Captura de "El Marro" frenó violencia en Guanajuato: AMLO

ACAPULCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la captura de "El Marro", quien fuera líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, se ha reducido la violencia en Guanajuato.

En conferencia mañanera en el estado de Guerrero, López Obrador señaló que esto no quiere decir que ya no hay homicidios, pero Guanajuato ya no es el primer lugar en este delito.

"A partir de la detención del presunto líder delictivo, se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato, en estos últimos 15 días como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema", expuso.





TAMBIÉN BAJAN DELITOS EN GUERRERO





El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que en Guerrero ha disminuido la incidencia delictiva.

"Acapulco es un ejemplo de una ciudad que ha disminuido notablemente sus números, ha mejorado, es otro. Para nosotros han sido más importantes las coincidencias que las diferencias, no nos anima el conflicto y sí nos estimula la colaboración", destacó el mandatario estatal.

El secretario de Marina, Rafael Ojeda, dio a conocer que Acapulco, Chilpanchingo, Iguala y Zihuatanejo son los municipios con mayor índice delictivo.

Los índices delictivos han bajado en 32 por ciento en la entidad, ya que en junio de 2017 ocupaba el segundo lugar a nivel nacional y ahora es el lugar número 20, agregó.

"En homicidio doloso por entidad federativa ocupa el séptimo lugar con referencia al media nacional; de las 266 regiones, el municipio de Acapulco a junio de 2017 ocupaba el quinto lugar y ha venido bajando de manera que en junio de 2020 ha bajado que ocupa el lugar 44", comentó.





AMLO VE COORDINACIÓN CON GUERRERO





El presidente López Obrador destacó que se ha trabajado de manera coordinada con el gobernador de Guerrero, en materia de seguridad.

También presentó el programa de entrega de fertilizantes que se lleva a cabo en el estado.

"Cuenta con el apoyo del gobierno federal, primero por razones de justicia porque no se podría escribir la historia de México sin Guerrero, es un estado que ha participado en las tres transformaciones de México", lanzó.





PIDE REGRESO A CLASES FORMAL Y PROFESIONAL





El presidente López Obrador llamó a que el regreso a clases del 24 de agosto "sea lo más formal posible, lo más profesional, que no sea un curso más, algo para entretener a los niños, a los adolescentes, sino el plan educativo".

Agregó que si la pandemia cede, se podrá regresar al modelo de clases presenciales.

"Ahora no hay condiciones para eso; se está elaborando el material, los contenidos para transmitirlos y llegar a comunidades más apartadas", informó.

(Luis Ramos)