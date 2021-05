Captan a Andrés Roemer en Israel y se pelea; Interpol emite ficha roja

Israel no tiene tratado de extradición con México, por lo que es necesaria la intervención de la Interpol para poder localizarlo. Foto Cuartoscuro

Andrés Roemer, exdiplomático y exconductor de televisión, fue encontrado en las calles de Tel Aviv, Israel, por un reportero que le preguntó si estaba utilizando su religión para escapar de México y no responder ante la ley por las denuncias de abuso sexual.

"No estoy escapando de México, vengo muy seguido. No he hecho nada malo en ningún lado", aseguró molesto Roemer, al tiempo que trató de alejarse del periodista. Segundos después, aseguró que hay 400 mujeres que lo apoyan.

El exdiplomático también fue visto discutiendo con algunos comensales en un bar en Israel, donde llegaron policías quienes sacaron Roemer del lugar, no sin antes registrase algunos empujones y forcejeos.





INTERPOL EMITE FICHA ROJA PARA CAPTURARLO





La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) la emisión de una ficha roja para la localización y detención del escritor y diplomático Andrés Isaac Roemer Slomiansky, buscado por el delito de violación.

La petición fue hecha por la FGR, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pidiera la colaboración de Interpol para que sea buscado en más de 190 países.

Fuentes del gobierno federal informaron que Andrés Isaac Roemer Slomiansky se encuentra en Israel, por lo que se realizan las gestiones necesarias para su extradición, ya que no hay un acuerdo entre ambos países.

La semana pasada la FJGCDMX informó que obtuvo de juez, una orden de captura por el delito de violación incluido en el expediente FDS-6/UI-FDS-6-03/00719/03-2021. Además, existen ocho expedientes más abiertos, en los que se incluyen a 60 víctimas.

La dependencia mencionó que la orden fue girada luego de la solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y la aprobación de un Juez de Control por el caso de una víctima que lo denunció por violación en dos ocasiones.

"El representante social obtuvo los datos de prueba necesarios para judicializar una carpeta de investigación y con dicho mandamiento, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia ya lo busca con la finalidad de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requirió", explicó la dependencia.

Las investigaciones también llevaron a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueará las cuentas de Andres Isaac Roemer, exembajador de Unesco y ex diplomático.

De acuerdo con fuentes del gobierno federal, el bloqueó se llevó a cabo a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.





