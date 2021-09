Canal Once gastó 490 mil pesos en taxis, en plena pandemia

El Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) carece de documentos o facturas que comprueben el pago de 490 mil 738 pesos que supuestamente se destinó para el servicio de taxis de los empleados, antes y durante los primeros meses de la contingencia de la covid-19.

Los directivos del canal buscan justificar el pago del dinero, a través de facturas que carecen de sustento, de acuerdo con una auditoría que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia determinó que, los supuestos servicios que se pagaron con recursos del erario público, fueron autorizados por un directivo (no se menciona el nombre) sin tener las facultades para hacerlo.

"Se detectó que la autorización del uso de servicio de taxi en todos los casos está emitida por el Coordinador de Operaciones de la Dirección de Producción, sin que se fundamente y justifiquen las facultades que tiene para ello, asimismo el servicio de taxis se venía proporcionando de manera regular al personal que tiene contratado por honorarios, desde los meses de enero, febrero y los primeros 21 días del mes de marzo de 2020, es decir, antes de que se decretaran las acciones emitidas por el ejecutivo como prevención a la pandemia".





De acuerdo con el documento público, durante ese periodo (del 1 de enero de 2020 al 21 de marzo de 2021), se pagaron con recursos públicos 19 mil 712.35 pesos, con el argumento de proteger a los empleados por el virus covid-19.

"En todos los casos no se cuenta con el control suficiente y adecuado en los registros para soportar la comprobación de gastos", menciona el reporte.

En la documentación que entregó Canal Once, para justificar los pagos, también se menciona que, durante un mes, se destinaron 24 mil 66 pesos para trasladar a un empleado (hombre o mujer) del área de Servicios Generales de las instalaciones de Canal Once a su casa en Ecatepec de Morelos, Estado de México y viceversa.

"Del 30 de abril al 31 de mayo de 2020, se pagaron 93 servicios de taxis por el servicio de traslados del auxiliar de servicios generales, de su domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México a las instalaciones de Canal Once, y viceversa, por un importe acumulado de 24 mil 66 sin IVA".

En las observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública, la institución menciona que ninguno de los pagos de taxi por un monto de 490 mil 738 pesos, fueron autorizados para personal "esencial" para el funcionamiento de la institución.

"El servicio de taxis fue utilizado por el área de contenidos que no está considerada como esencial en el oficio sin número, del 26 de marzo del 2020, suscrito por el Director de Canal Once, la cual dentro de la base de datos proporcionada por Canal Once aparece con un monto de 490 mil 738 pesos sin IVA".

En las observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública, la institución, le aclara a Canal once, que el pago de los 19 mil 347 pesos en el supuesto servicio de taxis (para una sola persona), se debió de justificar en el rubro de la Guía de Operación para el Ejercicio y Control del Presupuesto 2020 del Instituto Politécnico Nacional.

"En el caso de cuatro producciones y el área de contenidos, el motivo por el cual se autorizó el gasto del servicio de taxis fue la grabación de diversas locaciones fuera de la Ciudad de México, debiendo haberse utilizado la comprobación de gastos para viáticos y comisiones en términos de la Guía de Operación para el Ejercicio y Control del Presupuesto 2020 del Instituto Politécnico Nacional (incluida en la partida 33602), por tratarse de trabajos o actividades en locaciones fuera de la Ciudad de México".