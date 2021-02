Captan a AMLO en caminata por Palacio Nacional con cubrebocas +video

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue captado mientras daba un paseo por Palacio Nacional, esta es la segunda vez que se deja ver tras haber dado positivo a covid-19 el pasado domingo 24 de enero.

Pasado el mediodía de este jueves, López Obrador caminó por los patios del recinto en el que ha estado confinado, se le pudo ver en una caminata y tomando el sol, de acuerdo a un video revelado por Telediario y Milenio.

El presidente fue captado por la cámaras junto a personal de ayudantía, en esta ocasión sí portaba cubrebocas. También se le pudo ver cuando saludaba a empleados de seguridad de la Secretaría de Hacienda que resguardaron su paseo.

Para esta actividad del mandatario mexicano, se restringieron los accesos a Palacio Nacional por cerca de 15 minutos. La puerta de calle de Moneda se mantuvo cerrada para que nadie ingresara.

EL CONTAGIO DE AMLO

Fue el pasado 24 de enero, cuando el presidente López Obrador hizo público su contagio de covid-19 a través de su cuenta de Twitter. Lo hizo por la tarde luego de volver de una gira por el norte del país que lo llevó a visitar los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

Desde ese momento no se le ha visto en público más que en tres ocasiones, una en fotografía, una en video y la de este jueves en la que se le captó en vivo por los patios de Palacio Nacional.

Ese mismo domingo informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo reemplazaría en sus habituales conferencias mañaneras, en el tiempo que tardara en recuperarse del nuevo coronavirus.

"Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", tuiteó.

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Su primera aparición pública fue el lunes 25 de enero cuando sostuvo una llamado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para expresar el deseo de comprar millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Acto del que se dieron a conocer fotografías del mandatario.

Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. pic.twitter.com/JBoHfQeXjK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

La segunda aparición fue el pasado viernes 29 de enero, cuando subió un extenso donde recorre los pasillos de Palacio Nacional para acallar rumores sobre su estado de salud. López Obrador reapareció en redes sociales a través de un video y agradeció a los mandatarios de diferentes partes para mandarle buenos deseos, a los representantes patronales, amigos y hasta adversarios políticos. En video con duración de 13 minutos y 18 segundos, se observa al mandatario caminar, bracear y al parecer portar vendoletes en las manos. Pese a seguir diagnosticado con covid no utilizó cubrebocas. "Todavía tengo covid, pero los médicos ya está pasando la etapa crítica y me presento ante ustedes para que no haya malos entendidos; todavía tengo que guardar reposo", afirmó en un video.

EXPERTOS OPINAN SOBRE MANEJO DEL POSITIVO A COVID DE AMLO

Tras el contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador de covid-19, hubo un mal manejo de información sobre el progreso de la enfermedad del mandatario, señalaron expertos para La Silla Rota en Cita con las urnas 2021.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán; José Roldán Xopa, profesor de derecho administrativo CIDE y el politólogo Alejandro Encinas Nájera, también condenaron las expresiones de odio en contra del presidente al anunciar que había contraído la enfermedad.

Por la investidura de presidente, que representa a más de 122 millones de mexicanos, expuso Ortega Pacheco, el no saber con precisión sobre la salud del presidente se debe a un mal manejo de la información. "No es cualquier persona la que dio positivo", señaló ante el panel dirigido por Jorge Ramos Pérez.

Quien también ha fungido como diputada y senadora, se expresó a favor de dar un seguimiento más detallado del contagio de López Obrador.

José Roldán Xopa, señaló que independientemente de quién sea el presiente, se deben dar a conocer los datos de salud del máximo mandatario.

"Puntualizar la información por la responsabilidad con la ciudadanía, la estabilidad del país, del gabinete, la sensación de seguridad, que la población debe tener del jefe de gobierno y de su gobierno".

El académico señaló que por la personalidad fuerte de AMLO, "es un espacio difícil de llenar", respecto de la capacidad de comunicación, profundización del mensaje entre otros factores, por parte del gobierno que representa.

Encinas Nájera, contrastó al considerar que en las conferencias mañanera encabezadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como en las vespertinas de la Secretaría de Salud, se lleva un avance sobre positivo, importante para la población, sobre la salud del jefe del Ejecutivo.