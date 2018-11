Caravana migrante: Todo comenzó en las redes sociales

DIANA JUÁREZ 02/11/2018 07:00 p.m.

Son cuatro caravanas migrantes que esperan encontrarse en la Ciudad de México, probablemente el 1 de diciembre, día en que tomará protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, de acuerdo con The Wall Street Journal.

El objetivo es cruzar juntos la frontera de Estados Unidos. El origen de este éxodo fue un volante compartido en redes sociales que enuncia: "No nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza".

La organización de las romerías ha sido a través de Facebook y después se crearon grupos de WhatsApp para coordinar el viaje. El primer volante fue compartido por Bartolo Fuentes, defensor de migrantes y exlegislador hondureño, quien ayudó a promover la caravana el 12 de octubre en su página de Facebook. Sin embargo, el número de centroamericanos que se sumaron a la primera caravana superó sus expectativas.

Una de las primeras publicaciones compartidas en Facebook decía: "Una avalancha de hondureños se prepara para partir en una caravana a los Estados Unidos. ¡Comparte esto! ". Publicación que movió a Edith Cruz, una inmigrante originaria de esa nación centroamericana que tenía un pequeño negocio de tortillas en su país. Sólo bastaron tres horas para que empacara y se uniera, según explicó ella misma a The Washington Post.

Bartolo Fuentes comentó al mismo medio que la movilización sí se hizo en redes sociales y grupos privados de WhatsApp. Sin embargo, la propagación de la caravana se debió al reportaje de la cadena local HCH, que el gobierno apoya.

En el reportaje, integrantes de la caravana declararon que iban organizados por regiones. Al frente de cada grupo está una persona con el nombre de la zona a la que pertenece. Una de ellas es una joven que porta una pancarta con la leyenda "Colón", un reportero de HCH le pregunta si está triste de dejar su nación, ella responde: "uno ama esta tierra, pero es el país, esta es la vida, es la situación, hay que dejarlo".

La transmisión de la caravana alentó a otros hondureños a sumarse, ése fue el caso de Irma Rosales, una de las integrantes de la caravana, quien comentó a The Post que se enteró por la televisión, entonces googleó "caravana migrante", le apareció la ubicación y decidió viajar 16 horas para alcanzarlos en Guatemala.

COORDENADAS DE LOS MIGRANTES

La primera caravana –actualmente se fragmentó y un grupo se fue para Veracruz mientras que otro desde Donají, Matías Romero, Oaxaca pretende llegar a la CDMX– salió de San Pedro Sula, Honduras con 7 mil personas, llegó con cuatro mil y el resto pidió asilo en Tapachula, Chiapas. La segunda salió el 23 de octubre de Chiquimula, Guatemala con mil personas y se encuentran en Tapachula. La tercera, salió el 29 de octubre de la capital de El Salvador. A través de grupos de WhatsApp se ha divulgado que saldrá otra el 18 de noviembre.

El objetivo de los últimos grupos es encontrarse con la primera y entrar a Estados Unidos. "La misión es unirse a la primera caravana y llegar juntos a la frontera. Juntos, somos más fuertes ", dijo Edwin Bonilla, de 33 años, un hondureño delgado de La Ceiba, en la costa del Caribe hondureño, que se quita los zapatos para revelar tres grandes ampollas blancas, reportó The Wall Street Journal.

DE FACEBOOK A WHATSAPP

La tercera caravana migrante, convocada el 29 de octubre, se organizó a través del blog de Facebook "El Salvador emigra por un mundo mejor", en donde se les invita a los seguidores a unirse a grupos de WhatsApp de acuerdo con su lugar de origen. La salida fue de la capital de El Salvador y se han registrado 500 integrantes, informa The Wall Street Journal.

En la descripción de los grupos de WhatsApp se publica el lugar de reunión, la hora y la fecha, además de las recomendaciones de equipaje y artículos que podrían utilizar, como una bolsa de plástico negra para dormir, medicinas, carriola si llevan niños, sueros para no deshidratarse, dinero, aunque se señala que no es necesario. En el grupo sugieren que si no tienen dinero, lo pidan en el camino, en la misma conversación aluden a llevarse a sus hijos a un país mejor.

En el grupo, los miembros de la caravana se han limitado a compartir su ubicación cuando están en caminata para evitar ataques por delincuentes. Al divulgarse el blog de Facebook en los medios, se agregaron personas ajenas al éxodo, las cuales han despertado sospechas.

Algunas mujeres del grupo han sugerido que si quieren saber la ubicación de la caravana, le escriban directamente al administrador para no poner en riesgo a los grupos de salvadoreños que van atrasados.

