Carlos Slim celebra este martes sus 80 años

El magnate mexicano Carlos Slim Helú llega a sus 80 años de edad con el hambre de por fin formar parte del servicio de televisión de paga en México

Incluso, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) acordó postergar su emplazamiento a huelga para el 25 de abril, como parte de su inconformidad por el tema de separación final de empleados de Telmex y Telnor para crear una empresa nueva que atienda a la competencia de Telmex.

Este lunes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó al gigante del sector, América Móvil, con 1,300 millones de pesos, por incumplir con la divulgación de información acerca de su infraestructura.

La mayor empresa del empresario Carlos Slim, que desde hace años está bajo la mira del IFT por considerarla preponderante, agregó en un comunicado que explorará sus opciones legales.

"Esta arbitraria, ilegal y desproporcionada multa afecta la certeza y seguridad jurídica en un sector que requiere de importantes inversiones para su desarrollo y evolución", añadió América Móvil.

80 años

Nacido el 28 de enero de 1940, el magnate está a la espera de recibir el premio Sophia 2020 que se entregará el próximo 19 de marzo en un evento en Nueva York por su contribución a la sociedad "desde un punto de vista económico y filantrópico".

Esto, a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Carlos Slim quiere retirarse durante su administración, que culmina en 2024; sin embargo, el empresario sigue más activo que nunca, pues no sólo le prometió al mandatario ayudarlo en el plano económico y social, sino también su riqueza e imperio sigue a la alza.

Carlos Slim es conocido por ser uno de los hombres más ricos del mundo en un país con 50 millones de pobres, es por eso que The Wall Street Journal atribuye la fortuna de Slim a sus prácticas monopólicas, así lo menciona Diego Enrique Osorno en su libro "Slim ¿Puede uno de los hombres más ricos del mundo ser una buena persona?".

Empresas

El hombre más rico de México cuenta decenas de empresas en una veintena de países, incluyendo la de telecomunicaciones más gigante de Latinoamérica, una compañía industrial de cables electrónicos, hospitales, minas de oro, petroleras, equipos de fútbol, librerías, cigarreras, tiendas Saks Fifth Avenue, fábricas de bicicletas, 11 satélites geoestacionários, empresas de cable, líneas de ferrocarriles, constructoras, acciones de The New York Times y de AT&T, así como la colección más completa de moldes de esculturas de Auguste Rodin, sin embargo, Grupo Carso encabeza las operaciones que le han dado la fortuna en ocasiones cercana a los 80,000 millones de dólares, por algunos momentos incluso superior a la de Bill Gates, Warren Buffet, Amancio Ortega, George Soros, Marck Zuckerberg y otros ultrarricos.

Grupo Carso: la joya de la corona del magnate.

Es un conglomerado diversificado que se divide en cuatro sectores importantes, los cuales son: el comercial, industrial, de infraestructura y construcción y energía.

Condumex:

Dentro del sector industrial encontramos a Grupo Condumex, subsidiaria de Carso y es un fabricante de conductores eléctricos y telecomunicaciones que se dedica a realizar:

- Transformadores de energía

- Energías alternas

- Componentes eléctricos

- Autopartes

- Productos tubulares de acero de precisión

Este grupo cuenta con diversas empresas y plantas industriales ubicadas en Brasil, México y España. Además cuenta con oficinas para la compra de materiales e insumos en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia.

Grupo Sanborns:

Es la principal subsidiaria dentro del conglomerado de Slim y su apuesta dentro del sector comercial. Es una compañía que cuenta con un amplio portafolio de formatos múltiples, lo que incluye tiendas departamentales, de electrónica y entretenimiento, conveniencia, de lujo y restaurantes, contando con presencia en 56 ciudades del país.

Entre las marcas más destacadas del grupo se encuentran:

- Sears

- Sanborns

- iShop-Mixup

- eduMac

- Saks Fifth Avenue (boutiques y tiendas en centroamérica)

- DAX

- Sanborns Café.

