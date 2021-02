Carlos Slim advierte hartazgo social por gobiernos de corto plazo

El empresario mexicano Carlos Slim dijo que ante la falta de planeación y visión de los gobiernos la sociedad está harta, de acuerdo con el diario El Universal.

En la inauguración del XXV Reunión de la Fundación del Círculo de Montevideo defendió este jueves que es "urgente" eliminar la pobreza de América Latina, uno de los retos "más importantes de la región", y urgió a expandir las redes de conexión a internet en todos los territorios.

"La falta de una clase media ascendente cada vez más amplia limita las demandas de bienes y servicios, reduce la inversión y el empleo", alertó el magnate durante la inauguración de la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo Montevideo.

Al participar en la mesa “La Gobernabilidad Hoy” junto al expresidente de España, Felipe González; de Chile, Ricardo Lagos, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti, Slim dijo que a excepción de los países asiáticos la mayoría de los gobiernos no tienen una visión ni a mediano ni largo plazo, no saben a dónde van y no hay rumbo.

De acuerdo con Slim, las sociedades contemporáneas no afrontan “una época de cambios” sino un “cambio de época” marcado por la irrupción de las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de relacionarse y de desarrollar la economía.

"Están pensando a muy corto plazo, no hay una dirección, no hay políticas de Estado, porque si hubiera un plan nacional de desarrollo con políticas de Estado habría una consistencia en la marcha de los países, y es una falla que tenemos en el occidente en la mayoría de los países", añadió.

Hay que saber "conducir el cambio", lo que significa "construir el puente" para que las tecnologías conduzcan al "desarrollo" en lugar de a las brechas sociales.

De acuerdo con el magnate, son los países asiáticos, sobre todo China, quienes han sabido adaptarse a este nuevo mundo, desarrollando tecnologías, educación y conocimiento que les han permitido hacer crecer sus economías con "dos dígitos".





AJ