También se han reportado personas desaparecidas, información que se ha compartido en varios grupos de WhatsApp. En los mensajes se envían fotos de las personas y un número de contacto para avisar sobre su paradero.

Incluso se han anexado al grupo personas xenófobas que han insultado a los salvadoreños, amenazándolos de que los atacarán cuando lleguen a México, algunos de los mensajes son "simios", "quédense en su país de mierda", "los vamos a matar", "Ni les pase por la cabeza k México va resolver sus pedos eh estamos igual o peor se los aseguro" (sic). Algunos otros les han pedido que si llegan al país recojan su basura. Justamente para evitar ofensas o ser víctimas de delincuentes se han abierto diversos grupos de WhatsApp con la intención de filtrar los números que no sean de El Salvador.

Los integrantes de la caravana han expresado su miedo de ingresar a México y han sugerido enviar su ubicación tres veces al día: "Así es x partes se pierde pero no es entrando a México que van a quedar incomunicados , no para nada sólo son tramos pero no es todo el camino , fuera bueno que de ves en cuando le manden su ubicación a sus familiares o gente de su confianza por cualquier cosa uno nunca sabe al menos dos o tres veces al día, x su seguridad y la tranquilidad de sus seres queridos" (sic). En una archivo de audio una mujer le sugirió al grupo mantenerse unido porque en México las bandas delincuenciales son más fuertes.

Los grupos están más alertas sobre su llegada México que de las amenazas de Donald Trump, quien ha asegurado que pondrá militares en la frontera. En los grupos de WhatsApp compartieron un video donde alertan a sus compatriotas de no confiar en el Instituto Nacional de Migración porque los llevan a las oficinas con engaños. En la grabación uno de los migrantes comenta que ellos sólo piden un libre paso por México, no refugio.

En el grupo de Facebook se han publicado comentarios como los siguientes: "Aun falta media hora para salir de aqui de aun tienes tiempo para que nos acompañes" (sic). "A menos de 10 horas de hacer historia" (sic). "Ojo. ES GRATIS. Requisitos: DIU O PASAPARTOE... Si estás dispuesto dale ME GUSTA a nuestra página para que estés informado don todos los detalles de la caravana.." (sic).

Estas publicaciones van acompañadas de mapas de Google con la ruta que se seguirá a pie.

La organización de la caravana migrante ha levantado sospechas, se ha acusado a los demócratas, al gobierno de Venezuela e incluso al magnate George Soros de financiarla. Sin embargo, los integrantes del éxodo han declarado que no hay política detrás del movimiento, sólo miedo y hambre. Fue a través de las redes sociales y la televisión que decidieron sumarse al grupo.

El viajar en colectividad garantiza a los migrantes seguridad y la posibilidad de eludir las altas cuotas de los "polleros" y los contrabandistas. Además, la visibilidad mediática que tienen les ayuda a que organizaciones benéficas, muchas de ellas dirigidas por iglesias, les proporcionen comida y agua.

En el grupo de WhatsApp se ha sugerido mantenerse agrupados: "hey pongase vivos unanse no duerman separados", "no duerman solos" (sic), para evitar estar expuestos a delincuentes. También, han pedido que esperen a los grupos que se quedaron atrás, ya que en caravana pueden protegerse.

CONEXIÓN DE LOS MIGRANTES

La organización de la caravana migrante se configuró desde las redes sociales; a pesar de que en Centroamérica existe un alto porcentaje de la población sin acceso a internet.

De acuerdo con la Internet World Stats (IWS); El Salvador aparece con una penetración del 50.3%, Guatemala tiene 34.5%, Honduras 32.5% y Nicaragua 30.6%. México presenta más de 30 puntos porcentuales del resto de Centroamérica con una cifra de 65.3%.

Las redes sociales han sido de gran ayuda para los centroamericanos, al ser las vías a través de las cuales les avisan a sus familiares sobre su estado de salud y ubicación cuando pueden detenerse en algún cibercafé.

La organización de la caravana en redes sociales también es un fenómeno que genera diversas preguntas en el campo de las ciencia sociales y la política, sobre todo en lo que respecta al uso de la tecnología.

Al igual que en anteriores movimientos, las redes socio digitales han tenido un papel importante. El sociólogo Manuel Castells ha profundizado al respecto en su libro Redes de Indignación y Esperanza, donde retoma casos como la revolución egipcia, los levantamientos árabes, el movimiento de las indignadas en España y la protesta contra las empresas en Estados Unidos llamada Occupy Wall Street. También debemos destacar el caso de #YoSoy132 en México, en el que las plataformas digitales fueron la clave para la movilización social, como lo está siendo ahora para la caravana migrante.