Carso infraestructura y construcción:

El tres veces hombre más rico del mundo, cuenta con esta subsidiaria de Grupo Carso, y se encarga del desarrollo de proyectos en sectores como:

- Agua

- Edificación

- Hidrocarburos y energía

- Industria Infraestructura

- Telecomunicaciones

Minera Frisco:

Es una empresa con una amplia trayectoria dedicada a la exploración y explotación de lotes mineros para la producción y comercialización principalmente de barras doré con contenidos de oro y plata.

También produce cobre en forma de cátodo y concentrados de cobre, plomo-plata y zinc. Actualmente cuenta con nueve unidades mineras operando en México: El Coronel, Asientos, El Porvenir, Tayahua, San Felipe, María, San Francisco del Oro, Ocampo y Concheño.

Telmex:

Precisamente este sector es el que más ha desarrollado el magnate. En 1990 adquirió la compañía de teléfonos en sociedad con SBC y France Telecom, dando paso a su desarrollo empresarial, en un sector estratégico a nivel mundial. Algunas personas cercanas a Slim afirman que la empresa a la que más cariño le tiene, pues a partir de entonces su crecimiento empresarial fue meteórico.

América Móvil (Telcel):

Como resultado de su incursión en las telecomunicaciones nació América Móvil (Telcel), empresa que actualmente tiene presencia en casi todo el continente americano y en Europa donde ofrece servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión de paga (excepto en México).

Grupo Financiero Inbursa:

Carlos Slim cuenta con su propio banco, mismo que cuenta con 11 millones 200 mil clientes y 7 mil 61 empleados en sus 365 sucursales.

The New York Times:

En los medios de comunicación también tiene participación, pues cuenta con 16.8 por ciento de las acciones del diario estadunidense The New York Times, uno de los medios más reconocidos en ese país.

Miniso:

Grupo Sanborns concretó la compra de acciones de la cadena Miniso BF Holding, con lo que la empresa alcanzó una participación capital social de 33.27 por ciento.

Fundación Carlos Slim:

La Fundación Carlos Slim sin fines de lucro creada en 1986, desarrolla programas en los ámbitos de la educación, salud, empleo, desarrollo económico, migrantes, seguridad vial, deporte, medio ambiente, justicia, cultura, desarrollo humano y ayuda humanitaria, misma que ha beneficiado a millones de personas.

Entre los apoyos más recientes que ha brindado la fundación propiedad del magnate mexicano es la reconstrucción de inmuebles afectados en el terremoto del 19 de septiembre del 2017.

Sin embargo, lo que más le interesa a Slim es la educación y la salud, por ello a través de la fundación que lleva su nombre ha atendido 6,500 trasplantes de riñón, ha capacitado a 5,000 personas que trabajan en centros de tratamiento contra las adicciones, ha donado 416,000 bicicletas a trabajadores de pueblos remotos, 87,833 sillas de ruedas a convalecientes, 127,000 lentes, 15 millones de bolsas de dulces nutritivos y un millón de mujeres han sido atendidas mediante sus redes especiales de salud, así lo detalla Enrique Osorno en un capítulo de su libro.

Fortuna

En este contexto, la fortuna del magnate Carlos Slim es una de las que más se han incrementado a lo largo de los listado de los multimillonarios mexicanos publicados por Forbes, registrando un avance de hasta 10 veces su riqueza desde su primera aparición en el top 10 de los más ricos del mundo.

Hasta finales del 2019, con una trayectoria de más de 50 años, la fortuna del empresario fue valuada en 64, 000 mmd, según informó Forbes, quien además dio a conocer que éste ha estado presente en 28 ediciones del listado de multimillonarios y durante tres años considerado el hombre más rico del mundo.

Slim ingresó a la lista de Forbes en 1991, un año después de comprar Telmex junto con un grupo de inversionistas, durante la ola de privatización del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En su primera aparición en el listado, el empresario contaba con un valor neto de 1,700 mdd; para 1994, su fortuna se incrementó a 6,600 mdd, y el ascenso no paró ahí. En 2010 ya se había convertido en el hombre más rico del mundo con 53,500 mdd, título que mantuvo hasta 2013.

