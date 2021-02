Caos en la nómina gubernamental; registra casi 3 mil plazas duplicadas

La lista de contrataciones (base, confianza, eventuales y honorarios) de burócratas que fueron dados de alta en el primer cuatrimestre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incluye un registro de mil 590 empleados con dos o hasta cinco altas en la misma institución.

De acuerdo con el registro de contratos de funcionarios que elaboró la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, los mil 590 empleados concentran dos mil 943 contratos en 87 dependencias de gobierno federal.

La base de datos en poder de LA SILLA ROTA indica que, en mil 449 veces aparece en el nombre de un empleado en dos veces; en 135 tres ocasiones; en cuatro ocasiones los nombres y apellidos de cinco empleados y uno tiene cinco altas.

La mayoría de los casos se registra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se documentaron 859 empleados, quienes según el registro de la ASF fueron dados de alta en dos o hasta cuatro ocasiones. En total, los 859 trabajadores del IMSS concentran mil 686 altas.

Un ejemplo de ello, es Rodrigo Joseff Fierros Contreras con cuatro altas, una de “Base” y tres “Eventuales”. En tres de ellas fue dado de alta 19 de diciembre de 2018 y en una más el 1 de enero de 2019.

La lista de burócratas del IMSS que se encuentran en la misma situación son: Ana Cecilia Valencia Zúñiga (cuatro altas); mientras que con tres altas se encuentran José Luis Abas Balmaceda, Nelsi Rocío Trejo Martínez, Miguel Ángel Molina Salazar, Julieta Hernández Suarez, Mirna Sarahi Montaño Olvera, entre otros.

La segunda institución con más empleados que tienen dos o más altas es la Secretaria de Salud, donde se tiene el registro de 75 casos. En esa institución tienen dos altas, según listado de la ASF, Karen Yolanda Córdova León, Karina Aurora Ramírez Arreola, Karina Luna Meza, Ricardo Harel Delgado Martínez, entre otros.

Le siguen la Secretaría de Economía (SE), 56 casos; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 36. En esta institución destaca el caso de María Imelda Sánchez Sandoval, quien de acuerdo con el listado de la Secretaría de la Función Pública tiene un contrato en el régimen de “Base” y cuatro como trabajadora de “Confianza.

Economía responde

"En la Secretaría de Economía se llevan a cabo las contrataciones del personal de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. En esta secretaría se siguen las recomendaciones y directrices que marcan las dependencias globalizadoras: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en donde cada plaza corresponde a una persona exclusivamente: persona a persona, plaza a plaza. "

En la Secretaría de Gobernación (Segob), 43 casos; en Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 46; en Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 40 en Presidencia de la República, 36 empleados.

En esta última dependencia (Presidencia) fueron dados de alta con dos plazas Paola Elizabeth López Chávez, Juan Morales Velazco, Liliana Cruz Zavala, Paloma Rachel Aguilar Correa, Octavio Alberto Almada Palafox, entre otros.

En el caso de Octavio Alberto Almada Palafox ambas altas se registraron el 1 de diciembre de 2018. Un contrato de (confianza) es registró en la Coordinación General de Administración y en una más (eventual) en la Coordinación General de Política y Gobierno.

En la Secretaría del Bienestar se tiene el registro de 84 casos; en Trabajo y Previsión Social (STPS), 21; Educación Pública (SEP), 28; Relaciones Exteriores (SRE), 16; Educal, 14; Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 12.

“Hasta el mes de marzo la base de datos se encontraba bajo proceso de depuración”, respondió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“NO SON PLAZAS DUPLICADAS, SON CAMBIOS NO REGISTRADOS”

El director adjunto de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Cantú aseguró que los empleados que aparecen con dos o más altas en el gobierno federal, no son plazas, si no cambios que no se han registrado en gobierno federal.

No es que tengan cinco plazas. Ahí ya hay un punto. Fueron dadas cinco veces de alta, pero tienen que haber sido dados de baja. No es que tengan cinco plazas. Para poder decir que tienen cinco plazas hay que checar la nómina de la primera quince de junio. Si ahí te aparecen cinco veces sí. Si tu pediste altas y bajas no, porque te aparezca varias veces de alta tiene esas plazas

El funcionario dijo que cada vez que un empleado es dado de alta en gobierno federal se realiza un registro el cual debe de ser actualizado.

Bajo la solicitud que hiciste, no puedes deducir que hay duplicidad de plazas. La nota no es cierta, lo que quiero aclarar. El que haya sido de alta varias veces, no quiere decir que haya duplicidad porque ha habido muchos cambios. Cada vez que lo cambias de cargo, lo tienes que dar de alta

En la Secretaria de Educación Pública, Pedro Hernández, titular del Área de Comunicación Social, negó dar una postura sobre el tema, al mencionar que la petición se debe hacer a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“Lo hiciste (solicitud de información) a través del IFAI, tendrías que hacerlo a través del IFAI la información (petición de respuesta) que estás solicitando, entonces porque al final de cuentas, así como entró tu primera solicitud, se tiene que hacer tu segunda solicitud, por favor”, comentó Pedro Hernández.

En la Secretaría del Bienestar, autoridades de la dependencia mencionaron que algunos las altas y bajas no están actualizadas al 100%, por lo que se trabaja en la depuración de los listados para detectar casos.

LA SILLA ROTA también consultó a la Fiscalía General de la República (FGR) donde se tiene el registro de dos casos. Uno de ellos es de Alejandro Gertz Manero, quien, según el área de Comunicación Social, fue dado de alta en un principio como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la institución el 1 de diciembre de 2018 y luego como Fiscal el 18 de enero de 2019, luego de que fuera electo por el Senado de la República.

En esa misma institución también destaca el caso de Juan Mateo Fritz Corona, quien según el listado de la ASF fue dado de alta tres veces el 1 de diciembre de 2018 con una plaza de “Confianza” en la Coordinación General de Política y Gobierno, en la Oficialía Mayor y en la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

También se solicitaron posturas al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias, sin embargo, no hubo respuesta.













MJP