Capitalinos, reacios a reelegir Alcaldes: encuesta de Enkoll

De llevarse a cabo elecciones para alcaldes en la Ciudad de México, solamente tres de los actuales jefes delegacionales que buscarían su reelección obtendrían un porcentaje mayor de votación al que obtuvieron en 2018, de acuerdo con la encuesta realizada por ENKOLL para LA SILLA ROTA.

El top 3 de los alcaldes con los porcentajes más altos de reelección por parte de la ciudadanía, está conformado por Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa; Julio César Moreno de Venustiano Carranza y Santiago Taboada de Benito Juárez.

Completando el top 5, Clara Brugada, de Iztapalapa; y Néstor Núñez, de Cuauhtémoc.

El 15 de enero pasado, LA SILLA ROTA publicó la encuesta de Enkoll en la que se revelaba que 10 de los 16 alcaldes de la Ciudad de México obtuvieron calificaciones aprobatorias a su gestión, de los cuales siete obtuvieron porcentajes superiores al 60%.

En tanto, seis funcionarios locales obtuvieron mayoría de porcentajes reprobatorios, entre los que destacan los alcaldes de la Gustavo A. Madero y de Álvaro Obregón.

De los mejor evaluados resultó el alcalde de Venustiano carranza, Julio César Moreno Rivera (Morena), obtuvo una calificación de 71 puntos, contra 23 que lo desaprueba y 6 puntos sin respuesta. Le siguió el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada (PAN), con 69% de aprobación y 20% de desaprobación. En tercer lugar se ubica Adrián Ruvalcaba (PRI), de Cuajimalpa, con el 68% de aprobación contra 22% que lo reprobó.

Pese a que fueron bien evaluados en su gestión como alcaldes, la ciudadanía, al momento de preguntarle si votaría por ellos para reelegirse, parece no estar muy de acuerdo.

En ese ejercicio demoscópico pasado de Enkoll se ubicó a Vidal Llerenas (Morena) de la alcaldía de Azcapotzalco con el 65% de aprobación y un 25% de desaprobación; Clara Brugada (Morena), alcaldesa de Iztapalapa, también obtuvo un 65% de aprobación; sin embargo, obtuvo un porcentaje mayor de desaprobación, con 27%. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, obtuvo 62% de aprobación y 32% de desaprobación.





A la pregunta expresa de Enkoll sobre si hoy fuera la elección para alcalde, reelegiría al actual alcalde/alcaldesa o votaría por otro candidato, 52.4% de los encuestados dijeron que sí reelegiría a Adrián Rubalcava del PRI en Cuajimalpa en comparación a la elección del 2018 donde votó el 37.6%, le sigue Julio César Moreno del PRD en Venustiano Carranza con 50.8% de reelección contra 45.7% en las elecciones del 2018 y el 48.7% votaría por Santiago Taboada del PAN en Benito Juárez a comparación del 47.7% que votó por él en el 2018.

A Clara Brugada de Morena en Iztapalapa la reelegiría en estos momentos sólo el 46.4% de los encuestados a comparación del 48.2% que obtuvo en las elecciones del 2018, por Néstor Núñez de Morena en Cuauhtémoc votaría actualmente el 39.4% a diferencia del 2018 donde votó el 52.4%, mientras que Víctor Hugo Romo de Morena en Miguel Hidalgo obtuvo en la actualidad el 38.2% contra el 42.2% del 2018. Por su parte a Armando Quintero de Morena en Iztacalco lo reelegiría el 37.8% a comparación del año antepasado que el 48.1% votó por él y a Patricia Aceves de Morena en Tlalpan el 37.7% a comparación del 52.6% del 2018.

Con porcentajes más bajos, Manuel Negrete de PRD en Coyoacán obtuvo este febrero del 2020 37.3% de votación mientras que en 2018 46.1%, a Francisco Chíguil de Morena en Gustavo A. Madero lo reelegiría el 36.9% a comparación del 2018 que obtuvo un porcentaje del 48.8%, Layda Sansores de Morena en Álvaro Obregón obtuvo actualmente 33.8% contra 42.6% del 2018, a José Carlos Acosta de Morena en Xochimilco lo reelegiría el 30.8% a comparación del 44.8% que obtuvo en la elecciones del 2018, y por Octavio Rivero de MC en Milpa Alta votaría en la actualidad el 29.7% a diferencia del 2018 donde votó el 37.8%.

Mientras que a Patricia Ortiz de Morena en Magdalena Contreras la reelegiría el 27.7% en comparación del 2018 donde obtuvo el voto del 45.1%, a Vidal Llerenas de Morena en Azcapotzalco el 24.6% lo reelegiría en estos momentos a diferencia de las elecciones el 2018 donde votó el 49.7% y a Raymundo Mtz de Morena en Tláhuac tan sólo el 18.6% votaría hoy por él a comparación del 47.8% del 2018, siendo éste el alcalde al que menos reelegirían los encuestados.

Respecto a la mejoría que han notado dentro de su alcaldía, el 74% de los encuestados de Enkoll consideró que el alumbrado público ha mejorado, mientras que el 26% no ha visto cambios, el 57% ha visto cambios positivos en el bacheo y pavimento de calles, el 42% no; y el 51% dijo que ha mejorado la seguridad pública, sin embargo el 48% no ha visto mejora.

Por otro lado, aunque el 36% observó un combate a la corrupción, el 59% considera que no es así y el 32% cree en un combate al narcotráfico, pero el 59% no.

En cuanto a si ha mejorado la alcaldía en alumbrado público, la mayoría de los encuestados reportó en prácticamente todas las demarcaciones territoriales que sí ha habido mejoras. En Gustavo A. Madero el porcentaje aprobatorio fue de 82% contra 17% que dijo que no. Le siguen Venustiano Carranza, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Benito Juárez. En el fondo se ubicaron Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Cuajimalpa.

Sobre bacheo y pavimentación de calles, vecinos de Coyoacán, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc reconocieron avances. Mientras, en Miguel Hidalgo, Tláhuac, Álvaro Obregón y Tlalpan dieron calificaciones reprobatorias en la materia, de acuerdo con Enkoll.

En seguridad pública, Coyoacán, Cuajimalpa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez y GAM obtuvieron en su mayoría notas aprobatorias. A su vez, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón obtuvieron notas reprobatorias.

A la pregunta sobre si se ha notado mejoría en el combate a la corrupción, las 16 Alcaldías de la Ciudad de México obtuvieron porcentajes donde mayoritariamente se observa que los entrevistados consideran que no ha habido mejoras en este rubro.

Caso similar en el combate al narcomenudeo, donde la respuesta que predomina en porcentaje es el no (no hay mejoría).

Respecto a las simpatías partidistas, 39% dijo que con ninguno; 25% con Morena, 12% con el PAN; 9% con el PRI y 8% con el PRD.

La encuesta se llevó a cabo mediante 6,400 entrevistas efectivas cara a cara del 13 al 16 de febrero de 2020 a hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector vigente. Bajo un esquema de muestreo probabilístico polietápico los resultados tienen un margen de error alrededor del +/-4.90% para cada alcaldía y con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores. Y para los resultados globales un margen de error de +/-1.23% con el mismo nivel de confianza.

(María José Pardo)