Sin embargo, alcanzó su valor máximo hasta 2015, con una fortuna de 77,100 mdd, y tras algunas bajas, cerró el año 2019 con un valor neto de 64,000 mdd, siendo el número 1 entre los mexicanos y en el quinto a nivel mundial.

Descendencia

El ingeniero que puede ganar un millón de dólares en una hora tiene seis hijos: tres hombres y tres mujeres: Carlos, Marco Antonio y Patrick Slim, quienes son directores de sus compañías fundamentales; Soumaya, Vanessa y Johana participan en actividades culturales, mientras que sus esposos ocupan puestos directivos de otras empresas del magnate, además cuenta en la actualidad con 23 nietos.

Sus seis hijos son fruto de su matrimonio llevado a cabo en abril de 1966 con Soumaya Domit, quien falleció por una enfermedad renal crónica en 1999, motivo por el cual la familia Slim se ha caracterizado por realizar donaciones al Sector Salud, en específico hacia esta enfermedad.

Carlos Slim Domit

Es el mayor de los hijos del magnate y el que lleva su vida pública más activa.

Es presidente del Consejo de Telmex y América Móvil, miembro de Grupo Carso y Director General de la cadena de restaurantes y tiendas Sanborns.

Nació el 28 de febrero de 1967 en Ciudad de México. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac.

Es miembro de la Federación Internacional de Automovilismo en 2015, junto con la Escudería Telmex, y tras 23 años de ausencia, trae de regreso a México a la Fórmula 1.

Ha sido impulsor del deporte mexicano e internacional.

Está casado con María Elena Torruco con quien tiene tres hijos: Carlos, Emiliano y Marielle.

Marco Antonio Slim Domit

Es presidente del Grupo Financiero Inbursa.

Nació el 30 de abril de 1968 en Ciudad de México. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene especialización en Finanzas por la Universidad Anáhuac.

En 2007 toma el cargo de presidente del Instituto Carlos Slim de la Salud. En 2012, se vuelve presidente del Consejo de IDEAL (Impulsora del desarrollo y empleo en América Latina).

Marco Antonio posicionó a Grupo Financiero Inbursa “como uno de los más importantes y sólidos del país”, de acuerdo con el portal de Líderes Mexicanos.

Está casado con Ximena Serrano, tienen cuatro hijos.

Patrick Slim Domit

Es el hijo menor del empresario, es un católico ferviente que tras sufrir de insuficiencia renal -enfermedad que le provocó la muerte a su madre- recibió en 2008 un trasplante de riñón de su hermano Carlos, el cual le salvó la vida.

Actualmente, es vicepresidente de Grupo Carso y América Móvil y es presidente del Consejo de Administración de Ferrosur.

También es director general de Industrias Nacobre, miembro de los consejos de Carso Global Telecom, Telmex, Hoteles Calinda, Grupo Condumex, Empresas Frisco, Sears Roebuck de México, Cigarros La Tabacalera Mexicana y Promotora Inbursa.

Fue presidente de la Misión por el amor de Dios en todo el mundo hasta 2015.

Es el hijo menor de Carlos Slim padre.

Está casado con María de Jesús Aramburu con quien tiene dos hijos: Diego y Norma Isabel.

Soumaya Slim Domit

Ella lleva el mismo nombre que su fallecida madre, Soumaya Domit.

Es vicepresidenta del museo Soumaya.

Estudió Historia del Arte en la Universidad Anáhuac y está casada con el arquitecto Fernando Romero, tienen cinco hijos.

Vanessa Slim Domit

Es directora del programa Héroes por la Vida Fundación Carlos Slim y encabeza la Asociación de Superación para México y América Latina (ASUME).

Está casada con Daniel Hajj, tienen cinco hijos.

Johana Slim Domit

Es la titular del Programa Educación Inicial de la Fundación Slim y consejera en Grupo Sanborns.

Está casada con el empresario Arturo Elías Ayub con quien tiene tres hijos: Arturo, Alex ("El Chilaquil") y Johanna.

