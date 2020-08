Capturan a El Marro en 15 minutos y con apoyo de mil hombres

TEPIC.- El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, detalló que la detención de El Marro se consiguió en 15 minutos, aunque el operativo conjunto con autoridades del estado de Guanajuato duró en total cerca de 4 horas con la participación de cerca de mil hombres.

El general Sandoval destacó que la inteligencia militar y el operativo conjunto para ejecutar las órdenes de cateo fueron clave para la detención del presunto delincuente.

"Se decidió intervenir los 4 domicilios de los que teníamos información de este líder delincuencial, tras obtener las órdenes de cateo. Participaron 120 elementos de las fuerzas especiales, 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas", precisó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a autoridades judiciales estatales y federales a actuar con rectitud y no permitir que haya impunidad en el proceso que se seguirá contra El Marro.

El mandatario mexicano señaló que no se deben fabricar delitos pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia.

"Si no existe una línea divisoria y pintada, una frontera, entre autoridad y delincuencia, no se avanza, cuando la delincuencia domina en los gobiernos no hay seguridad para el pueblo, por eso se tiene que mantener la independencia, para que la autoridad sea honesta, que no esté al servicio de la delincuencia, ni de la delincuencia de cuello blanco, ni de la delincuencia organizada", comentó el presidente.

En la mañanera de este martes, realizada en Tepic, Nayarit, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer detalles sobre la captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

#EnLaMañanera @Luis_C_Sandoval detalló cómo fue el operativo que logró la detención de "El Marro" en donde fue rescatada una mujer que se encontraba secuestrada *rb https://t.co/Jm60b29h7y pic.twitter.com/LxfMUeQIXS — La Silla Rota (@lasillarota) August 4, 2020





¿QUÉ MÁS PASÓ EN EL OPERATIVO?





La Sedena agregó que se logró la captura de nueve personas y se rescató a una empresaria secuestrada.

Destacó que vigilaron con drones, 120 elementos de Fuerzas Especiales, 120 elementos más de las tropas jurisdiccionales y 20 elementos de Grupo de Respuesta a Emergencias; 2 helicópteros y 4 células estatales en el operativo contra el líder huachicolero.

El Marro fue trasladado al penal de Puentecillas, ubicado en Guanajuato. Se espera que su destino final sea el penal de El Altiplano, en el Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato pondrá al capo ante un juez para que realice su primera comparecencia

#EnLaMañanera El Secretario de la Defensa Nacional @Luis_C_Sandoval presenta el equipo que el ejercito uso para la detención de "El Marro" *rb https://t.co/RaWJHxCa2R pic.twitter.com/eDF0LGGiEL — La Silla Rota (@lasillarota) August 4, 2020





NAYARIT, UNO DE LOS ESTADOS MÁS SEGUROS





El presidente López Obrador reconoció que en Nayarit imperaba la violencia e inseguridad, sin embargo, han logrado convertirlo en un estado de los más seguros.

"Ha habido un cambio de 180 grados, antes imperaba la violencia en Nayarit, y ahora se ha convertido en uno de los estados más seguros de México, de modo que si se puede garantizar la paz, la tranquilidad cuando se atiende el pueblo, cuándo se le procura, y también cuando no hay corrupción y no hay impunidad", afirmó.

Nayarit ocupa el lugar número 31 entre los 32 estados del país en incidencia delinctiva y en homicidios dolosos ocupa el lugar 26 a nivel nacional.

Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla son los municipios con mayor inseguridad. Ahí hay 3 mil 024 elementos agentes federales desplegados.

Se prevé la construcción de 2 cuarteles de la Guardia Nacional en Bahía de Banderas y Tepic.





(Luis Ramos)