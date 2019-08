Capacitación a jueces, vital en tema anticorrupción: José Ramón Cossío

La capacitación de los jueces es uno de los varios requisitos para la mejor impartición de justicia y el combate a la corrupción, planteó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, durante su participación en el foro sistemas anticorrupción, retos, perspectivas y experiencias.

"No todos los que hacemos derecho sabemos todo lo que se hace en derecho. Son áreas muy complejas de especialidad. Preguntémonos qué deben saber los jueces para llevar un proceso inteligente, articulado y con ritmo en el momento en que deben participar. ¿Solo con que sepan derecho penal es suficiente en procesos penales, que sepan como dicen ahora, las técnicas de litigación? ¿O requieren saber otros elementos contables financieros y entender lo que se les está poniendo enfrente para poder ordenar la ampliación de algunas pruebas para poder conducir los interrogatorios con inteligencia? ¿O es un sujeto pasivo que se sienta para ver qué pasa por ahí?", cuestionó durante el evento organizado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la ciudad de México.

"Un área como ésta de combate a la corrupción y dada la complejidad que tiene la corrupción en los términos actuales debe ser sujeta a una extraordinaria y permanente capacitación. Adicionalmente debe tener servicios de apoyo a su labor. El juez solo con los secretarios ordinarios que dan fe y mandan a hacer notificaciones, no sirven. Le llevan periciales de este tamaño, quién se las traduce, cómo sabe si las va admitir, si las va a valorar o no: o se saben hacer las cosas o no se saben y si no se saben hacer se va a producir impunidad", advirtió en su participación celebrada en el Museo de la Ciudad de México.

Detalló otros requisitos para para la impartición de justicia acorde con el sistema nacional anticorrupción, al que hay que definir claramente. "Si no tenemos ideas no puede ser nacional la sumatoria de todo lo que lo conforma, primero debe tenerse una idea y un modelo general y ver si la realidad tiene que ver con el modelo".

El segundo problema es que además de la capacitación de los jueces también debe haber de policías y servicios periciales que sepan hacer lo que deben hacer y contar con los recursos para hacerlo.

Si yo como juez partiendo de principio de inocencia tengo a un detenido y la fiscalía debe acreditar el delito y no es capaz de hacerlo, tengo que dejarlo en libertad"

Otras claves para mejorar la impartición de justicia pasan por la credibilidad de los jueces, ser y parecer buenos en lo que hacen.

Un elemento más es tener recursos suficientes y no confundir separación de poderes con el abandono de los tribunales, contar con instalaciones y salarios dignos, computadoras y eso es obligación del Poder Ejecutivo, pues los tribunales no tienen capacidad financiera ni autogestión de servicios, aclaró.

El sistema de justicia también deben buscar que los jueces tengan capacidad de generar con sus sentencias efectos que no solo lleven a la conducción de un caso concreto sino a cierto tipo de efectos inhibitorios para que además de ser condenado el sujeto, sea un órgano capaz de corregir aquello que se está presentando.

"Si no corregimos el tema de impartición no se cierra la pinza del modelo y podemos tener investigaciones y registros pero mientras se sanciona al corrupto por un juez, si no se cierra el modelo completo la impunidad seguirá".

DEJAR ATRÁS LA PROCURACIÓN DE IMPUNIDAD

En el mismo panel participó la ex consejera electoral y ex integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, Jacqueline Peschard, quien consideró que la procuración e impartición de justicia tiene el reto de dejar atrás de ser selectiva y a favor del gobierno en turno. Porque en el pasado lo que se ha hecho más que procurar justicia es procurar impunidad

"Nuestra historia más que procuración de justicia ha sido procuración de impunidad y que un gobierno arrope al crimen y aunque cambie a un nuevo gobierno con nuevo partido vuelve a ser gestor de impunidad y no se aplica la ley de igual manera para todos entonces es casuístico y discrecional", dijo.

Peschard aseguró que el Sistema Nacional Anticorrupción está en deuda, pues arrancó con grandes expectativas e incluso en los medios de comunicación se le daba gran cobertura, pero ahora casi no se le cubre y se ha diluido el ímpetu y expectativas iniciales.

Para retomar ese ímpetu propuso dar mayor visibilidad a la conferencia nacional de CPC y usar herramientas virtuales. También que organizaciones que antes apoyaban a los CPC, sean ahora convocadas por los comités, y otra propuesta es que ante la cantidad de temas de corrupción, trabajar sobre temas concretos.

Destacó la importancia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto al tema del combate a la corrupción, pero no a terminar de conformar el sistema nacional anticorrupción, y aunque la Secretaría de la Función Pública ha comenzado a articular medidas sobre el tema, debe tomar en cuenta también al CPC y a otras instancias.

JGM