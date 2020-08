Caos y covid en el psiquiátrico Fray Bernardino, denuncian médicos

"El viernes se trataron estos temas y la respuesta de las autoridades solamente fue que sí tenemos todo, que teníamos que trabajar de buena gana con lo que teníamos y pues casi, casi callados nos vemos más bonitos, no hubo una respuesta de ¡sí vamos a hacer esto´, sino que más bien fue cerrarse", destacó una médico residente del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde se han registrado contagios de covid-19 debido a la falta de protocolos necesarios.

Al menos nueve médicos residentes se han infectado de coronavirus y hasta este domingo ocho pacientes se encontraban en el área covid del hospital. Ante esta situación, los residentes dieron un ultimátum de 48 horas a las autoridades, de no haber una respuesta a sus demandas podrían proceder por la vía legal y solicitar un amparo. "El que haya un brote no sólo entre residentes, sino que hay pacientes en el hospital contagiados, quiere decir que hubo una deficiencia en el hospital", destacó.

En entrevista con La Silla Rota, una médico residente que está en aislamiento porque se enfermó de covid-19, quien pidió mantener el anonimato, explicó que desde que inició la pandemia han trabajado sin los protocolos necesarios y sin contar con todo el equipo de protección, ya que el que tienen se los han donado.

Asimismo, no se les ha apoyado cuando se contagian de covid-19, ya que los mandan a hacerse la prueba por fuera y en algunos casos han tenido que seguir trabajando a pesar de presentar algún síntoma sospechoso.

Comentó que el viernes pasado se reunieron con autoridades del hospital psiquiátrico para presentarles sus demandas. "Les expusimos todo esto, que ya obviamente nosotros nos estamos enfermando y que el apoyo que había hacia nosotros no era empático, porque a muchos que notificamos que estábamos con síntomas nos hicieron comentarios de que sólo era un resfriado o que era gripa, no se nos facilita la toma de la muestra, éramos enviados así verbalmente de ve a que te la tomen y ya nosotros veíamos a dónde ir.

"No sabíamos nosotros nada, quienes estaban infectados, quiénes estaban graves, con quienes habíamos tenido contacto de los positivos, no hubo un rastreo de contacto como en otros hospitales. Entonces sí es mucho caos, sí nos empezamos todos a asustar, en mi caso yo salí positiva y el que me envió directamente a mi domicilio para que no fuera al hospital fue mi adscrito a cargo, la jefa de enseñanza me dijo que lo dejara como abierto por si era positiva o no", destacó la residente quien lleva una semana en aislamiento, igual que sus compañeras con las que estuvo en la última guardia.

"Nos enteramos por otros médicos que una paciente dio positivo a covid"

En abril se encendió la primera alerta, "porque nos pasó con un paciente que comenzó con fiebre, fue fin de semana, nadie sabía qué hacer, se abrió un área provisional que obviamente no estaba bien equipada por las cabezas del hospital, no había oxígeno, no había un internista de turno, no había el material necesario, lo que se hizo fue actuar de forma empírica y meter al paciente a un área donde estaba aislado".

Posterior a esta situación, las autoridades del hospital comenzaron con la estrategia de abrir un piso y meter pacientes en esa área, llegando a un límite se cerraba y se dejaba a los pacientes en cuarentena dos semanas, y si había más casos de covid-19 se abría otro piso.

Asimismo, se implementó un área de triage respiratorio, pero en la carpa se filtra el agua y no se sanitiza constantemente. La residente señaló que además no les dan todo el equipo de protección, el que tienen ha llegado a sus manos por donaciones, y tampoco los capacitaron para colocarlo y quitarlo.

La médico residente denunció que también se les han ocultado contagios. El 22 de mayo cuando ella estaba de guardia les notificaron que tenía fiebre una paciente que había ingresado al hospital desde abril y la trasladaron al servicio de Cuidados Especiales Psiquiátricos, aunque no tenían el equipo adecuado para atenderla.

"Se le realizó la prueba, salió positiva, pero nosotros nos enteramos por compañeros que se enteraron por adscritos, jamás se nos notificó en forma pública a todos los que estuvimos en contacto con ella y varios compañeros se asustaron porque después de la guardia se fueron a su casa con su familia", relató.

Ella considera que estos contagios se podrían haber evitado si desde el inicio de la pandemia se hubieran establecido protocolos claros, ya que están expuestos al riesgo de infectarse de coronavirus porque en algunos de los casos los pacientes psiquiátricos llegan al hospital después de salirse de su casa y haber estado vagando por la calle.

El riesgo también es latente al interior del hospital, porque el área donde están hospitalizados es amplia y a pesar de que se han restringido los ingresos a pacientes que no están tan graves, dijo que no es fácil que se dejen el cubrebocas puesto ni que guarden la sana distancia, por las alteraciones que tienen cuando sufren un episodio, además algunos escupen y se tocan su cuerpo sin lavarse las manos.