Pensamientos

En cuanto a la situación de México, el empresario mexicano, Carlos Slim, dijo que el país necesita una sacudida para que tenga el crecimiento que merece, por eso sugirió invertir cada año en infraestructura 70,000 millones de dólares (mdd) o 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Necesitamos hacer todo ese trabajo, 70,000 millones cada año”, declaró el ingeniero civil durante una visita al Túnel Emisor Oriente, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Frente al presidente, Slim llamó a impulsar el desarrollo de la infraestructura, para lo cual puso el ejemplo de China, país en el que se invierte 12 por ciento de su PIB en infraestructura.

Necesitamos ya una sacudida, una transformación, un cambio que nos permita empezar a tener crecimientos que son los que merece nuestro país

Educación

Para Carlos Slim la carrera universitaria debería ser una examinación suficiente para que al concluir el nivel licenciatura, los jóvenes comiencen a trabajar, en lugar de realizar una tesis y su eventual examen profesional.

“Cuando un alumno acaba su carrera, sale y está listo para trabajar... lo ponen a hacer una tesis y un examen profesional. Ya acabó la carrera, cuatro años, ya lo examinaron durante cuatro años, ya qué más le examinan”, dijo durante su participación en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

En este sentido, el ingeniero civil apuntó que el examen profesional debería aplicarse durante el cuarto y último año de carrera:

4 años y luego ya, ¡a trabajar!

Desde el punto de vista del presidente honorario de Grupo Carso, deberían existir horarios flexibles en las escuelas, que permitan a los estudiantes trabajar mientras concluyen su formación profesional, lo que podría impulsar un aumento en las capacidades profesionales de los mexicanos.

Además de que las empresas, pequeñas, medianas o grandes firmas, deben abrir sus puertas hacia estos jóvenes que se encuentran en etapa de capacitación.

Mientras que en el caso concreto de la ingeniería, consideró necesario añadir cursos de liderazgo que les permitan estar a la altura de las grandes responsabilidades inherentes al perfil del egresado.

Empleo

Carlos Slim en repetidas ocasiones a hecho saber su necesidad por crear un nuevo esquema de jornadas laborales para tener más productividad, el cual consiste en laborar tres días a la semana con 11 horas diarias, pero con una jubilación hasta los 75 años.

“Insisto que hay que hacer programas donde la gente trabaje tres días con 11 horas a la semana para abrir un segundo turno, unos trabajen de jueves a sábado y otros de domingo a martes, que tengan 4 días de descanso, pero que ya no se jubilen a los 65 años sino a los 75”, destacó en su momento en la clausura del XXV Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo.

Finanzas

Sin duda alguna podríamos concluir que las buenas decisiones que ha tomado el empresario mexicano se ven reflejadas hasta el día de hoy en el éxito que tiene en sus finanzas y mismas decisiones que han ido de la mano de las siguientes frases celebres para revolucionar sus finanzas personales, según Forbes.

Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis

No gastes de más cuando tienes más.

Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo

Si puedes trabajar, hazlo.

La educación y el empleo son los remedios para la pobreza

Con el grado de competitividad que existe en el mercado laboral hoy en día, lo mejor es estar bien preparados.

Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades

Enfócate en el ahorro y no te dejes llevar por nimiedades que no te van a traer más que una satisfacción pasajera.

Las fundaciones no resuelven la pobreza... No hay que donar empresas, hay que crear empresas

Eso en referencia a que según el magnate, los gobiernos ya cuentan con recursos suficientes para atender la pobreza y la educación, dice Osorno en su libro luego de haber tenido varios encuentros con el ingeniero para realizar su biografía.

"Tener éxito material, empresarial o como profesionista, eso no es éxito. El éxito es el equilibrio, la armonía, la familia y los amigos, que son lo más importante", escribió Slim en una carta dirigida para los jóvenes en 1990.

Derrotas

Aunque las derrotas del magnate son contadas, el pasado 29 de abril en medios de comunicación comenzó a circular que en octubre pasado el empresario más rico de México envió una carta de puño y letra al presidente López Obrador para pedirle que lo dejara operar el cancelado proyecto de Texcoco.

