Candidatura de Mauricio Toledo en el PT provoca protestas en Morena

PUEBLA.- Dirigentes y abanderados a diputaciones de Morena pidieron al presidente del partido, Mario Delgado, así como al dirigente del PT, Alberto Anaya, retirar la candidatura de Mauricio Toledo Gutiérrez, quien aspira a una diputación federal por San Martín Texmelucan, Puebla.

Toledo Gutiérrez, del Partido del Trabajo enfrenta denuncias de desviar recursos públicos en su paso por la delegación de Coyoacán.

Solicitud de retiro de la candidatura a diputado de Mauricio Toledo. pic.twitter.com/isVG9Vz7ZY — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) April 3, 2021

A través de una carta que fue publicada en su cuenta de Twitter por el historiador, Héctor Díaz-Polanco y firmada, entre otros, por Bertha Elena Lujan, presidenta del Consejo Nacional de Morena y Carlos Alonso Castillo, candidato a alcalde de Coyoacán señalan: "Las personas candidatas de Morena en Coyoacán rechazamos la candidatura de Mauricio Toledo a diputado federal en Texmelucan Puebla ni en cualquier otra entidad. Es una persona que se contrapone a los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar".

"Resulta totalmente incongruente, que una persona con tales señalamientos directos sea considerada como candidata, cabe recordar que Toledo Gutiérrez fue acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y hay un proceso de desafuero en curso contra el en la Cámara de Diputados", añaden.

En la carta que también firman cuatro candidatos a diputaciones refieren: "La reivindicación de los principios y luchas de la izquierda ha sido un largo proceso en nuestro país, vivimos un momento de deniciones en el que como institutos políticos impulsores de la Cuarta Transformación, tenemos una enorme responsabilidad con México, de mantener la congruencia en torno a este proyecto de nación del que somos parte fundamental".

La candidatura de Toledo por el PT enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados desde febrero pasado.

