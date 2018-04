Caravana migrante retoma camino; Trump presume su disolución

REDACCIÓN 05/04/2018 11:55 a.m.

La caravana "Viacrucis Migrante" reinició su avance de forma parcial este jueves en Matías Romero, Oaxaca, donde estuvieron varados por algunos días luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzara amenazas contra México y Honduras para que frenaran su avance.

Lee también en La Silla Rota:¬†Caravana Migrante sigue su camino a CDMX

Se trata de cerca de 600 migrantes centroamericanos que obtuvieron pases humanitarios para permanecer por 30 días en México, los cuales les fueron otorgados por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Una parte de la caravana ya avanza en autobuses de Oaxaca al estado de Veracruz, en tanto por la noche, se espera que niños, mujeres y personas de la tercera edad también sigan este rumbo.

De acuerdo a información de Milenio Televisión, se espera que el contingente siga su camino por Veracruz, Puebla, Estado de México y tenga como destino final a la Ciudad de México.

Ayer coordinador de la Caravana Migrante, Irineo Mujica, declaró que esperan que los migrantes lleguen a la CDMX entre el 10 y 11 de abril.

Esta mañana, el presidente Donald Trump volvió a referirse a la caravana migrante y se congratuló con su disolución gracias a las "fuertes leyes migratorias" con que cuenta México.

Aseguró que con esta acción se evitó una "escena gigantesca en la frontera".

"La Caravana está disuelta en gran medida gracias a las fuertes leyes migratorias de México y su voluntad para usarlas de modo que no se causase una gigantesca escena en la frontera", escribió en su cuenta de Twitter.

The Caravan is largely broken up thanks to the strong immigration laws of Mexico and their willingness to use them so as not to cause a giant scene at our Border. Because of the Trump Administrations actions, Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs!