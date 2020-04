Carlos, como scout, su filosofía es ayuda a combatir el coronavirus

Carlos Manuel González de la Rosa ha hecho 550 caretas anticovid que han sido repartidas en 27 hospitales. El niño de 14 años comenzó a fabricarlas luego de la declaratoria de la fase 2 contra la pandemia, el pasado 30 de marzo. Integrante de los Scouts de México, decidió comenzar a hacer las primeras caretas luego de que se enteró que una scouter enfermera necesitaba unas caretas.

Se puso manos a la obra. Aprovechó que tiene una impresora 3D, que hasta entonces estaba arrinconada, buscó programas españoles para hacer la base, compró acetatos y resorte y le fabricó a la enfermera 17 caretas. Pero después vio que había más necesidades y que él podía ayudar y continuó la fabricación.

"Me siento bien, que estoy haciendo una buena causa, ayudando a mucha gente. Claro no salgo a decirlo. También me siento feliz porque es la segunda vez que sigo la ley de seguir la segunda regla de los Scouts, la de ayudar y siento que es lo más importante que nos han enseñado. Me siento bien de saber que hay gente no se ha enfermado gracias a las caretas que he hecho. Además, siento que con eso voy a ayudar a salir a todos más rápido de la pandemia".

Él es Carlos, el joven scout que ayuda a combatir el coronavirus con la fabricación de mascarillas. Esta es la #Historia: #IR https://t.co/4oVjjoSbZ5 pic.twitter.com/sUWn6doJ6T — La Silla Rota (@lasillarota) April 30, 2020

No es la primera vez que Carlos se muestra dispuesto a ayudar en tiempos de emergencia. Durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, al ver los daños causados por el movimiento telúrico, organizó recolectas de artículos de primera necesidad para donarlos.

"Era más pequeño, no entendía tanto la circunstancias, en ese momento tenía el pensamiento de que a mí no me afectó, me sentía suertudo, pero al mismo tiempo mal por la gente que sí le afectó. De hecho tenía miedo de que iba a pasar otro temblor y que me iba a afectar", recuerda con una risa nerviosa.

INICIO TITUBEANTE

Scout desde los 7 años de edad, integrante de una familia también de scouts que suelen salir de campamento, Carlos recuerda el inicio de su proyecto de ayuda, el cual ahora busca se convierta en una red de impresoras que hagan lo mismo que él, más caretas para personal médico.

­-¿Ha sido complicado usar la impresora 3D?

-Al principio sí nos costó bastante. Ya la tenía por haber tomado un curso de robótica. Cuando empezó esto de la pandemia a mi papá y a mí se nos ocurrió usarla al ver esto. La teníamos arrinconada, no la usábamos mucho. Entonces la tuvimos que calibrar, modificar el archivo, ya que nada más te daba el diseño y ya tenías tú que modificar como la temperatura para el expulsor, para la cama caliente para imprimir bien la pieza. También la colocación de la impresora nos costó bastante ya que la mesa del comedor teníamos que calibrarla a cada rato, una hora cada vez pero ya después la pusimos en un lugar firme, recuerda entre risas.

Ya después se les facilitó la cosa, el archivo ya lo habían descargado de páginas españolas, donde la pandemia llegó primero, por lo cual ya había diseños listos. Como inicialmente solo harían 17 para la compañera scouter enfermera compraron un paquete de acetato y un rollo de resorte. El material de la impresora, llamado PLA también lo compraron pero no hubo problema porque iban a usarlo en otras tareas. Afirma que ahora es más difícil conseguir el material porque están escaseando los rollos y acetatos y el PLA, que es el que se usa para imprimir la base a la careta.

-¿Cuándo es que deciden hacer más?

-Al principio en los chats del grupo empezamos a decirle a todos que si no tenían algún amigo enfermero o familiar que quisiera caretas para un hospital o consultorio, para médicos o enfermeros que requieren más protección. Entonces les dimos el número telefónico para que nos fueran llamando y nos llamaron y nos decían cuántas querían y que si no querían darnos una donación y algunos sí nos ayudaron, a conseguir material y otros con la donación. Una careta vale 30 pesos, para recuperarse del material que gastamos y poder hacer más.

"Cuando nos piden caretas o nos contacta el enfermero les preguntamos cuántas quieren y tenemos el paquete que nos pidió y con el enfermero nos vemos en un punto medio o con un familiar suyo que las recoja y traten de entregársela. A los enfermeros o médicos no se les vende, se trata de hacer con donativo. Hasta ahora llevamos 550 entregadas a 27 hospitales".

Se le pregunta si le preocupa que ya no tenga material y contesta que le preocupa otra cosa. "Me preocupa más la gente porque cuando no tengamos material tendremos que parar, me preocupa más la gente que no les demos caretas", dice en tono serio.

VA POR UNA RED

Carlos es apoyado por sus padres y cinco compañeros scouts que lo ayudan a armar las caretas, además de otros dos compañeros que pusieron sus impresoras 3D para hacer las bases. De ahí surgió la idea de crear una red de impresoras para conseguir una producción más rápida.

"Una careta tarda 40 minutos más el tiempo que tardamos en poner el acetato y el resorte, es una hora completa, por eso intentamos conseguir y conseguimos a dos compañeros que nos ayudan con la impresora.

"Siento compasión por los pacientes que tienen covid y la gente que sufre a causa de eso y los enfermeros, las personas que están en el hospital no pueden salir, deben esperarse y siento pena por los que no pueden ver a su familia y tienen que estar ahí. A los scouts nos han enseñado el valor del respeto, a trabajar en equipo y tener liderazgo, pero una de las cosas más importantes que nos enseñan es que los scouts siempre ayudan sin esperar recompensa, siempre ayudamos sin esperar algo a cambio", expresa.

Carlos explica que la mayor parte del día está en la manufactura de las caretas y en cumplir con sus tareas de la escuela, y el resto del tiempo lo dedica a jugar o a ver series vía streaming.

Al final de la entrevista vuelve al tema del material y afirma que en plena contingencia el PLA ha subido al doble de precio, el acetato también pero ya tienen suficiente, mientras que el resorte está más caro pero es más cosa de saber dónde conseguirlo.

"El material no podría decir cuándo se acabe, hace poco se acabó el PLA pero una familia de los scouts nos ayudó a tener dos kilos. No creo que se nos acabe tan pronto porque por algún medio yo digo que vamos a conseguir el material. Los resortes y acetatos tenemos bastantes. Para hacer una red de impresoras ya sería más a decisión de quién se nos quiera unir. Ya sería cosa de a ver cuántos se nos unen", concluye.