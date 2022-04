Candidata de Va por Quintana Roo denuncia al "Niño Verde" ante la FGR

La candidata a gobernadora de la Coalición Va por Quintana Roo, Laura Fernández, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Emilio González Martínez, expresidente del PVEM, mejor conocido como El Niño Verde, por el delito de violencia política en razón de género.

Esta demanda es consecuencia de una grabación de voz difundida en redes sociales en la que se escuchan insultos, amenazas y comentarios misóginos que supuestamente lanza González Martínez hacia ella.

Además de la denuncia en la fiscalía de delitos electorales de la FGR, la candidata del PRD-PAN-Confianza por Quintana Roo presentó un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Electoral de Quintana Roo contra González Martínez.

El recurso que fue interpuesto ante las autoridades electorales incluye a Mara Lezama Espinosa, candidata a la gubernatura por la coalición PVEM-Morena-PT-Fuerza por México.

Las supuestas agresiones y amenazas del Niño Verde están contenidas en un audio en el que se le escucha a él leer un texto que Laura Fernández Piña le envió por WhatsApp en diciembre de 2021 para explicarle sus razones de renunciar a su militancia en el PVEM.

Fernández Piña dimitió del Verde Ecologista para aceptar la candidatura de Va por Quintana Roo.

De acuerdo con la grabación, mientras el Niño Verde leía a alguien el mensaje de Laura, éste señaló:

Las mujeres ya por ser mujer y no hay pedo. Imagínate cabrón de esta pendeja ¡Así cabrón! Hay amenazas a ella y sus hijos, wey. Que no mames cabrón, se tiene que ir a la cárcel

González Martínez sigue leyendo en voz alta el contenido del texto enviado por Fernández Piña y de pronto interrumpe: "No, no, es una ratera ojete, está bien fea, además. Es una hija de su puta madre", dice exaltado a otra persona no identificada.