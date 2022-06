''Caníbal", el documental que expone los feminicidios del "Monstruo de Atizapán"

El próximo 27 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), iniciará la transmisión del documental "Canibal", la historia de un multifeminicida en Atizapán de Zaragoza, Estado de México quien fue descubierto gracias a las investigaciones de un policía que busca a su esposa.

La serie, llamada "Caníbal. Indignación total", narra el caso de Andrés Mendoza Celis, conocido como "El Caníbal de Atizapán", un feminicida serial que es investigado y acusado, por lo menos de 19 asesinatos de mujeres en ese municipio.

"Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas", comentó Arturo Zaldívar en una conferencia de prensa en mayo pasado.

La serie, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de cinco capítulos, los cuales serán transmitidos por las plataformas de la institución, así como de una televisora a nivel nacional.

Al dar a conocer la transmisión del documental, el Ministro Presidente de la SCJN, aseguró que la serie busca generar reflexión sobre la realidad que enfrenta el país en el tema.

"Es una serie hecha con enorme seriedad y cuidado; que no busca generar morbo, sino provocar reflexión; que no busca tanto señalar culpables, sino apuntar a soluciones para que todas y todos exijamos a las autoridades que cada quien haga lo que le toca".

La serie será presentada por la periodista y escritora, Gabriela Warkentin, e incluirá la participación de diferentes personas que llevaron a la detención del feminicida, así como de especialistas en el tema.

El llamado ''Monstruo de Atizapán'' fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde hasta el momento ya fue condenado por un caso a prisión vitalicia y a pagar más de 1.7 millones de pesos.

