No obstante, AMLO siguió con la decisión de cancelar el NAICM y, luego de una consulta pública, el proyecto, donde Slim había invertido por medio de las Afore y contratos con Carso Infraestructura (CICSA), se canceló.

En la misma carta el empresario también le proponía a AMLO que dicha concesión fuera extendida al aeropuerto de Toluca, sin embargo, también fue rechazado.

Metro de Bogotá

A finales del 2019, el grupo hispano-mexicano Metro de Bogotá conformado por FCC Concesiones de Infraestructura de España y las mexicanas Carso y Promotora del Desarrollo de América Latina, empresas de Carlos Slim, perdieron el contrato para construir y operar por 20 años la primera línea del metro de Bogotá, obra que requerirá una inversión de unos 3 mil 419 millones de dólares.

El gobierno colombiano y el consorcio APCA Transmimetro, conformado por dos empresas chinas, Harbour Engineering Company Limited y Xi'An Metro Company Limited, firmaron el contrato del proyecto tras presentar la propuesta económica más baja de las dos que llegaron a la fase final de este proyecto que la capital colombiana discutía desde hace más de 60 años.

Proyectos

Luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Carlos Slim anunció que sí formarán parte de la construcción del Tren Maya, proyecto que busca darle desarrollo económico al sureste del país.

Es un proyecto muy interesante, sí, sí participaremos, vamos a analizar en qué obras participaremos

Mundo digital

En el mundo digital y los servicios de streaming el empresario ha sido visionario, al ofrecer Claro Video como oferta de contenido audiovisual.

Es justo esa visión para involucrarse en el mundo digital que llevó a Telmex a sumar a Netflix en sus planes de telefonía fija e internet, una alianza ganadora para ambas, dado el atractivo de los servicios empaquetados con más contenido y más internet, planes en los que se incluye la telefonía fija, pese a ser un servicio que se inclina hacia el desuso.

Polémica

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó el inicio de una investigación por denuncia en 2016, por la probable comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de provisión de servicios mayoristas de desagregación de la red local de Telmex.

Posteriormente en la revisión bienal, el IFT tomó la determinación de separar Telmex-Telnor por la provisión de los servicios mayoristas, que son aquellos relacionados con la red local, infraestructura pasiva y enlaces dedicados asociados a dicha red, que son esenciales para que los operadores puedan ofrecer más servicios, en mejores condiciones de calidad y precio, al usuario final.

Ello con la finalidad de crear una nueva entidad para asegurar que otros operadores tengan acceso a dichos insumos, en los mismos términos y condiciones, como lo ordena la Constitución.

Amparo

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo presentado por la empresa de Carlos Slim para evitar la división de Telmex.

Por lo que la separación entre las empresas Telmex y Telnor, ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sigue en marcha, de acuerdo con la resolución del instituto difundida el 17 de enero.

Sin embargo, el IFT aceptó la propuesta de Telmex-Telnor para que trabajadores suyos formen parte de la nueva empresa que atenderá a la competencia de Telmex.

Multa

El periodista, Darío Celis, explica en su columna publicada en El Financiero que, la empresa Teléfonos del Noroeste (Telnor) recibió del IFT la multa más alta que ha impuesto en la historia reciente, mil 311.8 millones de pesos. La multa equivale al 6% de sus ingresos anuales.

En tanto, Teléfonos de México (Telmex) “va en la misma ruta de colisión”. Esta empresa tiene un expediente ya abierto en el regulador, al estar señalada por las mismas violaciones referidas en el 2016 y la multa sería idéntica a la de Telnor.

La empresa presidida por Carlos Slim Domit también sería sancionada con el 6% de los ingresos obtenidos en 2016, en este caso la multa sería de 5 mil millones de pesos.

Ambas empresas, si decidieran acudir a tribunales federales y combatir las multas tendrían que pagar de inicio y esperar cerca de dos años.

