Cantando música ranchera, María de la Luz combate al covid-19

Una voz rompe el silencio de la zona covid del Hospital General de Zona No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, Coahuila.

María de la Luz Adame Elizondo, una mujer de 65 años de edad enferma de covid-19, canta música ranchera a la par que contagia con su buena actitud a pacientes y trabajadores de salud.

"No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré", canta a todo pulmón para que los médicos noten que su estado de salud cada día mejora.

Pese a ser parte del grupo de riesgo del coronavirus, María de la Luz no pierde la fe para vencer al covid-19 y canta.

Adame Elizondo ingresó al hospital del IMSS con síntomas de covid-19 el 3 de junio, presentaba dificultad respiratoria y trombosis. Luego de hacerle la prueba resultó positiva del nuevo virus.

Regularmente los pacientes se desalientan por el impacto que les ocasiona enterarse de que están contagiados, sin embargo, María de la Luz ha sido positiva, canta y lucha sin quejarse, se aferra a la vida.

La ama de casa se ha convertido en el faro que alumbra el "piso de la esperanza" en el la clínica coahuilense del IMSS.

"La paciente que canta nos tiene impactados por su fortaleza, nunca había visto algo así", expresó la especialista en terapia intensiva, Elizabeth Meza Cortez, responsable en turno del piso donde a se atiende a personas infectadas por el virus.

Para María de la Luz su objetivo es dar un mensaje de paz y esperanza para otros pacientes que están en el mismo piso.

"A mis hijos, quiero que sepan que estoy bien y que pronto voy a salir, los amo", confía Adame Elizondo.

A través de un video difundido por el IMSS, la paciente pidió que se lo hicieran llegar a sus familiares, a quienes extraña y valora más que nunca.

No solo los pacientes, también los trabajadores de salud también agradecen la música de María de la Luz que los motiva a seguir adelante, su voz la califican como un "golpe de energía" para todos los que se involucran en la atención de pacientes con covid-19.

Aunque María de la Luz ha mejorado mucho, tiene que quedarse unos días más en observación.

En México hay 133 mil 974 casos acumulados de covid-19, de los cuales 20 mil 832 son activos y 98 mil 64 se han recuperados.

Además, 15 mil 944 personas han fallecido por covid-19, de los cuales 6 mil 400? son mayores de 65 años.

En el caso de Coahuila, suman mil 846 casos de coronavirus y 115 fallecidos.