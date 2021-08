Candidata pide permiso a mamá del Chapo, otro fue incinerado: De Mauleón

Las pasadas elecciones del 6 junio estuvieron marcadas por la violencia a manos del crimen organizado, una prueba de ello es el caso de una candidata a la presidenta municipal de Badiraguato, Sinaloa, cuya postulación no fue bien recibida por los grupos delictivos que controlan aquel estado.

El periodista Héctor de Mauleón en su columna de El Universal, señala que a un mes de iniciada la campaña de la candidata uno de sus colaboradores fue secuestrado, ante esta situación, la aspirante solicitó una audiencia con la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel del Sinaloa.

La cita se hizo a través de un "enlace", la candidata pidió a la madre del capo interceder por ella ante los nuevos encargados del cártel, Ovidio, Iván y Alfredo Guzmán Loera, conocidos como ''Los Chapitos'' y nietos de doña Consuelo. Se recibió el mensaje de que la candidata podía continuar su campaña.

Sin embargo, el panorama cambio el 6 de junio, justo el día en que los ciudadanos acudían a emitir su voto, un cuñado de la candidata fue golpeado, cinco de sus colaboradores fueron amenazados y su hermano fue secuestrada la mañana del domingo de los comicios.

Tras estos hechos, la candidata denunció el secuestro de su hermano ante el Ministerio Público.

"Hace media hora levantaron a mi hermano. Un grupo de hombres armados llegó a una palapa en tres vehículos y se lo llevaron. Yo lo único que pido es que me devuelvan a mi hermano, yo no quiero la candidatura a presidencia municipal, me deslindo", declaró la candidata.

Tras la declaración de la candidata de renunciar a su postulación, su hermano fue liberado cuando concluyo la jornada electoral.

La historia de esta aspirante no es la única, también está el caso de un precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, Chiapas: Pedro Gutiérrez, quien fue emboscado en un tramo carretero y el vehículo en el que viajaba con su esposa y su hijo cayó en un barranco.

La esposa de Gutiérrez quien logró salir de accidente narró como hombres bajaron a la barranca y con un bidón de gasolina, le prendieron fuego a su esposo y a su hijo, quienes murieron calcinados.

Los casos de intimidación del crimen organizado contra candidatos se dio en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, donde los grupos delictivos operaron a favor de sus candidatos, ya sea para alcaldes o gobernadores.

Los casos de la presidenta municipal de Badiraguato y de Chilón, Chiapas son parte de la serie de hechos que los dirigentes de la coalición ''Va por México", conformada por el PRI-PAN-PRD denunciaron el lunes ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio, así como "un uso faccioso de las instituciones para perseguir a los opositores" y el hostigamiento a los órganos electorales.