Bancos de inversión como Barclays, Credit Suisse y Morgan Stanley ya daban por hecho que Telmex y Telnor darían el servicio de video.

Pero tras la resolución del IFT deberán esperar al menos 18 meses para prestar dichos servicios.

TV de paga

Aunque se podría pensar que Carlos Slim a sus 80 años de edad ya cumplió todo lo que sea propuesto a nivel profesional, no es así, pues no ha logrado que sus empresas de telecomunicaciones puedan ofrecer el servicio de televisión en el país.

Pues en el último párrafo de la Condición 1.9 de la Modificación al Título de Concesión de teléfonos de México, S.A. de C.V., del 10 de agosto de 1990, establece que Telmex no podrá explotar, directa o indirectamente, ninguna concesión de servicios de televisión al público del país.

Sin embargo, Osorno recuerda en su libro cuando en los últimos años de Emilio Azcárraga Milmo, Slim compró hasta un 49% de acciones de Cablevisión -propiedad de Televisa-, con la finalidad de ayudar a las finanzas de la empresa, a pesar que con ello estaba violando la concesión otorgada a Telmex, por lo que en 2002 Slim Helú salió en definitiva de Cablevisión.

Es por eso que el interés del presidente de América Móvil por participar en la industria del contenido audiovisual en televisión tomó fuerza en los últimos años, principalmente cuando el gigante de telecomunicaciones -que concentra a Telcel y Telmex- fue declarada en marzo de 2014 como agente económico preponderante del sector.

Siendo así la forma en la que Carlos Slim busca brindar el servicio de televisión de paga desde 2006, cuando se impulsó el acuerdo de Convergencia Tecnológica en Telecomunicaciones, pero su título de concesión se lo impide.

La vez que más cerca estuvo de lograrlo fue en 2011 cuando solicitó el cambio en su título de concesión y por medio de la afirmativa (respuesta positiva por omisión).

Es con Claro TV, que Carlos Slim busca incursionar en el mercado de la televisión de paga, fuentes cercanas al proceso refirieron a Milenio Diario, que los documentos presentados por la filial de América Móvil cumplen con los requisitos que la actual regulación contempla. Puesto que las medidas de preponderancia que se aplican a Telmex, o a la firma de telefonía móvil de Slim, no abarcan a esta empresa de reciente creación .

El proyecto de la empresa de Slim estima que con una inversión de 8 mil millones de pesos extendida por dos años se logre cobertura nacional de Claro TV, así como incrementar su penetración en el país de banda ancha de alta velocidad.

AMLO-SLIM

La relación entre el actual presidente de México y el empresario ha atravesado distintas etapas de cercanía y distanciamientos, como lo fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

Sin embargo, López Obrador siempre ha señalado que tiene una buena relación con Slim y que incluso tuvieron una reunión, pero que no coincidieron en varios temas.

Acabo de ir a comer con Carlos Slim la semana pasada, fue una buena conversación y no coincidimos en todo. En algunos temas sí y en otros no”, dijo López Obrador, sin proporcionar más información.

La historia de ambos se remonta a inicios de siglo, cuando López Obrador era jefe de gobierno del entonces llamado Distrito Federal: ambos se unieron para renovar el centro histórico.

Pero tras casi dos décadas de esa alianza, ahora el vínculo entre ambos por momentos se empaña.

Slim no estuvo presente cuando el ahora presidente anunció su consejo asesor de negocios en noviembre.

En una de sus conferencias mañaneras, López Obrador afirmó que la empresa de energía de Slim se beneficiaba injustamente de las tuberías de gas natural que no estaban terminadas.

Además de que Slim se retiraría durante su periodo como presidente; lo que llevó la oficina de comunicación del ingeniero a contestar que no cuentan con información al respecto

“Por el momento no tengo nada”, afirmó Renato Flores, vocero de Grupo Carso.

Pero sin importar lo dicho por el mismo AMLO, Carlos Slim se sigue manteniendo como la persona más rica de México, proveniente de sus participaciones en telecomunicaciones, construcción, la banca y minería.

(María José Pardo)