas de Gortari para que fuera puesto en libertad.

Caro Quintero se encontraba preso, vinculado al asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki", Camarena.

La actriz, no obstante, explicó al narcotraficante que ella no era familiar de Salinas de Gortari, por lo que no podría ayudarlo.

Caro Quintero se molestó con Carmen Salinas porque pensó que se había burlado de él, por lo que la también conductora le propuso que el narcotraficante le escribiera una carta al entonces mandatario y ella le haría el favor de mandarla por correo.

"Si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevo personalmente, le pongo los timbres y se la mando, porque no le puedo proponer eso al Presidente", contó Carmen Salinas.

La actriz contó que Caro Quintero vivía "bien" en el Reclusorio Norte, pues contaba con cocineros personales, quienes les prepararon mariscos para comer.

Quintero fue detenido en septiembre de 1985 por el secuestro y asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, agente de la DEA infiltrado en el extinto Cártel de Guadalajara y después de pasar 28 años en prisión, fue liberado en 2013 por un error en una sentencia, por lo que el capo regresó a la clandestinidad, sin retirarse del trasiego de drogas.

(djh)